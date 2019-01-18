Запертые в эхо-комнате: избиратели в миражах социальных сетей

С февраля в украинском сегменте Facebook вводятся новые ограничения в отношении политической рекламы: рекламодателей обяжут подтверждать свое украинское гражданство. Эти меры коснутся не только Украины, а всех стран, где в этом году состоятся выборы.

После жуткого скандала с передачей персональных данных пользователей сети компании Cambridge Analytica, научившейся использовать Big Data с целью создания для своих клиентов критических преимуществ на выборах, менеджмент Facebook "дует на воду". По всему миру массово закрываются страницы и учетные записи, созданные в России. В украинском сегменте были удалены 107 подозрительных страниц ФБ и 41 учетная запись в Instagram с суммарным охватом подписчиков 180 тысяч и 55 тысяч соответственно. А, например, для Индии, где нынешней весной пройдут парламентские выборы, будет опробована тактика локализации всего платного политического контента в специальных "библиотеках" с возможностью поиска.

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Русские тролли вместе с британскими учеными здорово напугали мировую общественность. Даже если реальные возможности манипулирования политическим выбором людей на больших расстояниях сильно преувеличены, соцсетям еще долго будут приписывать политтехнологические сверхспособности. Поэтому выборы без Facebook выглядят более фантастическим и невозможным вариантом, чем кампания, проведенная только в Facebook.

Соцсети – это идеальная площадка для ведения политической агитации. Мгновенный и относительно недорогой доступ к сколь угодно большой аудитории. Широкий простор для фантазии в создании агитационного контента: блоги, влоги, мультики, мемы, цитаты Бисмарка, что угодно. Бесценная возможность сбора обратной связи и работы над ошибками в режиме реального времени. И, конечно, невиданные ранее перспективы мобилизации электората.

Кажется, что в соцсетях сходятся силы "света" и "тьмы". С одной стороны у нас есть возможность открыто, массово, искренне, заинтересованно и осознанно обсуждать самые болезненные проблемы, в том числе политически значимые. С другой стороны, мы полностью беззащитны перед алгоритмами, которые способны с жутковатой точностью предсказать, чего мы хотим и в чем нуждаемся, и убедить нас в том, что именно это мы и получили. Понятно, что такие манипуляции с общественным мнением осуществляются отнюдь не всегда в общественных же интересах.

Русские тролли вместе с британскими учеными здорово напугали мировую общественность. Даже если реальные возможности манипулирования политическим выбором людей сильно преувеличены, соцсетям еще долго будут приписывать политтехнологические сверхспособности.

На самом деле, никакой "одной" и "другой" сторон у соцсетей нет, они целиком работают как эхо-камера – то есть конструируют реальность из бесконечных отражений мнений, предпочтений, страхов каждого конкретного пользователя. Мы часто сами подыгрываем фейсбучным алгоритмам, то и дело принимаясь "чистить френдленту" от минимальных признаков несогласия. Для того, что происходит в сети потом, специалисты по новым медиа придумали еще один термин – пузыри фильтров. После президентских выборов в США французский философ Бруно Латур написал колонку "Два пузыря нереальности", в которой показал, что и сторонники, и противники Трампа в равной мере являются заложниками своих пузырей. Первые живут прошлым, вторые – будущим, и никто из них не способен удерживаться в реальности сегодняшнего дня.

При этом пользователи Facebook, бывает, считают себя интеллектуальным авангардом общества. Что делает наши (я тоже пользователь, чего греха таить) социальные заблуждения еще более драматичными, глубокими и устойчивыми. В контексте избирательного процесса это значит, что разумный, рациональный выбор на основе тщательного взвешивания и сравнительного анализа предложенных кандидатами альтернатив – это миф, а для фейсбучной аудитории – это миф в квадрате. Наш разум является заложником эмоциональных оценок: одним умом мы способны решать только задачи, которые не касаются нашего "Я", а выборы очень даже касаются. Вдобавок мы подвержены воздействию множества когнитивных искажений, так называемых эвристик – эволюционно возникшей способности мозга "срезать путь" к нужному решению, часто в ущерб его точности.

Таких эвристик всего описано около 200. На пути к избирательным участкам чаще всего нас будут подстерегать например, такие:

"Предвзятость подтверждения" - тенденция фильтровать новую информацию, принимая лишь то, что согласуется с заранее сформированными убеждениями и гипотезами. Эта предвзятость отчасти объясняет почему черный, да и белый тоже, пиар в Украине работает плохо или не работает совсем: предустановленные симпатии или антипатии отсекают все противоречащее. Иными словами, мы не ищем лучшего решения для себя, мы ищем подтверждения тому, что наше решение – лучшее.

"Эффект присоединения к большинству" в фейсбучном сообществе работает еще более выпукло, чем в офлайновых группах. Публикации и авторы с бОльшим количеством лайков и шеров неизбежно будут казаться весомее, ценнее, "правее", а отсутствие таких взаимодействий способны вызвать тревогу или депрессивные состояния. Кстати, именно на этот эффект рассчитывают политики, когда начинают использовать ботофермы для своей раскрутки. У Михеила Саакашвили эксперты насчитали 85% ботов среди подписчиков, у Александра Вилкула – 90%. Однако такая стратегия скорее загоняет политиков в их собственные эко-комнаты, превращая их самих в заложников когнитивных искажений.

"Систематическая ошибка различения" объясняет, почему мы приходим к совершенно разным решениям, выбирая из альтернатив, предъявленных одновременно или последовательно. Ученые, описавшие этот эффект, приводят такой пример. В витрине выставлены два телевизора, подороже и подешевле. Пока мы можем их сравнить, разница в качестве картинки кажется огромной, но стоит принести один из них домой, эта разница почти полностью сотрется. В этой логике избирателю следует оценивать каждого кандидата отдельно, не сравнивая с другими, тогда и решение будет менее искажено.

"Принцип знакомства" довольно безапелляционно подталкивает наши симпатии в направлении тех людей, вещей, событий, которые нам уже хорошо знакомы. Совершенно не случайно вакансию "нового лица" украинской политики занял именно Владимир Зеленский, известный публике в первую очередь как мастер политической сатиры. Знакомое - значит хорошее.

"Эффект контраста", пожалуй, способен оказать самое мощное влияние на исход выборов, президентских в первую очередь. Отечественная профессиональная политика создает довольно мрачный и неприятно окрашенный фон, на котором любой более-менее светлый человек будет смотреться гораздо веселее, чем в других обстоятельствах. Психологи обычно демонстрируют действие этого эффекта с помощью серых прямоугольников. (Иллюстрация справа: иллюзия контраста: цвет внутренних верхнего и нижнего прямоугольников не воспринимается как одинаковый - Ред.)

Запертые в эхо-комнатах своих стерилизованных, зачищенных френдлент пользователи Facebook подвержены двойному риску воздействия эвристик. Второй риск происходит от излишней самоуверенностив собственной правоте и интеллектуальности.

Это значит, что активным участникам Facebook-баталий придется прогонять свой выбор через более частый гребень сомнений, все время спрашивая себя, а не является ли увлечение Зеленским (Гриценко, Тимошенко, Порошенко нужное подчеркнуть) простым желанием увидеть более светлый прямоугольник на вечно темном фоне?