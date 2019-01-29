Zе-украинцы и наведенная иллюзия "новых лиц"

Украинцы устали от политиков, которые постоянно врут и воруют. Украинцам необходимы перемены. У украинцев есть большой запрос на новые лица в политике, которые будут отличаться от надоевшей политической элиты. И этот запрос вполне естественен. И даже рационален.

И в ответ на запрос на новые лица украинцы получили кандидата Зеленского.

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Зеленский собирает голоса даже умных украинцев, которые многое понимают. Многие украинцы понимают, что Зеленского поддерживает Коломойский. Украинцы, которые хотят новые лица, понимают, что Коломойский делает это не просто так. Но украинцы все равно готовы голосовать за Зеленского, потому что верят, что после выборов Зеленский может кинуть Коломойского. Украинцы искренне верят и надеются, что Зеленский только прикидывается, обещая Коломойскому все на свете, но придя к власти проявит лучшие качества и будет служит народу и стране.

Серьезно?

Мы хотим новое лицо и другое качество, но при этом все наши надежды связаны с тем, что это новое лицо поступит точно так же, как все старые лица, и кинет своего патрона и спонсора? Это то новое качество, которое мы ждем? Это те ценности, которых мы требовали на Майдане? Это выбор в пользу честности - когда вы голосуете за человека, который с первых слов начинает лгать? Проблема Билла Клинтона была не в том, что у него были сексуальные контакты с Моникой Левински, а в том, что он врал об этом. И проблема Зеленского не в том, что он снимает фильмы в России, даже если это фильмы о великой России, а в том, что он врал об этом. Потому что если мы хотим новое лицо, то должны требовать от него нового качества. А если качество старое, то что же в этом лице нового?

Мы совершенно ничего не знаем о Зеленском. Ни о Зеленском-человеке, ни о Зеленском-кандидате в президенты. Мы почти все знаем о Пете и Юле, о Садовом и Гриценко, даже о Бойко и Ляшко мы знаем слишком много. Больше чем хотелось бы, и больше, чем они заслуживают. Мы знаем их недостатки, и у некоторых даже видим определенные достоинства. Но мы ничего не знаем о Зеленском. Пустота. И мы сами наполняем эту пустоту. Мы выдаем желаемое за действительное, приписываем ему взгляды через призму своих желаний. И хотим поверить в то, что получилось. И самому Зеленскому главное молчать, позволяя нам самим делать работу за него.

Это ли не вера в чудо?

Украинцы часто жалуются, что их обманывают. Политики действительно обманывают украинцев. Обещают то, что невозможно выполнить. А украинцы верят. А потом винят политиков, вместо того, чтобы признать свою ошибку. Вместо того, чтобы признать, что никто не может по своему желанию завершить войну за неделю или поднять зарплаты в 10 раз. Это просто невозможно. И то, что украинцы поверили в такие обещания, многое говорит скорее о самих украинцах, чем о тех, кто эти обещания раздает.

Украинцы сами рады обманываться. И случай с Зеленским - это огромный самообман. Когда мы верим в чудо. Выбираем самый невероятный сценарий развития событий и начинаем верить в него.

Украинцы верят, что Зеленский честный и неподкупный, который просто волею судьбы вынужден скрывать о всех эти качества, чтобы олигарх Коломойский сделал на него ставку. Он годами шутил так, как нужно Коломойскому. Он годами сотрудничал с ним. Он получил эфир на канале Коломойского, его охраняют люди Коломойского. И все это было сделано мальчиком из Кривого Рога только для того, чтобы получить шанс прийти во власть и все изменить. Использовать Коломойского и его ресурсы, чтобы потом навести порядок в стране. Чтобы избавить страну от олигархов, в том числе Коломойского. И этот план Зеленский реализует уже много лет.

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Украинцы могут поверить в такого Зеленского. Но как украинцы могут поверить, что так можно провести Коломойского? Это еще большее чудо, чем преображение Зеленского. Потому что Коломойский может быть сколько угодно плохим человеком, но он точно не дурак. А если вы считаете так, то скорее в дураках он оставит именно вас.

Вся эта история выглядит как смесь фантастического фильма и произведения Ларса Фон Триера. И точно не связано с реальностью. Но украинцы готовы сделать ставку на этот вариант. Ухватится за призрачный шанс. Шанс, который им продает опытный и умный пройдоха Коломойский. Ибо не так важно, кто играет в фильме. А важно, кто у фильма продюсер и режиссёр.

И не вините потом Коломойского. Это будет ваша вина. Вы поверили в его историю. Историю, которая нужна ему. Потому что Коломойскому нужна даже не победа Зеленского. Коломойскому нужна слабая Украина. Как и любому олигарху, кстати. Но Коломойскому нужнее, потому что сильная Украина заставит его заплатить за Приват. Заберет активы, - что в Украине, что за границей. Слабая Украина не будет способна на это. И позволит продолжать зарабатывать. И на Украине, и на украинцах.

(Источник - блог автора)

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