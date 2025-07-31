Україна вже вистояла як держава. Тепер питання у нашій самодостатності та силі

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Романа Цимбалюка:

Україна не повинна залежати від того, хто є президентом Росії – Путін чи хтось інший;

зрештою "чорний лебідь" може прилетіти й до нас – як, зокрема, закон про НАБУ;

якщо і брати приклад з Ізраїлю – то у готовності ліквідовувати всіх, хто становить загрозу для держави;

наступний президент України має бути "президентом війни" і не ставити суспільство перед вибором: дороги або ракети.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Цимбалюком на нашому YouTube-каналі за посиланням.