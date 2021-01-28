Языковой вопрос: зачем власти России пугают украинским языком российских граждан

Спеціально для Радіо.Свобода

На перший погляд, чиновник просто продовжує лінію, яка давно вже стала однією з головних ідеологічних "скреп" путінської держави: "націоналісти" за підтримки американського держдепартаменту не дають людям говорити їхньою рідною, природно, російською мовою. І російському керівництву залишається тільки обурюватися й боятися того, що з кожним новим "етапом українізації" Україна все більше віддаляється від путінської Росії. Про що Патрушев, власне, і говорить.

Але насправді це інтерв'ю чиновника, думаю, не про Україну. Воно про Росію. Патрушев дав своє резонансне інтерв'ю газеті "Аргументы и факты" саме після російських протестів ‒ їхні учасники, які збиралися по всій країні, були обурені затриманням засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального та демонстративною корумпованістю режиму, символом якої став "нічийний" палац під Геленджиком і схожі палаци для кремлівської еліти в Криму.

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Патрушев говорить і про це, й обурюється, що в Києві виявили солідарність з російськими опозиціонерами. Тому теза про українську мову ‒ це насправді для того, щоб довести росіянам: дивіться, що відбувається там, де "править держдепартамент".

Сама газета "Аргументы и факты" ‒ а вона регулярно надає трибуну Патрушеву ‒ докладно писала про це "пригнічення" всього декілька днів тому, так би мовити, готувала ґрунт для висловлювань високопоставленого чиновника.

У редакційному тексті про те, що тепер українською мовою заговорить сфера обслуговування, стверджувалося: саме таке "знущання" спричинило "повстання" на Донбасі. І нібито саме тому кримчани на "референдумі" голосували за "приєднання до Росії". Хоча ніби тоді сфера обслуговування українською мовою не розмовляла ‒ але це вже деталі. Головне ‒ людей позбавляють їх рідної мови!

І якщо ви повірите "агентам держдепартаменту" в самій Росії, то й вас чекають такі ж випробування, про що і говорить Микола Патрушев у завершенні свого інтерв'ю: "Особи, які обіймають керівні посади зараз в Україні, зробили ці заяви на шкоду інтересам їхнього власного народу відповідно до лінії поведінки, виробленої за кордоном. І в цьому немає нічого дивного. Заходу потрібний цей "діяч" для дестабілізації ситуації в Росії, для соціальних потрясінь, страйків і нових майданів. До чого це може призвести, ми бачимо на прикладі України, яка на практиці втратила свою самостійність".

Тому, на думку Патрушева, росіянам не варто звертати увагу на "нічийні" палаци й виходити на майдани ‒ потрібно просто аплодувати.

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