Зачем Зеленский, если есть Арахамия, приключения Трухина и беспомощность ГБР, выборы в РФ

Владимир Зеленский ушел в информационную тень, тогда как члены его команды эмоционально доказывали необходимость принятия законопроекта "об олигархах". Похоже, что жертвой процесса ускоренного законотворчества станет Дмитрий Разумков. Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию. Дмитрий Кулеба заявил The Independent, что Украина не верит обещаниям Запада. Государственное бюро расследований окончательно превратилось в спецорган Банковой. Заявления Анджея Дуды и дуэта Меркель/Макрона продемонстрировали разногласия внутри ЕС относительно Украины. В России прошли гибридные выборы в Государственную Думу.

"Об олигархах"

Президент Украины провел ряд совещаний по принятию законопроектов, которые ОПУ определил стратегически важными. Речь о законопроекте "...об олигархах" и изменениях в систему налогообложения, предусматривающих усиление фискального давления. Еще одно интересное решение – руководителем рабочей группы, задачей которой является противодействие негативному влиянию Восточного потока-2, стал Андрей Ермак. Похоже, что статус "неизбранного вице-президента" приобретает предметное содержание.

Пока президент оставался за кулисами политического процесса, на его авансцену вышли соратники. Особенно отличился лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, который громкостью голоса пытался компенсировать очевидный недостаток аргументов. Если не воспринимать его высказывания критически, может сложиться впечатление, что принятие законопроекта "...об олигархах" существенно улучшит общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране.

Критикой этого документа отличились председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко. Спикеру парламента его фронда вполне может стоить кресла в президиуме Верховной Рады, а вот экс-президенту ситуация не оставляет пространства для маневра.

Шмыгаль и заявления о цене газа

Премьер Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, во время которой подчеркнул, что не имеет претензий к членам правительства (тем временем в коридорах власти о предстоящей ротации в Кабмине говорят все активнее), и заверил, что цена газа для бытовых потребителей не изменится. Нелишнее уточнение на фоне ценовой лихорадки на европейских газовых хабах. Шмыгаль назвал деолигархизацию "требованием общества", правда, не анонсировав в проекте бюджета-2022 никаких масштабных шагов в поддержку малого и среднего бизнеса.

Кулеба и его желание сделать из Украины Израиль

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба творчески развил скептическое отношение Владимира Зеленского к Западу, отметив в интервью The Independent, что Украина не верит обещаниям Запада. Стремление шефа внешнеполитического ведомства построить государство вроде Израиля разбивается не так о дефицит евреев, как о нехватку четкой государственной позиции в вопросе позиционирования Украины.

Беспомощность ГБР

Государственное бюро расследований так и не сумело установить, находился ли "слуга народа" Александр Трухин за рулем авто во время резонансного ДТП в конце августа. Эта беспомощность красноречиво контрастирует с жаром, с каким ГБР начало уголовное производство против бывшего члена фракции "Слуга народа" Гео Лероса на основании видео, которое появилось на анонимных телеграм-каналах. Уже давно принцип Франсиско Франко "Друзьям – все, врагам – закон" не находил такого буквального воплощения.

Дуда и заявления по поводу Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда призвал не превращать Европейский Союз в клуб для избранных, открыв его двери для Молдовы и Украины. Официальная Варшава заметно активизировалась на постсоветском пространстве. Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон провели прощальный рабочий обед, обсудив ряд международных проблем. Лидеры Германии и Франции констатировали, что выполнение Минских договоренностей происходит мизерными темпами. Интересно, как в Германии и Франции отреагируют на резолюцию Европарламента, весьма критическую по отношению к России.

Выборы в РФ

Кремль провел думские выборы, на этот раз привлекая к голосованию десятки тысяч жителей ОРДЛО в дополнение к крымчанам. Правда, с заметной особенностью: в так называемых ДНР и ЛНР агитировала только Единая Россия. Россия обоснованно рассчитывает, что использование ею гибридных избирательных технологий не встретит заметного сопротивления со стороны Запада, а вот Украине придется реагировать максимально громко и эффективно, ведь речь идет о ее гражданах.

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