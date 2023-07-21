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За що насправді звільняють міністра культури

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За що насправді звільняють міністра культури

журналіст, засновник Ukraїner
21.07.2023, 08:27

Причина не в серіалах і є ризики, що краще не буде

Шкода, що міністра культури можуть звільнити не внаслідок того, що він завів УКФ, Держкіно, Довженко-Центр і Премію Шевченка у кризу.

І не тому, що культурна спільнота зараз підписує чергову петицію проти нього, ні.

Боюсь, що вимога про його звільнення від президента насправді про те, що Ткаченко інформаційно не зміг вигородити друзів самого президента від суспільного осуду. І це дуже і дуже прикро.

Хоч і хочеться сказати: ну, нарешті.

Прикро, бо саме з розбору цього чергового комунікаційного провалу починатиме ставити цілі майбутній міністр культури та інформполітики.

Тому є ризик, що краще не буде. Але є й вікно можливостей, якщо кандидат ще не обраний.

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олександр ткаченкоМіністерство культури
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