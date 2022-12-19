Закон об усилении ответственности для военных вреден для армии. Что с ним не так

Законопроект №8271 об уголовной ответственности военнослужащих за неисполнение приказа нанесет ужасный удар по боеспособности украинской армии, не будет выполняться и приведет к провалу работы с личным составом во время войны. Принятие законопроекта, который представляли Министерство обороны Украины в лице министра Алексея Резникова и лично начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, и за который проголосовало большинство Верховной Рады Украины, – нанесет ужасный удар по боеспособности армии.

Справка. Законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" проголосован Верховной Радой Украины и отправлен на подпись президенту. Документом предлагается внести изменения в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно "исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом, и освобождение от отбывания наказания с испытанием"; повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений. 15 декабря была опубликована петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому ветировать законопроект. За сутки она набрала уже более 25 000 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).



Хуже всего, что полностью проигнорирован собственный наработанный опыт Военной службы правопорядка с 2014 по 2022 годы, в том числе в первые месяцы полномасштабного вторжения. Президенту Украины Владимиру Зеленскому ни в коем случае нельзя его подписывать. Надеюсь, он найдет время прочесть аргументы и исправить это ошибочное решение Верховной Рады.

Что предлагает законопроект для военнослужащих фактически

1. Согласно Уголовному кодексу Украины: за неповиновение, неисполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя во время боевой задачи или отказ во время боя действовать оружием – наказание от трех до 12 лет тюрьмы.

2. Согласно административному кодексу: за злоупотребление властью, превышение полномочий, небрежное отношение к службе, бездействие, нарушение правил боевого дежурства, нарушение правил обращения с оружием, употребление алкоголя, наркотиков, повреждение военного имущества, самовольное оставление места службы – штрафы до 2 000 необлагаемых минимумов или гауптвахта до 15 суток.

Ключевые вопросы, которые должен решить законопроект согласно тексту

1. Самовольное оставление боевых позиций, невыполнение приказов в бою.

2. Дезертирство или уклонение от службы, что приводит к массовому несоответствию штатного состава и фактического боевого состава.

3. Нарушение дисциплины и потеря имущества и вооружения, за которые нет адекватной ответственности и быстрого механизма взыскания.

4. Начисление боевых выплат нарушителям и дезертирам, тысячи отказников получают по 100 000 боевых выплат.

Должен отметить, что эти вопросы действительно важны и решать их остро необходимо.

Почему законопроект вреден для ВСУ и не будет работать на определенные цели

1. Во время массовой мобилизации, когда многие военнослужащие не имеют минимальной подготовки и компетентных командиров, указанные нарушения военной дисциплины совершают тысячи военнослужащих, и подавляющее большинство – по объективным причинам.

Большинство нарушителей, проявивших слабость или ставших жертвами обстоятельств, могут попасть под суд и покинут фронт, хотя могли бы воевать, если бы кто-нибудь изучил их проблемы.

В марте-мае в ОТГ "Север" (командующий – генерал Дмитрий Красильников), было более 1000-чи "отказников", но проанализировав ситуацию, Красильников поставил ВСП Луганской области задачу по работе с людьми, в результате чего все эти люди после грамотных действий ВСП в течение нескольких недель вернулись в строй, из 1000 нарушителей под суд отдали только 10, их сочли действительно недобросовестными.

2. Кто будет расследовать и выносить приговоры по тысячам тяжких уголовных дел.

Власти не подумали, что в Украине отсутствует... военная юстиция. У нас нет военных судов. У Военной службы правопорядка нет полномочий полиции. Проводить следствие на фронте во время активных боевых действий по отношению к вооруженным людям должны также вооруженные военнослужащие, поскольку им нужно фактически становиться активными участниками боевых действий, постоянно рисковать жизнью, выезжать на боевые позиции.

А как иначе установить факты? Государственное бюро расследований и ОГПУ сейчас просто не имеют таких функций и полномочий. Без специализированных военных судов приговоры будут зависать на длительное время, а гражданские суды будут оправдывать многих из тех, кого захотят наказать новым законом, поскольку следствие не сможет обработать этот криминальный вал.

3. В ВСУ отсутствует система послеоперационного анализа по стандарту НАТО, то есть качественная и быстрая экспертиза командных решений, и поэтому определить, какие события обусловлены действиями противника, а какие – преступными намерениями, в большинстве случаев просто невозможно.

В таких условиях ответственность за нарушение приказов значительно повысит количество лжи в оценке обстоятельств и снизит ответственность, потому что теперь глупые приказы можно будет прикрывать уголовным делом, а искажение данных можно объяснить товарищам желанием спасти личный состав от незаслуженного наказания.

4. Главная проблема командиров ВСУ – не наличие уголовного наказания для нарушителей дисциплины и "отказников", а невозможность быстро избавиться от них из подразделения. Авторы законопроекта не обратили внимания на этот ключевой момент. Ибо пока приговор не вступит в законную силу, все эти нарушители будут продолжать числиться в части, и могут еще вернуться в случае оправдания. То есть с командиров и с коллективов не снимается основная тяжесть.

Что делать

1. Необходимо создать полноценную военную юстицию – ВСП должно получить полномочия военной полиции, должны быть созданы военные суды и военная прокуратура и следствие (из военнослужащих), как это было в 2014-2019 годах.

2. До того как предъявить мобилизованным неподготовленным людям обвинения, их следует направить в фильтрационное подразделение для дознания, в большинстве случаев после разбора ситуации наказание не требуется. А для злостных нарушителей нужно создать дисциплинарные подразделения на фронте, чтобы те, кто действительно предает товарищей, не отсиживались в тылу в камере, а находились на фронте и занимались тяжелым трудом, например, на строительстве оборонных сооружений, и рисковали вместе со всеми на второй линии.

3. Ввести в ВСУ "After action review" – послеоперационный анализ по стандарту ТС25-20 армии США. В армии должно строиться доверие, командиров нужно обучать на ошибках, а не наказывать за что угодно. Уголовные дела должны возбуждаться, только если послеоперационный анализ и выводы участников операции укажут на преступный характер действий определенных военнослужащих. Ибо большое количество неопытных или командиров, не соответствующих своим должностям, – это не меньшая угроза, чем невыполнение их приказов.

4. Упростить процедуры отчисления и перевода военнослужащих из подразделения в фильтрационное подразделение по приказу командира. На период служебного расследования военнослужащий лишается всех дополнительных выплат, которые должны компенсироваться, если его вины нет, и он возвращается в строй. Если же возбуждается уголовное дело, военнослужащий лишается всех выплат.

5. Любые наказания не смогут сделать армию боеспособной, если не будет немедленно внедрена интенсивная система боевой подготовки: не менее восьми недель для солдата и четырех недель для сержанта.

Недопустимо, что государство пытается наказывать уголовными сроками в 12 лет граждан, но при этом не способно обеспечить даже две недели начальной военной подготовки для значительной части мобилизованных.

Боеспособность – это не тюрьма, это доверие, побратимство и лидерство.

Если Зеленский подпишет этот опасный законопроект, он не просто не будет выполняться, наоборот, он усилит ложь в отчетности и резко снизит управляемость и организацию войск.

Но закон об усилении дисциплины остро нужен, поэтому после его ветирования нужно немедленно принять более совершенный закон.

Если вопрос усиления дисциплины в армии действительно интересует кого-то в руководстве страны, и это не очередная показуха, готов более подробно и с примерами доложить эту ситуацию в любом кабинете во избежание повторения таких ошибок.

Народные депутаты, которые нажали кнопки за этот закон, должны сами попросить президента о пересмотре своего законопроекта, если, конечно, уважают своих избирателей-военнослужащих.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.