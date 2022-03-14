Зачем Владимиру Путину армия Александра Лукашенко

Многочасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли 11 марта без итоговых заявлений для печати. Однако наблюдателям понятно, о чем говорят русские и белорусские правители и почему они так часто встречаются. Путину нужно, чтобы Лукашенко стал участником войны против Украины. Причем стал в буквальном смысле этого слова. Лукашенко уже предоставляет территорию Беларуси для осуществления российской агрессии против Украины. Однако президенту России важно, чтобы во вторжении участвовала именно белорусская армия.

Зачем это российскому президенту? А зачем ему нужно было проводить в прямом эфире заседание Совета Безопасности России, на котором приняли решение о признании независимости так называемых "народных республик" Донбасса? Чтобы разделить ответственность с соратниками, продемонстрировать, что он пользуется полной поддержкой всего высшего руководства России. Чтобы не было никого, кто мог бы сказать, что не участвовал в принятии этого преступного решения, позволившего Владимиру Путину напасть на Украину.

С Александром Лукашенко – примерно та же история. Путину необходимо, чтобы белорусский правитель был связан с ним цепью совместных военных преступлений. Но не только потому. Пока российский президент собирает ресурсы для продолжения войны, ему нужно, чтобы белорусская армия не позволила украинским защитникам перевести дух.

Лукашенко все это отлично понимает. Кроме того, в отличие от Путина он возглавляет страну, огромное количество жителей которой еще недавно выходило на массовые протесты против его правления и фальсификации итогов последних президентских выборов в Беларуси.

У Лукашенко есть все основания сомневаться в лояльности собственных граждан и в боеспособности собственной армии. Он не может не понимать, что гибель белорусских солдат в этой позорной войне может в Беларуси привести к совсем другим последствиям, чем в России. Ведь белорусская стабильность буквально держится на штыках.

Потому Лукашенко не нужна эта война. Да, он охотно участвует в самых нелепых пропагандистских войнах Путина. Не случайно даже на последнюю встречу с российским коллегой он принес карту, которая должна была иллюстрировать подготовку нападения Украины на Беларусь. Но одно дело – ужасная ложь, а совсем другое – ужасная война.

Слабеет и Лукашенко, и Путин

Впрочем, мы с вами не знаем, насколько Лукашенко может сопротивляться пожеланиям Путина. После протестов в 2020 году он потерял субъектность и возможность маневрировать. Если до массовых протестов в Беларуси Лукашенко еще мог позволить себе относительную самостоятельность во внешней политике на постсоветском пространстве, теперь об этом не может быть и речи. Но, с другой стороны, слабеет не только Лукашенко. Слабеет и Путин.

Белорусский правитель не может не видеть, что санкции цивилизованного мира против России отправляют российскую экономику в самый настоящий нокаут. И как в этом случае Россия будет субсидировать Беларусь – тем более что и сама эта страна оказывается под санкциями Запада за свое соучастие в войне?

Лукашенко может подозревать, что рано или поздно ему придется выживать без Путина – или, по крайней мере, без поддержки Путина. Может ли он позволить себе сжечь все мосты и стать соучастником нападения на соседнюю страну? Сможет ли защитить его Путин в новых условиях от гнева собственного народа? Лукашенко не может не задавать себе все эти вопросы во время встреч с российским президентом. Вот почему он не торопится воевать.

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