За что на самом деле увольняют министра культуры

Жаль, что министра культуры могут уволить не из-за того, что он завел УКФ, Госкино, Довженко-Центр и Премию Шевченко в кризис.

И не потому, что культурное сообщество сейчас подписывает очередную петицию против него, нет.



Боюсь, что требование о его увольнении от президента на самом деле о том, что Ткаченко информационно не смог выгородить друзей самого президента от общественного осуждения. И это очень и очень досадно.

Хоть и хочется сказать: ну, наконец.

Жаль, потому что именно с разбора этого очередного коммуникационного провала будет начинать ставить цели будущий министр культуры и информполитики.

Поэтому есть риск, что лучше не будет. Но есть и окно возможностей, если кандидат еще не избран.

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