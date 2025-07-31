Украина уже выстояла как государство. Теперь вопрос в нашей самодостаточности и силе

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Романа Цимбалюка:

Украина не должна зависеть от того, кто является президентом России – Путин или кто-то другой;

в конце концов "черный лебедь" может прилететь и к нам – как, например, в случае с законом о НАБУ;

если и брать пример с Израиля – то в готовности ликвидировать всех, кто представляет угрозу для государства;

следующий президент Украины должен быть "президентом войны" и не ставить общество перед выбором: дороги или ракеты.

Смотрите полное интервью с Романом Цимбалюком на нашем YouTube-канале по ссылке.