LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Романа Цимбалюка:

  • Украина не должна зависеть от того, кто является президентом России – Путин или кто-то другой;
  • в конце концов "черный лебедь" может прилететь и к нам – как, например, в случае с законом о НАБУ;
  • если и брать пример с Израиля – то в готовности ликвидировать всех, кто представляет угрозу для государства;
  • следующий президент Украины должен быть "президентом войны" и не ставить общество перед выбором: дороги или ракеты.

Смотрите полное интервью с Романом Цимбалюком на нашем YouTube-канале по ссылке.

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Черный лебедьпрезидент украиныДумки вголос