Здравый смысл вернулся в Белый дом: почему я радуюсь победе Джо Байдена

Ну вот и все. Самые важные выборы в мире за последние лет 30-40 закончились. Выбирали американцы, но выбор их важен был в том числе и для украинцев. Потому что США – ведущая держава в мире. Потому что США – основной союзник Украины в войне с Россией. Потому что США – основная сила, толкающая Украину по пути реформ.

И Байден победил. Дональд Трамп не был бы Трампом, если бы он бы признал поражение. Так что это момент рабочий и ожидаемый. Но это его личные проблемы. Выбор сделан. И выбор определен. В Белый Дом вернулся порядок, здравый смысл, системность и поддержка Украины. Deep state вернулся.

Почему так важно, что выиграл Байден?

Потому что Трамп проиграл.

Почему так важно, что Трамп проиграл? Потому что Трамп хакнул демократию.

В результате, во главе наибольшей демократии мира стал человек, органично смотревшийся где нибудь в диктаторах третьего мира. Разрушающий институты, сеющий хаос, некомпетентный популист. Украинцы хорошо понимают, что это значит.

И если для страны третьего мира это только проблема этой страны, то когда такой человек во главе США – это проблемы для всего мира.

Проблемы ценностей. Безопасности. И снова безопасности. И второй подряд срок такого человека мог бы привести к катастрофическим последствиям. Чего только стоят атаки Трампа на НАТО. При этом, США часто являются примером и символом для всего мира. Такой себе символ получался. Постоянно врущий президент, распространяющий фейки и теории заговора. Подрывающий основу сотрудничества западной цивилизации.

Важно понимать. Основу любой успешной страны в современном мире составляют работающие институты и верховенство права. Это тот фундамент, на котором основано абсолютно все. И Трамп, как огородный крот, с азартом, требующим иного применения, разрушал этот фундамент. При этом, страна не могла даигаться вперед, постоянно утопая в бесконечных склоках и распрях, которые провоцировал Трамп. Трамп забирал у США и мира самое дорогое – время. Украинцы тоже понимают, что это значит.

Это не вопрос выбора между республиканцами и демократами. Это вопрос выбора между хаосом и порядком. Между управлением и популизмом. Между ценностями и дружбой с Владимиром Путиным. В конце концов, между толерантностью и уважением к другим людям и расизмом и сексизмом.

Это вопрос выбора между прошлым, к ценностям и методам которого постоянного аппелирует Трамп, и будущим. И никоим образом это не вопрос о выборе экономической модели.

Поэтому эти выборы были так важны для мира. Который на фоне роста неравенства может утонуть в популизме вместо поиска решения проблемы роста этого самого неравенства. А это может очень дорого стоить.

Когда-то, в 1917 году, популизм уже правил бал. Нам ли не знать, чем это заканчивается.

А теперь, почему они так важны для Украины.

Теперь к двухпартийной поддержке Украины добавляется и поддержка в Белом доме. В принципе, любой президент США, кроме Трампа, был бы другом Украины. Просто потому, что любой системный политик в США – друг Украины. И союзник Украины, потому что мы тут, на передовой, отстаиваем те самые ценности, на которых построена Америка.

Любой, кроме Трампа. Который далек от понятия "ценности", который симпатизирует Путину и который, как мы знаем из книги Болтона, ненавидит Украину. Так вот, любой республиканец или демократ был бы другом Украины.

Но Байден – это особый случай. Он еще и понимает, что тут происходит. И он хорошо знает, сколько тут "сукиных детей" мешают реформам. Так что внимание США к реализацию реформ в Украине возрастет во сто крат. Что не может не радовать. Ибо, к сожалению, только волшебный пендель "оттуда" может заставить украинскую власть делать реформу и увольнять тех, кто реформы сабботирует.

Отдельный привет, конечно, хочется передать ребятам из офиса на Банковой. Которые еще зимой хотели продать Трампу компромат на Джо Байдена и получить за это транши МВФ, не делая реформы. В результате, мы увидели и пресс-конференции Деркача с Дубинским, и анонсы от самого президента новых пленок. Теперь у ребят земля под ногами будет гореть.

Особый привет Игорю Коломойскому и его посипакам. Румынский паспорт тут не поможет. Захватывающий сериал нас ожидает. Когда-то история Пабло Эскобара начала катиться к закату в тот момент, когда президент США решил обьявиться ему войну. Украинский Пабло Эскобар, Игорь Валерьевич, сделал все, чтобы для нового президента США этот вопрос стал личным. Ну а мелкие посипаки может забьются под какую то корягу и там проведут остаток своей никчемной жизни. Надеясь, что их не заметят.

И напоследок. Про экономику.

В Украине есть миф, что Трамп поднял американскую экономику с колен. Очень любопытный и странный миф, который, в основном, базируется на твиттах Трампа о себе любимом.

Так вот, Трамп победил на выборах в 2016 году. Экономика США непрерывно росла с 2009 года. Таким образом, до Трампа экономика США росла семь лет подряд. Семь лет подряд приростали рабочие места. Семь лет подряд сокращалась безработица. Это был тренд. И Трамп просто оседлал эту волну. И все. Как серфингист.

Да, Трамп снизил налоги для корпораций. Что они сделали с освободившимся кешем? Пошли на фондовый рынок и скупили свои акции. Такое себе достижение. Надувание пузыря.

На этих выборах мы должны были болеть за Байдена. А на следующих уже будет все равно. И это главное.

Ситуация возвращается к нормальности. Теперь мы снова можем быть уверены, что в Белом доме наш союзник. Осталось быть уверенным в себе.

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