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Задача Кремля – расшатать психику украинцев. Не паникуйте. Так вы помогаете врагу

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Задача Кремля – расшатать психику украинцев. Не паникуйте. Так вы помогаете врагу

министр культуры и информационной политики Украины
28.01.2022, 15:16

Россия, кроме военной поддержки конфликтов на территории нужных ей государств, превратилась еще и в информационного террориста. Не верьте ее фейкам

Бесчисленное количество публикаций в Facebook, новости в СМИ о тревожных чемоданчиках и экспертных мнениях о якобы возможном (очередном) нападении РФ – превращают информационное поле в способ воздействия и эмоционально давят на украинцев.

А это именно то, чего и добивается страна-агрессор в своей тактике: манипуляциями в инфопространстве заставить нас паниковать в реальности. Ведь слабость, вызванная неуверенностью в завтрашнем дне – не только выбивает людей из привычного ритма жизни, но и массово влияет на ситуацию в стране.

То, что сейчас происходит – игра с нами и нашей выдержкой. И над нашей главной ценностью – объединенным обществом. Ибо нашему умению объединяться враг может только позавидовать.

Какие последствия имеют такие инфоатаки уже сейчас

Немного конкретики для более четкого понимания ситуации. Украинцы стали волноваться за собственную безопасность, в том числе – экономическую. Кто-то отказывается от покупки квартиры, мебели или техники, однако скупает товары первой необходимости, что приводит к дефициту, росту цен, панике. Это и есть задача Кремля – расшатать психику украинцев, чтобы мы находились в перманентном страхе.

У России свои рычаги влияния на СМИ и мнения за рубежом. И это не считая пропагандистских телеканалов, которые доступны во многих государствах. Чем чаще всплывает фейковый инфоповод, тем скептичнее мы к нему относимся. Ибо 100 раз повторенная ложь на 101-й раз уже становится похожей на правду.

Инфопузырь, созданный РФ, расширился до глобальных масштабов. И лопнуть его мы можем только благодаря трезвому уму и критическому мышлению. Помните – действия Кремля в своей, нашей, в других странах мира – это информационный терроризм.

Как мы можем этому противодействовать

Журналистов не просто называют четвертой властью. Поэтому призываю их быть осторожными в своих выражениях и категоричными в новостях. Не играйтесь с инфоповодами, которые выгодны врагу. Рейтинги – рейтингами. Но спекулирование на теме, которая смущает или пугает общество – это то, на что рассчитывает враг.

Постоянное нагнетание инфополя новостями о якобы нападении РФ заставляет людей бояться, вместо того чтобы адекватно оценивать ситуацию. Утрачивается доверие к государственным институтам, исчезает вера в завтрашний день. А это влечет за собой цепную реакцию, которая может привести к дестабилизации в стране, столкновениям и отсутствию взаимопонимания друг с другом.

Украинцев прошу хранить трезвость ума и не впадать в панику. Не читайте предположения и теории, читайте официальные источники, фильтруйте сообщения в соцсетях и новости в СМИ, не ведитесь на громкие заголовки, читайте новость полностью.

Резонно высказался по этому поводу в своей колонке британский предприниматель Ричард Брэнсон. Он подчеркнул, какую важную роль играет бизнес в поддержке Украины. В том числе по санкциям против России: "Для лидеров бизнеса это момент собраться вместе и отстоять суверенитет Украины. Даже если это имеет свою цену, все мы должны дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема, и что мировое бизнес-сообщество будет поддерживать весь спектр санкций против любой страны, стремящейся нарушить суверенитет другой".

Так что ответ на вопрос "Путин нападет"? – он напал восемь лет назад. И за эти восемь лет многое изменилось.

Сейчас украинская армия сильна, как никогда раньше. Вооруженные силы Украины занимают 22-е место из 140-ка в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower. Наши военные готовы дать отпор в любую минуту. Наша разведка просчитывает любые сценарии развития событий.

Давайте мыслить здраво и действовать стратегически и взвешенно.

Реальная ситуация такова: мы консолидированная нация, и это невыгодно нашему восточному соседу. Вот и повод для устрашений.

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