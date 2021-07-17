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Зачем нам нужен был Майдан

Цей матеріал також доступний українською
Зачем нам нужен был Майдан

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
17.07.2021, 15:16

Майдан напоминает власти, что ей нельзя идти по стопам Владимира Путина или Александра Лукашенко, иначе придется бежать по следам Виктора Януковича

Статью Владимира Путина об Украине сделали обязательной для военнослужащих России.

Поддерживаю. Враг должен страдать. И мучаться. 

А читать эту занудную мутотень без мучения просто невозможно. Так что пусть боевой дух потенциального противника падает.

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Предлагаю сделать изучение этой статьи вождя обязательной для российских школьников и студентов. Пусть страдают тоже. И пусть растут с ненавистью к своему фюреру. Это даже эффективнее расследований оппозиционера Алексея Навального.

Конечно, скажите вы, что юные россияне ни в чем не виноваты. А кто-то скажет "так им и надо". Что все россияне виноваты в том, что делает диктатор. Как и все беларусы, кто остается в стране.

И это сложный вопрос. С одной стороны, страна имеет такого правителя, которого заслуживает. И молчание народа легитимизирует действия диктатора. Тем более, львиная доля россиян и беларусов поддерживают своих диктаторов. 

Но есть же и другие? Что насчет них?

С одной стороны, они должны подавать голос, чтобы мы их уважали. С другой, как в России, так и в Беларуси, диктатура перешла на такой уровень, когда все публично несогласные попадают под репрессии. А это путь, который способны выбрать единицы. И сложно обвинять людей, которые не готовы попасть в жернова системы.

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Так какой же ответ? Они виновны и ли жертвы? Они должны бороться или уехать? Или имеют моральное право шептаться на кухне?

Ответ таков – правильного ответа нет. Это та ситуация, когда уже все проиграно. До которой просто нельзя доводить. У честного человека там просто не осталось чистого морального выхода. Кроме как уехать. Но уехать могут себе позволить не все.

А еще это ответ на вопрос – зачем нам нужен был Майдан. И его "не гигиенические ночи", прости Господи. Майдан позволил нам не стать беларусами или россиянами. Майдан дал нам право говорить. Оставил право выбора. Майдан дал нам свободу говорить власти то, что мы о ней думаем. Майдан напоминает власти, что ей нельзя идти по стопам Путина или Александра Лукашенко, иначе придется бежать по следам Виктора Януковича.

Майдан дал нам возможность менять власть. И соседство с беларуссами и россиянами доказывает нам, что Майдан – это лучшее, что могло случится с нами. Это было больно, но необходимо. 

Если, конечно, вам не нравится молчать в тряпочку, поклонятся полоумным диктаторам, говорить им спасибо, когда их защитники насилуют вас дубинками и заучивать их бредовые статьи. Но даже если вам нравится, Майдан все равно дал вам выбор. Выбор собрать свои вещи и уехать в Минск или Воронеж. 

Благо, желающих двинуться в обратном направлении с каждым днем все больше.

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Россия владимир путин майдан революция достоинства Лукашенко Александр статья путина
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