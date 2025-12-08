84 года тому назад, 7 декабря 1941 года, Япония проиграла Вторую мировую войну. В этот же день она, правда, в нее фактически и вступила.

Нет, японцы конечно воевали уже вовсю в Китае, но с большими державами до тех пор не связывались.

Это был день атаки на Перл-Харбор. Та самая история, когда тактическая победа одновременно стала и жутким стратегическим поражением. Как печально сказал их адмирал Ямамото: "Мы разбудили великана". Великан проснулся, почесался, постоял-подумал, утер сопли и начал мудохать японцев так, что от них к концу войны остались только головешки, причем местами, радиоактивные.

Впрочем, справедливости ради скажем, не такая уж это даже это была и победа, в смысле тактическая. Когда потушили пожары и дым над Пирл-Харбором рассеялся, оказалось, что...

Авианосцев в гавани не было, и это именно они потом нанесут японскому флоту ужасающее поражение.

Хранилища с топливом не разбомбили, и на эти запасы Тихоокеанский флот опирался весь первый год войны, пока не наступил перелом и не восстановились коммуникации.

Подводные лодки уцелели, они потом сильно попортили японцам кровь, осложняя логистику, – а она вся шла морем.

Восемь линкоров (все старые, времен Первой мировой), – половина потоплена, половина повреждена, – выглядели эпично, пока они тонули и горели, но никакого влияния на ход войны их потеря не оказала, а шесть из них вообще вернули в строй.

Человеческие потери тоже не были совсем уж катастрофическими. 2403 человека – это суммарно примерно два экипажа линкоров. Остальные стали экипажами для вновь прибывающих кораблей.

Ну и главное: о таком "казус белли" Рузвельт мог только мечтать.

Начиная войну, всегда подумай, чем, как и где ты ее закончишь.

