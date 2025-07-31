Закон про НАБУ як "чорний лебідь" для України – і чому нам потрібен "президент війни"
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Романа Цимбалюка:
- Україна не повинна залежати від того, хто є президентом Росії – Путін чи хтось інший;
- зрештою "чорний лебідь" може прилетіти й до нас – як, зокрема, закон про НАБУ;
- якщо і брати приклад з Ізраїлю – то у готовності ліквідовувати всіх, хто становить загрозу для держави;
- наступний президент України має бути "президентом війни" і не ставити суспільство перед вибором: дороги або ракети.
Дивіться повне інтерв'ю з Романом Цимбалюком на нашому YouTube-каналі за посиланням.
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