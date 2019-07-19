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19.07.2019, 10:00

Законы о выборах нужно менять

Законы о выборах нужно менять
журналист

Выборы 2019 года показали архаичность нашей избирательной системы. Нужно пересматривать все профильные законы

На этих выборах у нас в государстве случилась аж одна "перемога" и бесконечное множество "зрад". Из того, что касается организации выборов как процесса. Отменили мажоритарку. Ну, правда, не раньше 2023 года. И это всё. Больше достижений не было. Хотя проблем – то есть серьёзных дефектов системы выборов – очень много.

Использование клонов против кандидатов. Покупка мест в списках партий. Неограниченные возможности в интернете для чёрного пиара и неконтролируемой рекламы. Джинса и лживые дебаты в эфирах традиционных вещателей. Перемещение миллионов избирателей за границу и с официальных мест регистрации внутри страны, а значит, ограничение их возможности голосовать.

Что этому всему может противопоставить государство? Да ничего. Это создаёт широчайший простор для манипуляций.

Интернет

Вот лишь несколько примеров. У нас появился новый вид медиа – человек-средство-массовой-информации. Например, Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский или Анатолий Шарий. У них разные аудитории, приёмы и стиль, но тем не менее – любое их появление в медиа-пространстве гарантирует десятки тысяч просмотров. Продуманные появления – собирают миллионы просмотров. Часто у них получается собрать в интернете бОльшую аудиторию, чем бывает у какого-нибудь старого олигархического телеканала в вечернем прайме.

Простой вопрос: как регулируется деятельность таких "ходячих медиа" во время выборов? Да никак. Только их личной этикой. По факту, они могут заниматься агитацией или контрагитацией в ютубе или инстаграме как им вздумается, и это будет иметь реальный электоральный эффект.

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С точки зрения закона, они – просто люди. Но по сути – это же медиа. Если они ещё и соединяются с понятными избирателю старшего возраста форматами типа телевизионных или газетных, то могут производить настоящие сенсации на выборах.

Вспомните результат Игоря Смешко в марте – это получилось в основном благодаря Гордону. А после парламентских выборов не будет удивительным, если фактически виртуальная партия Шария сможет претендовать на многомиллионное государственное финансирование, показав в день голосования необходимый для этого результат.

Что при этом значат действующие нормы законов о финансировании предвыборной кампании через прозрачные фонды, об агитации или контрагитации, о политической рекламе, о дне тишины и так далее? Да ничего. Люди-средства-массовой-информации могут даже физически не присутствовать в нашей стране, но при этом повлиять на очень многое во время выборов.

Чёрный пиар

Серьёзно обновились и методы порчи жизни оппонентов. Если раньше типичным было, например, раздавать на улицах газеты или распространять по почтовым ящикам листовки с какой-нибудь запоминающейся грязью против конкурентов на выборах, то есть существовал некий физический носитель грязи и сеть его живых разносчиков, которых можно было останавливать, – то сейчас всё это уже не обязательно. Можно даже не покупать материалы на каких-нибудь популярных сайтах.

Интернет позволяет целенаправленно под жителей конкретной территории или под группу конкретных избирателей распространять необходимые тезисы в социальных сетях даже без возможности выявить реальный масштаб этой схемы.

Например, на президентских выборах большие ресурсы были затрачены на очернение фигуры Анатолия Гриценко. Как кандидат он был минусован фейковой историей о распродаже армии, якобы допущенной Гриценко в период, когда он был министром обороны. Этот фейк неоднократно попался на глаза миллионам избирателей в интернете. И наверняка серьёзно занизил результат Гриценко на выборах.

А чем же эта схема показов фейка против Гриценко была с точки зрения закона? Да ничем. Действующие нормы не замечают существование фейсбука или ютуба.

Не лучше ситуация и со старыми медиа. Вот есть феномен покупных экспертов. Всегда был. Но раньше не было такого развитого информационного телевещания, какое есть сейчас. Партии или просто солидные кандидаты по-прежнему стараются, чтобы у них был красноречивый защитник в любом телеэфире. А если телеэфиров десяток за вечер, то партии или кандидаты нуждаются в целых группах персонажей, которые организованно и подотчётно врут каждый вечер. Как такая деятельность описывается в законе? Да никак.

Эти эксперты не обязаны заявлять, на кого они работают в данный момент. Не обязаны показывать, кто и сколько им платит за участие в отработке политической повестки. Они не имеют никаких ограничений, кроме тех, которые им задаёт сам вещатель, в эфире которого они появляются и чью (вещателя) деятельность закон хоть как-то регулирует.

По сути, такие эксперты являются живыми носителями политической рекламы и антирекламы, иногда даже откровенной клеветы. Ну а распространением этого всего через экспертов занимаются конкретные штабы. Но формально-юридически – это просто люди со своим мнением.

Заробитчане

Все мы знаем, что у нас миллионы избирателей находятся за границей. При этом голосуют там – всего лишь десятки тысяч человек. Почему? Потому что сама система так устроена, что не замечает отъезд этих людей и фактическую их жизнь в других странах.

Да, люди могут прийти в посольство или консульство, чтобы проголосовать. Но, во-первых, это обязательно многочасовая очередь в день выборов. А во-вторых, у нашего государства не так уж много точек дипломатической работы, чтобы физически за день выборов обслужить миллионы заробитчан. Плюс, далеко не все из них находятся в своих странах легально.

Значит, по-хорошему, давно нужна система для удалённого голосования этих людей. Она у нас есть? Нет. А будет? Даже дискуссии такой на законодательном уровне не существует.

Не лучше ситуация и с внутренними мигрантами. Государство исходит из того, что все люди должны голосовать там, где зарегистрированы. Фактически, по прописке. Но при этом миллионы людей живут в другом месте и вынуждены под каждые выборы тратить как минимум день на перерегистрацию. Причём право выбрать представителя по округу или поучаствовать в местных выборах там, где они реально живут, даже в результате временной приписки – такие люди всё равно не получают.

Криминал

У нас очередные выборы, на которых открыто обсуждается, кто и кому продал места в списках. Когда в части округов зарегистрированы явно фейковые кандидаты, смысл которых – только в совпадении фамилий с реальными участниками выборов. Массовым стало явление подделки популярного партийного бренда – кандидаты мимикрируют под партию Владимира Зеленского, и это десятки, если не сотни случаев по стране.

Вот вроде бы и понятно, например, что кандидат-клон – это криминал. И что продажа мест в списке партии – это политическая коррупция. Но как реально за это преследовать по закону? Действующая статья Уголовного кодекса о препятствовании осуществлению избирательного права – не резиновая и не охватывает всю широту криминальной фантазии на выборах.

Причём имеют значение даже, казалось бы, незначительные детали. Вот у нас многие участки для голосования расположены в школах, а это значит, что кабинки – в школьных коридорах. Освещение там обычно плохое. Вроде бы мелочь, да? Но бывает, что каждая такая мелочь приобретает большое значение, если не только пенсионеру, но и человеку среднего возраста легко ошибиться в бюллетене, просто не заметив какой-то подвох.

Например, у Юрия Владимировича Тимошенко на президентских выборах получилось собрать больше 100 тысяч голосов, хотя, если честно, это голоса в основном за Юлию Владимировну Тимошенко. На парламентских выборах такая же история может повториться в десятках округов.

* * *

Наши действующие законы о выборах написаны так, что просто не замечают значительную часть реального избирательного процесса. Реальность стала намного шире законов. В таких устаревших законодательных рамках выборы у нас перестают быть всеобщими, лишь условно равные и только формально честные. И это нужно менять.

Специально для LIGA.net

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Теги: выборы в Верховную Раду, нарушения на выборах, избирательный кодекс, выборы 2019
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