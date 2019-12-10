Чтобы долго не размазывать белую кашу по чистой тарелке...

Мир сегодня нужен нашей стране не меньше, чем в 14 году. Можно сколько угодно рассказывать о позорности Минск-1 или Минск-2, но российская оккупационная администрация была бы куда хуже.

Я бы тоже предпочел увидеть не Нормандский формат, а парад украинских танков на Красной площади, и Путина с Шойгу, встречающих хлебом-солью наши добробаты, но пока еще, слава Богу, умею отличать желаемое от действительного.

Без мирных соглашений прошлых лет Украина могла бы уже не существовать в нынешней своей форме. Можно спорить о качестве этих соглашений, но не о самом факте их необходимости. Минские соглашения спасли страну от тяжелейшего военного и политического поражения, дали возможность выиграть время, реорганизовать армию, перегруппировать силы, получить поддержку на международной арене.

В этом месте ставим точку. Я спорить не собираюсь, давно для себя сделал вывод.

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Любая война, если это не война ради войны (достаточно редкий случай), заканчивается миром, в котором условия диктует победившая сторона. Напомните мне, российские ВДВ заняли Киев? Наши специалисты по Особым Операциям держат Кремль?

Чтоб там за вой раздается на болотах? Какая, нах, капитуляция?

Украине не нужен мир? Нужен. Всем нужен мир, для того, чтобы строить и созидать. Всем, кроме псов войны.

Что непонятно в позиции Президента? Она недостаточно ясно озвучена? Да, куда уж ясней. Пассаж про стену и бетон в наличии. Про выборы и границы. Про очередность выборов и отводов. Про амнистии. Что непонятно?

Ах, вы не верите... ? До того верили, а теперь верочка отпала? Бывает. Ничем помочь не могу.

Зеленский делает то, что должен. Мне может нравится или не нравиться правительство, компетентность и не компетентность людей, пришедших во власть. Но это не вопросы веры. Это вопросы конкретных действий конкретных чиновников.

Что, прошлая рада не была гребаным цирком? Была. Ну, въехала в нее другая гастрольная труппа, и что? Были коверные под куполом, а теперь заседают клоуны на льду. Директорат цирка тот же самый, да Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович? Только доля Виктора Владимировича несколько упала в весе и в цене. Но то такое... у того зарубежный капитал в наличии.

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Мы с вами сами их выбирали. Наши депутанги - отображение нас самих. Не они такие - мы такие. За что проголосовали, то и получили. И президент у нас избран демократическим путем. Самым что ни есть демократическим. Тут сомнений нет. И, на мой взгляд, после всенародно избранного дважды несудимого, это большой шаг вперед. Кто не согласен - мои поздравления! Ощутите реальность - вы уже в ней живете.

Так вот...

Я не ждал от Нормандии решения наших текущих проблем и прекрасно знаю, что ключи от мира находятся в Москве.

Только я не вижу никакой проблемы в том, что президент Украины пытается получить преимущество на международной арене. А если не будет преимущества, то будет, по крайней мере, определенность.

Определенность - лучше для нас, она уменьшает гибридный фактор. Убедительно соврать про "настамнет" в процессе многосторонних переговоров - сложно, и приведет к последствиям. Это тоже положительный результат. Чем вы все так озабочены? Обьясните мне, что за массовое сумасшествие я вижу в сетях? Минск-2 вам был гуд? Порошенко вам был гуд? А тут от самого факта нового раунда переговоров в исполнении Зеленского у половины патриотов падучая, а у второй эйфория?

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Говорил, говорю и буду повторять: до тех пор, пока абсолютному большинству активных граждан не станет понятно, что поддерживать надо курс страны, а не победный забег к офшорам очередной команды "народных избранников", толку не будет.

Мне все равно, кто принесет мир и определенность моей стране. Мне пофиг, кто повесит медали себе на грудь за полученное политическое преимущество. Мне плевать, как будет фамилия того, кто все просрет.

Мне важен результат. Я хочу преимуществ своей стране. А страна будет называться Украиной и иметь свои интересы вне зависимости от того, как будут звать ее президента: Петя, Вася, или Вова.

И я был бы счастлив, если бы великие специалисты в вопросах войны, мира, футбола и большой политики, немножко притихли. Их истошный визг на передвижение каравана не влияет, но создает крайне неприятное звуковое оформление. Истерия в чистом виде.

Если вы до сих пор не понимаете, что вами манипулируют не в интересах страны, а в интересах финансово-промышленных групп, которые ведут борьбу за возврат сфер влияния и контроль за денежными потоками, флаг вам в руки. Хоть охрипните.

Пожелайте нашей стране и Зеленскому большой удачи и победы. Это будет наша победа или наше поражение. Общее. Общее, вне зависимости от того, что вы об этом думаете.

И его победа, как бы вы его не ненавидели, будет вашей победой. А его поражение, будет вашим поражением.

У нас одна страна, если вы до сих пор себе этого не уяснили. Подумайте об этом в свободное время. И мир, и война, и кризис, и подъем - для нас всех. И по другому уже не будет.

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