Россия – единственная на планете страна, которая может слить миллион своих людей ради выжженной земли

Есть два распространенных тезиса, которые выглядят полностью противоположными друг другу.

Первый: Россия исчерпала советские запасы техники, ее положение ухудшается, она черепашьими шагами и с огромными потерями еле продвигается в Украине.

Второй: та же Россия "накачивает мускулы" и собирается к 2030 году докачать их до готовности воевать с НАТО.

Почему эти противоречивые мнения озвучивают военные в Европе?

Во-первых, военные всегда пугают, иначе кто же деньги даст на милитаризацию и перевооружение. Если РФ в паршивом положении, то зачем отстегивать средства для военных, перевооружения и расширения армий?

Во-вторых, потому что толковые и грамотные офицеры всегда отталкиваются от самых худших сценариев, а не от лучших, мнимых и желанных. Например, Израиль, готовясь к удару по Ирану и прямой войне с ним, десятилетиями готовился к воздушным боям, к тому, что будут потеряны самолеты, что иранскую ПВО не удастся полностью парализовать, что по Израилю полетят не 100 ракет за раз, а 500 и более. И что удары ракет будут кратно страшнее. Например, высшим эшелоном прорабатывались сценарии полного блэкаута в стране и протоколы, что делать в таком случае.

В итоге все видели, как прошла 12-дневная кампания против Ирана с полным разгромом иранской ПВО и полным господством израильской авиации над Тегераном и западом Ирана.

Как и то, что к 12-му дню Ирану удавалось запускать в сутки даже не 100 ракет, как вначале, а пару десятков, и помимо террора и убийства гражданских они не привели к апокалиптическим сценариям вроде блэкаута.

Израильские летчики в немногих интервью жалуются: мол, почему иранская авиация не вышла побатлиться с нами в небе, мол, мы к этому готовились. В Израиле действительно есть отдельная эскадрилья, играющая врага на учениях специально для отработки навыков воздушного боя.

Предостережения военных и их подготовка всегда должны быть на десять голов выше, чем диктует реальность (потому что эта самая реальность легко и быстро может перевернуться с ног на голову).

Поэтому генералы НАТО в сценариях войны с РФ, прогнозах и планах также отталкиваются от самых наихудших вариантов.

В-третьих, помимо этих двух абстрактных факторов есть еще один конкретный: РФ показала, что ее солдаты готовы биться (выносим за скобки, насколько эффективно – хреново при их ресурсах-то – и чем обусловлена эта готовность – страхом), а российское население готово это толерировать и одобрять.

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Вот это главное, и именно это пугает Европу (да и США), потому что там, где РФ легко может потерять 100 человек в разовой атаке с никаким эффектом – и всем в РФ будет наплевать, – для Европы череда таких потерь – это митинги на улицах, давление оппозиции и т. д. Именно на это и делает акцент генерал Тьерри Буркхард, когда говорит, что выносливость России в затяжном конфликте может превысить европейскую.

Россия показала просто сумасшедшую выносливость и толерантность к потерям.

Никто так не стал бы сегодня воевать, сжигать сотни тысяч людей ради, по сути, совсем мизерных завоеваний – ни Иран, ни КНДР, ни Индия с Пакистаном (эти, кстати, сразу побежали примиряться).

Китай может – в теории, но только в теории: они полвека толком не воевали нигде.

Так что Россия – единственная на планете страна, которая может слить миллион своих людей ради выжженной земли, полностью разрушенных населенных пунктов – и, барабанная дробь, всем в РФ будет на это абсолютно наплевать.

Нет, не ядерка пугает Запад, и особенно европейцев, а фантастическая толерантность россиян к потерям и способность их личного состава подчиняться и выполнять задачи даже в самых диких и бесчеловечных условиях (ямы, побои, унижения, обнуления).

Поэтому Европа и европейские военные правильно делают, что бьют в набат.

Правильно, что Европа готовится к войне с РФ – то, что она медленно продвигается в Украине и сливает свой ресурс на этой войне, никак не снижает вероятность, что НАТО с РФ таки столкнется.

Россияне уже показали, что первые готовы массово умирать, а вторые готовы это полностью поддерживать, а вот как поведут себя в такой ситуации европейцы – вопрос открытый.

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