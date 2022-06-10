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Ядерное оружие не гарантирует победу России в войне. История на стороне Украины

Цей матеріал також доступний українською
Ядерное оружие не гарантирует победу России в войне. История на стороне Украины

историк, профессор Йельского университета
10.06.2022, 21:45

Победа России над Украиной не станет удивлением. В войнах последних десятилетий чаще всего меньшее государство побеждало большее

Когда дискутируют о войне России против Украины, некоторые утверждают, что ядерное государство не может проиграть войну. Это полная чушь. Так опасно думать.

Их аргумент – именно это нам продемонстрировала Холодная война.

На самом деле, Холодная война продемонстрировала совершенно противоположное: ядерные государства проигрывают войны постоянно.

Кто выиграл войну между Соединенными Штатами (с ядерным оружием) и Северным Вьетнамом? Северный Вьетнам, конечно. А между Советским Союзом (с ядерным оружием) и Афганистаном? Афганистан, конечно.

Ко всему Холодная война была периодом деколонизации, когда государства-колонисты проигрывали решающие войны антиколониальным движениям или государствам. Россия сегодня действует как колониальное государство.

Вообще, в войнах последних десятилетий чаще всего меньшее государство побеждало большее. Ядерные государства проигрывают войны, как и крупные страны, а имперские силы будут раздавлены.

Анализируя историю, победа украинцев над Россией не будет удивительной.

Незнание некоторыми людьми новейшей истории усложняет победу Украины. Неправильными выводами из событий прошлого мы оправдываем свое бездействие сегодня.

Если Украина проиграет эту войну, то не потому, что она должна была ее проиграть. Украинцы делают все, что могут, и история показывает, что у них есть шанс.

Проигрыш Украины может стать следствием использования некоторыми искаженной истории. Таким образом они оправдывают свое бездействие в эти решающие недели, определяющие направление жизни человечества в последующие десятилетия.

Перевод – LIGA.net, оригинал

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война России против Украины ядерное оружие холодная война Тимоти Снайдер
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