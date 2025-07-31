Закон о НАБУ как "черный лебедь" для Украины – и почему нам нужен "президент войны"
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Романа Цимбалюка:
- Украина не должна зависеть от того, кто является президентом России – Путин или кто-то другой;
- в конце концов "черный лебедь" может прилететь и к нам – как, например, в случае с законом о НАБУ;
- если и брать пример с Израиля – то в готовности ликвидировать всех, кто представляет угрозу для государства;
- следующий президент Украины должен быть "президентом войны" и не ставить общество перед выбором: дороги или ракеты.
Смотрите полное интервью с Романом Цимбалюком на нашем YouTube-канале по ссылке.
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