Законопроект о "ДНР-ЛНР" внесен в российскую Думу. Путин решил отступить, не потеряв лицо?

Очень похоже на то, что Кремль действительно планировал военную операцию на конец февраля, вероятно, на годовщину победы Майдана (21 февраля) или оккупации Крыма.

Расчет был на то, что:

(а) самый холодный месяц – земля промерзнет (что из этого вышло, можно увидеть тут);

(б) истощатся запасы газа и угля – будут перебои с электроэнергией и отоплением;

(в) на фоне этого удастся создать благоприятную почву для путча – например, попытаются посадить Петра Порошенко (как я понимаю, в этом деле на эмоциях президента Украины Владимира Зеленского могут играть вражеские агенты);

(г) удастся запустить "Северный поток", так что российский Газпром не пострадает;

(д) удастся перессорить Запад.

Все действительно сходилось к концу февраля, но ничего из этого, к счастью, не получилось. Что-то, Украине в этом плане подозрительно везет: то вражеские разгильдяи перепутали Первомайские и сбили не тот самолет, то зима теплая...

Поэтому сейчас устроить войну было бы для президента России Владимира Путина действительно большой ошибкой, однако, к сожалению, не факт, что он ее не совершит. Потому что он понимает "сейчас, или никогда". Дальше все для него будет только хуже, хотя бы потому, что украинская армия вооружается, и теперь уже плохим тоном на Западе стало не давать ей оружия.

Еще опаснее, что Путин сам себя загнал в очень тяжелый выбор, фактически цугцванг:

- и отступить, "упіймавши облизня", нельзя, "пацаны" не поймут, решат "Акела промахнулся", и сбросят в утиль;

- и вперед идти уж очень страшно.

Главный вопрос, что он сочтет для себя менее рискованным, поскольку в данном случае работает не идеология, где "мы за ценой не постоим", а расчет.

Пока что расклад видится следующим образом. В отличие от сумасшедших большевиков,

(а) мы имеем дело с миллиардером, любителем гимнасток и роскоши. Его целевая функция – не мировая революция, а собственное благополучие и власть. И окружение такое же. Это же обычные бандиты 90-х, любители пограбить под соусом имперской идеологии – главное, чтобы "пипл хавал", и не мешал "пилить".

(б) сейчас не совсем те времена, и такого полного контроля над внутренней ситуацией, какой был у Иосифа Сталина, у Путина нет и быть не может.

Нынешний российский режим даже нельзя назвать в полном смысле диктатурой, поскольку многие его противники продолжают жить в России, открыто высказывать свое мнение, и пока не в тюрьме.

Самое лучшее его определение – это "патрональная автократия" (в Украине, соответственно, — "патрональная демократия"): власть одного вертикально организованного клана, под прикрытием псевдодемократических институций (сугубо формальных), которые сильно удешевляют ее удержание (подробнее см. здесь)

Таким образом, главная угроза в том, что, в отличие от Сталина, вот эта самая необходимость считаться с "пацанами" ограничивает Путину свободу маневра, в том числе и отступления. Это называется signaling game. Ведь власть вожака держится на ожиданиях: приказы выполняются до тех пор, пока исполнители уверены, что тот, кто их отдает, сможет покарать за неисполнение и вознаградить за выполнение.

При этом наказание и вознаграждение – тоже исполнение приказов. Получается, что власть держится на самоподдерживающихся ожиданиях. Как только подданные видят, что вожак не вечный и не всемогущий, клан рушится – как рухнул в свое время совок.

С другой стороны, клан держится на взаимной выгоде: пока такой вот Путин обеспечивает "своим пацанам" хорошее пропитание, они его поддерживают. Если он их втравит в плохую историю, с потерей денег и безопасности, окружение может сбросить вожака, который стал слишком опасным. Избавятся в два счета, Хрущев тому пример. И это, кстати, один из возможных сценариев завершения нынешнего кризиса.

Поэтому показать слабость для Путина примерно так же опасно, как и ввязаться в авантюру. Я бы оценил соотношение как 30:70, но как его оценивает сам субъект принятия решения мы, увы, не знаем…

Куда бежать загнанной крысе

Оптимальный для него вариант – спровоцировать настоящий переворот в Киеве, с приходом настоящей "фашистской хунты", соответственно, гражданская война – и "освободитель" на белом танке с цветочками в дуле пушки (больше читайте здесь).

Как я понимаю, это, по расчетам кремлевских аналитиков, должно было случиться в ближайшие дни. И опасность есть реальная, например, в случае, если Зеленскому хватит ума (возможно, с подачи, например, Олега Татарова) "закрыть" Порошенко. Или, например, начать выполнять буквально пункты Минской капитуляции. Но пока этого не случилось, и вряд ли случится.

Похоже, что Зеленский очень хорошо понимает эту угрозу.

Мало того, что ему самому "не нравится" (думаю, что искренне) выполнять пункты, подписанные под угрозой капитуляции, но перспектива войти в историю капитулянтом и все равно потерять власть, – это то, что, как я понимаю, с его амбициями вообще никак не вяжется.

Кремль загоняет Зеленского в "вилку", но в данном случае выбор совсем неравноценный:

- шансы остаться у власти после, например, согласия на прямые переговоры с ОРДЛО – ничтожные, при этом ярлык капитулянта останется на всю оставшуюся жизнь;

- а если побороться, есть шанс победить, или, в крайнем случае, с достоинством проиграть.

Поэтому как бы Кремль не нагонял градус, очень маловероятно, что он получит желаемое.

Таким образом, Путину остается либо идти до конца, с огромными рисками, либо как-то отступать.

Во времена Холодной войны по мотивам Карибского кризиса в теории игр появилась MAD (mutually assured destruction) - игра, в которой обе стороны в повышении ставок доходят до критической точки, но затем разворачиваются обратно, потому что в этой точке от исполнения угроз обе они теряют больше, чем приобретают. Есть надежда, что на данный момент, цена вторжения для Путина тоже больше, чем выгода – но, при условии, что ему удастся отступить, не потеряв лицо.

Как это могло бы выглядеть

Сценарии "меньшего вторжения", мне кажутся маловероятными или промежуточными (вот хороший анализ), потому что при этом Путин не решает ни одной из задач, а под санкции попадает. Ему нужно, в идеале, посадить в Киеве марионеточный режим, но создать ситуацию, в которой пророссийский режим был бы самодостаточным, вряд ли удастся без раскола Украины, да и вообще весьма тяжелая задача. Ведь сейчас не то что Виктор Янукович (которого уже и на его малой родине не уважают), а даже самый популярный пророссийский кандидат даже близко не мог бы победить. У него было бы до 20% голосов.

Очень уж сильно изменилось общественное сознание под действием шоковых обстоятельств 2014 года. А если режим не будет пользоваться поддержкой народа, то его содержать будет запредельно дорого.

В описанном варианте с путчем просматривается возможность реализации такого сценария, в остальных – маловероятно, разве что после оккупации ФСБшники еще и проведут зачистку, выгонят всех нелояльных за границу или в Западную Украину. Однако сделать это будет куда тяжелее, чем в ОРДЛО или Крыму. И потому, что в остальных частях Украины другое соотношение настроений, и потому, что бежать будет особо некуда.

Поэтому, похоже, что для Путина проще и менее рискованно отступить с захватом ОРДЛО и, возможно, какими-то еще "плюшками", при этом объяснить подданным, что это он так всех запугал и, в очередной раз, всех переиграл. Признать "ДНР-ЛНР", ввести туда войска на "легальной" основе (по образцу Абхазии и Южной Осетии), конечно, не будет "победой". Фактически, это признание статус-кво, но может быть преподнесено как "наказание" Украины и "пощечина США", на которую не будет мощного ответа, потому что всем лучше оставить настоящие санкции для устрашения на случай более страшных действий (и об этом Путин заранее договорится с Западом, который тоже понимает необходимость "сохранить лицо" агрессору).

Своим подданным он также объяснит, что теперь-то Украину в НАТО точно не примут из-за неулаженного территориального конфликта – хотя, на самом деле, такой конфликт уже есть (в Крыму), но если действительно не примут, то из-за вето путинского друга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а, возможно, еще и Франции с Германией.

Плюс, это было бы для Кремля последним шансом таки спровоцировать путч в Украине – в ответ на унижение могут найтись горячие головы вкупе с вражескими агентами...

Увы, возможно, это, хотя и болезненный сценарий, но в создавшейся ситуации "слишком хорошо, чтобы быть правдой", и самоутешение. Возможно. Но, если события действительно пойдут по такому сценарию, то самое главное будет – перетерпеть, отгрызть застрявшую лапу, как тот пес с передовой, который запутался в колючей проволоке на вражеских позициях, и быстрее бежать к своим, на Запад.

Что же касается нагнетания, похоже, (или хочется верить – тут тоже слишком легко выдать желаемое за действительное), это действительно инструмент предотвращения.

То есть реальна угроза или нет, но лучше перестраховаться – тогда меньше шансов, что она реализуется ("хочешь мира – готовься к войне"), потому что если Путин надеялся повторить нечто подобное истории с обстрелом Цхинвали, то в такой обстановке, как сейчас, даже если провокация и удастся, то никто в нее не поверит.

Это повышает цену вторжения, потому что если оно происходит "на ровном месте", то Путин становится в глазах всего мира новым Усамой бин Ладеном. Плюс, под это дело можно реально усилить Украину и уронить российские активы. Тут хочется согласиться с Егором Черневым.

PS. Не успел я опубликовать эту колонку, как сценарий, похоже, начал обретать реальные очертания: законопроект о "ДНР-ЛНР" внесен в российскую Думу.

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