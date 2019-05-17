Зафиксированный распад: парламентская коалиция самоуничтожилась

"Народный фронт" вышел из коалиции.

Причины понятны - у Зеленского уже заявили, что тот будет инициировать роспуск парламента. Правда, как обычно, блеснули компетентностью. Цитирую: "Коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов".

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Вот только в Конституции написано, что не во фракциях, входящих в коалицию, должно быть 226 человек, а в коалиции, в которую входят фракции, должно быть 226 человек. То есть, кроме членов фракций коалиции туда еще кто-то может входить. Например, мажоритарщики. Этот пункт даже Конституционный суд в свое время разъяснял.

Так вот: факт создания коалиции есть. А факта ее распада до сегодняшего дня не было. Да, скорее всего в коалиции не было 226 человек. Но это нигде не было зафиксировано.

Чтобы зафиксировать факт распада, нужно объявление об этом спикера парламента. А его не было.

И теперь отсчет месяца, по истечению которого можно распускать Раду, будет вестись с сегодняшнего дня. Срок истечет 16 июня, что намного позже юридически корректного дедлайна по роспуску - 27 мая.

Неожиданно забавный и толковый ход от "Народного фронта".

Теперь новому президенту доступны следующие опции:

1) Получить в течение следующей недели судебное решение о том, что коалиция давно не существует, и подписать указ до 27 мая.

2) Наплевать на отсутствие факта распада коалиции необходимой давности.

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3) Наплевать на истечение срока, на протяжении которого можно распустить Раду.

4) Наплевать на идею роспуска.

Такие дела.

(Источник - телеграм-канал автора)