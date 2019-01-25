Закон о саморегулировании и новые социальные лифты

В год выборов приоритеты законодательной власти ясны как никогда. Но есть вопросы, которые не потеряют актуальность, даже если весь состав парламента не пройдет очередную реинкарнацию. Вопросы, которые все сложнее задвигать в дальний ящик.

К ним стоит отнести саморегулирование. Проект Закона "О саморегулируемых организациях" опубликован для обсуждения на сайте Минэкономразвития.

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Важно обратить внимание, что речь идет не о местном самоуправлении или какой-то форме децентрализации. Под саморегулированием понимается управление деловой активностью, реализация властных полномочий, защита общих интересов в отдельных видах деятельности или целых отраслях - без участия государства.

Ответов на вопрос, зачем это нужно, более чем достаточно. Тут и упрощение бюрократических процедур, и борьба с коррупцией, и дерегуляция, и создание стандартов качества, и развитие конкуренции, и внедрение передовых практик - и так далее. Аргументации в пользу саморегулирования наработано много.

Тем не менее, с самого начала восстановления саморегулирования в Украине, которое совпало с провозглашением независимости, процесс не развивается. Скорее – наоборот. Начальный импульс, полученный от международных организаций и государств, давно заглох.

Основная причина – особенность украинского государства. Немалый срок формальной независимости все еще не дает возможности говорить о формировании в Украине полноценного политического субъекта – государства. Имеющийся в стране набор устаревших институций, распухший и коррумпированный бюрократический аппарат, их заполонивший, можно воспринимать как эффективное государство только вынужденно или по недоразумению.

Мы все еще имеем дело с впопыхах и как попало оторванным куском имперской бюрократической машины СССР, "заточенным" под совсем иные цели. Последние четверть века этот "кусок" выполняет на практике только одну функцию – борется за собственное выживание за счет оставшихся ресурсов, имитации демократии, метания между разных векторов ориентации, будущего народа и подавления любых проявлений развития и инициативы.

Основой саморегулирования является как раз инициатива и стремление к развитию. Нетерпимость к коррупции и злоупотреблению властью, ориентация на будущее. Потому шансов на законодательное закрепление саморегулирования не было. Теперь они появляются, и саморегулирование вполне может стать приоритетом государственного строительства, одной из основ внутренней политики и катализатором экономического роста. И что еще важно – тем самым "социальным лифтом", вход в который многие безрезультатно ищут в виртуальных политических партиях и на государственных постах.

Причина – все та же: особенность функционирования украинского государственного "паллиатива". Оставшиеся в его распоряжении ресурсы не бесконечны. Чтобы выжить и поддерживать привычный образ жизни, приходится сокращать расходы и сферу государственного контроля.

Этот процесс тоже идет постоянно с момента восстановления независимости. Сначала – крупными кусками (большая и малая приватизация, "сброс" социальной сферы), потом - менее заметными. Сначала отдельные социальные услуги, вроде нотариата, сейчас – пакетами (Закон "О социальных услугах" № 4607, принят 17.01.2019). Уменьшается государственное присутствие во всех сферах: экономике, коммунальной сфере, здравоохранении, занятости, образовании, демографической политике. Исключением является яростное сопротивление земельной приватизации – но это скорее относится к сохранению "последнего бастиона".

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Политика национальной безопасности постепенно сводится к вопросам безопасности военной, делая безопасность экономическую правовой абстракцией (см. новую редакцию Закона "О национальной безопасности Украины"). Что пока никак не влияет на восстановление территориальной целостности.

Перечислять можно долго, но главный вывод один: в стране нарастает и достиг критического уровня дефицит власти.

Особенностью украинского мышления является включение в понятие "власть" полномочий, проистекающих из государственных должностей, как отдельных, так и всего госаппарата в целом. Тут нам предстоят серьезные изменения. Уже сейчас многие догадываются, что причастность к определенной религиозной организации может рассматриваться как право на власть. А некоторым предстоит осознать, что родное ОСББ также внезапно стало субъектном властных полномочий, и гораздо более конкретных и болезненных, чем пафосные мужи из телевизора.

Взаимоотношения власти и бизнеса всегда были сложными и диалектичными, но вряд ли можно спорить, что защита внутреннего рынка, инновации, привлечение и защита инвестиций, повышение экспортного потенциала, развитие конкуренции и много других направлений могут эффективно работать без привлечения полномочий власти.

Именно в сфере экономики чувствуется сейчас максимальный дефицит власти, и именно тут можно ожидать наиболее живого отклика на законодательное закрепление принципа саморегулирования. Практика показывает, что какие бы новые виды бизнеса не появлялись, сразу начинаются попытки их участников организоваться, объединить усилия для защиты своих интересов и решения общих проблем. В реестрах Минюста сотни и тысячи разных общественных организаций, созданных для таких целей. Но абсолютное большинство из них – фикция, пустые юридические оболочки – реальных полномочий у них нет.

Пока рано анализировать сам текст законопроекта. Это не связано с его качеством. О качестве пока говорить тоже рано. Концепция, на которой базируется проект, имеет рамочный характер, и главная ценность самого проекта – в том, что он появился, что есть шанс его превращения в Закон. Что создан повод для масштабной дискуссии, для привлечения к обсуждению большого числа заинтересованных лиц, для выработки методов и подходов восстановления и развития саморегулирования.

Одна из основных задач – осознание и закрепление принципа возврата властных полномочий от государства саморегулируемым организациям. Это радикально отличается от принципа делегирования, который нам пытаются навязать уже десятилетиями, и который сводится к фактическому запрету на саморегулирование, постановку его в зависимость от желаний коррумпированных чиновников. Права и полномочия саморегулирующейся организации в зоне ее ответсвенности должны иметь приоритет перед полномочиями государства. СРО, общественная организация, на порядок ближе к народу, а народ – единственный источник власти, как записано в Конституции.

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Саморегулирование – один из базовых элементов нового, действительно независимого украинского государства. Отношение к нему должно стать маркером адекватности и профессиональной пригодности для тех, кто видит свое будущее в Украине. Поэтому я рекомендую следить за продвижением этого законопроекта и участвовать в его написании и обсуждении.