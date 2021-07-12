Президент России Владимир Путин написал статью на 40 000 знаков о том (если совсем коротко), что русские и украинцы – один народ (но национальности украинец никогда не было), Украина – нет такой страны, территории надо забрать. Она явно заточена на украинскую аудиторию: на сайте Кремля выложили версию на украинском языке. В ней Путин, у которого отсутствует историческое образование, транслирует десятки мифов еще советской пропаганды, оправдывая войну России против Украины.

Мы прочитали этот шедевр пропаганды (а вам не рекомендуем). О чем статья Путина и в чем он врет: 10 фактов.

1. Статья переполнена стереотипами и открытой ложью. Украина – это окраина, украинский народ выдумали поляки с австро-венграми, а на самом деле была большая российская нация из великоросов, малоросов и белоросов. И все они — наследники Древней Руси, которые говорили на одном языке и сохраняли одну веру. После нашествия Батыя восточные русские земли попали под ордынскую зависимость, а западные – вошли в состав Княжества Литовского. А когда Литва слилась с Польшей, началось вытеснение православия, и украинские козаки стали просить покровительства у Москвы, и сам Богдан Хмельницкий "благодарил царя Алексея Михайловича" за крепкую руку. И жилось Правобережью в Польше тяжело и под гнетом, а Левобережье процветало.

И в СССР тоже украинццам было хорошо и привольно, пишет Путин. Никакого Голодомора не было, а была активная украинизация. Хотя украинского языка тоже не было, просто за века жизни в разных государствах возникли разные "говоры" и "малороссийские народные выражения". Но потом именно большевики разделили и легализовали украинцев, беларусов и россиян. А после развала союза Запад использовал радикалов и неонацистов, которым потакали власти и олигархи, чтобы оттолкнуть Украину от дружески настроенной России. Конец.

2. Украинцы, уходите (откуда?), с чем пришли. "В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР – с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм... Россия была ограблена... Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях?.. Республики-учредители Союза... должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание... Уходите с тем, с чем пришли... Произвольную перекройку границ большевики... начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей".

На самом деле. Есть один маленький нюанс, пишет в своем Есть один маленький нюанс, пишет в своем Facebook член ТКГ в Минске Денис Казанский. В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменском, Гуково и значительным куском современной Ростовской области. Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР и была передана в состав РСФСР только в 1924 году. И если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском, считает Казанский.

3. Всю жизнь Россия "опекала" Украину. "Чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально "цепляется" за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу... При сохранении экономических связей... эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов".

На самом деле. Россия с 2005 года шантажировала Украину поставками газа и устраивала ежегодные "газовые войны". С 2008 года действовал невыгодный для Украины газовый контракт Тимошенко-Путина, который принес Украине убытки на $32 млрд. В 2019 году Стокгольмский арбитраж признал несправедливой цену Газпрома на газ и пришел к выводу, что Россия не выполнила обязательства перед Украиной почти на $5 млрд по транзиту газа. Никакой "поддержки" Украины не было: транзит российского газа в Европу шел по заниженному тарифу.

4. На Майдан вышли бедные и нацики. "Недовольство людей, вызванное острейшими социально-экономическими проблемами, ошибками, непоследовательными действиями тогдашних властей, просто цинично использовали. Западные страны напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот. Его тараном выступили радикальные националистические группировки".

На самом деле. Украинцы вышли на Евромайдан из-за того, что Янукович после встречи с Путиным в Сочи резко сдал назад и передумал подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. А Революция достоинства началась в ноябре 2013 года, когда силовики Януковича жестко разогнали студентов на площади Независимости. В суде о госизмене Януковича экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал, что пока на Майдане шли акции протеста, в Украину трижды приезжали Украинцы вышли на Евромайдан из-за того, что Янукович после встречи с Путиным в Сочи резко сдал назад и передумал подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. А Революция достоинства началась в ноябре 2013 года, когда силовики Януковича жестко разогнали студентов на площади Независимости. В суде о госизмене Януковича экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал, что пока на Майдане шли акции протеста, в Украину трижды приезжали группы генералов и офицеров ФСБ России.

5. Крым и Донбасс сделали свой выбор. "Проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию... Им стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, жизнь... Последователи бандеровцев... и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся".

На самом деле. Россия оккупировала Крым, используя силы Черноморского флота РФ в Севастополе и перебросив на полуостров дополнительные войска без опознавательных знаков (Путин этого не отрицает, Россия официально наградила своих военных и генералов медалями "за возвращение Крыма"). Прикрыть оккупацию Крыма он пытается псевдореферендумом. Там не было и не могло быть никакого выбора. На Донбассе весной 2014 года Россия финансировала и курировала боевиков, а летом совершила массовое вторжение в Украину. На основе подразделений вторжения и наемников были созданы регулярные структуры оккупационных войск на Донбассе.

6. Война на Донбассе – гражданская, а не российско-украинская. "Государственный переворот, последовавшие за этим действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну... Общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч человек. В их числе старики, дети. Страшные, невосполнимые потери. Россия сделала все, чтобы остановить братоубийство". "Сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор".

На самом деле. Именно Россия организовала войну на Донбассе, о чем прямо говорят исполнители в лице Игоря Гиркина (Стрелкова). Она тренировала диверсантов в Крыму, а потом забросила на Донбасс, чтобы они разожгли войну. То есть – Россия сделала все, чтобы начать "братоубийственную войну", а потом и прямо отдала приказ нарушить украинскую границу и ввела войска на Донбасс. Уже восьмой год Россия не перестает угрожать Украине и бряцать оружием. На оккупированных территориях и на границе сегодня находятся Именно Россия организовала войну на Донбассе, о чем прямо говорят исполнители в лице Игоря Гиркина (Стрелкова). Она тренировала диверсантов в Крыму, а потом забросила на Донбасс, чтобы они разожгли войну. То есть – Россия сделала все, чтобы начать "братоубийственную войну", а потом и прямо отдала приказ нарушить украинскую границу и ввела войска на Донбасс. Уже восьмой год Россия не перестает угрожать Украине и бряцать оружием. На оккупированных территориях и на границе сегодня находятся под 90 000 российских солдат

7. Украина не хочет выполнять Минск. "Представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на деле же руководствуются позицией об их "неприемлемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрессии" и торговать русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев".

На самом деле. Россия . Россия превратила минский трек в фарс . Она блокирует любые украинские инициативы в рамках минского процесса, пытается подменить стороны конфликта, – вроде того, что не она, а ОРДЛО является "второй стороной в конфликте с Украиной". Минские переговоры уже около года проходят впустую. Россия отказывается даже идти на обмен пленными.

8. Зеленский не хочет мира. "Западные авторы проекта "анти-Россия" так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней. Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришел к власти. Обещания оказались враньем. Ничего не изменилось. А в чем-то ситуация в Украине и вокруг Донбасса еще и деградировала".

На самом деле. Зеленский в первый год после выборов верил, что достаточно "посмотреть Путину в глаза", и Россия выведет войска хотя бы из Донбасса. Он и сейчас говорит, что хочет встретиться с Путиным еще раз, и что это неизбежно. По данным МИД, Зеленский в первый год после выборов верил, что достаточно "посмотреть Путину в глаза", и Россия выведет войска хотя бы из Донбасса. Он и сейчас говорит, что хочет встретиться с Путиным еще раз, и что это неизбежно. По данным МИД, переговоры о встрече ведет Офис президента: "У нас всегда один пункт повестки дня. Это – мир, деоккупация территорий и возвращение наших граждан из плена. Путин, конечно, хочет говорить о другом". В Кремле эти переговоры отрицают.

9. Украинцы разрушили духовные скрепы. "Ударили по нашему духовному единству. Как и во времена Великого Княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов. Даже широкая автономия УПЦ при сохранении духовного единства с Московским патриархатом их категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо во что бы то ни стало разрушить".

На самом деле. И снова Путин врет, говорит И снова Путин врет, говорит LIGA.net религиовед Дмитрий Горевой. Томос только восстановил церковную справедливость для Украины. Причем УПЦ МП участвовала в переговорах о создании автокефальной церкви в поздние времена митрополита Владимира, но после его смерти при Онуфрии переговоры "свернулись". И точкой сборки стал Киевский патриархат. УПЦ МП без проблем работает в Украине и размещается в крупнейшем церковном центре — Киево-Печерской Лавре, а ее спонсором выступает нардеп Вадим Новинский.

10. Но нас любят – навеки. "Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине".

На самом деле. Украина – вторая в списке "самых недружественных" для России стран. Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра, опубликованный в июне 2021 года: 66% россиян считают врагом США, Украина – вторая в списке "самых недружественных" для России стран. Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра, опубликованный в июне 2021 года: 66% россиян считают врагом США, 40% – Украину . В Украине в феврале 2021 года 42% респондентов относились к России плохо , 41% – хорошо (опрос КМИС).

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