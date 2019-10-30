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30.10.2019, 18:06

Зеленский и его парадигма гражданской войны

Зеленский и его парадигма гражданской войны
президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса

Зеленский не понимает природу конфликта между Украиной и Россией. Что причина – целенаправленные действия РФ, а гражданская составляющая – следствие

Сегодняшняя риторика Зеленского в Мариуполе на тему Донбасса, его стратегия достижения мира в результате "примирения" говорят о том, что он находится в парадигме ГРАЖДАНСКОЙ войны. Вот откуда стремление реализовать Минские соглашения, где нет ни одного обязательства России, а заложены только внутриполитические механизмы. Он не понимает природу конфликта, не понимает, что причина – целенаправленные действия России, а гражданская составляющая – это всего лишь следствие. 

Нам не нужно "примирение". У большинства из нас нет конфликта друг с другом. Люди там не так глупы, чтоб не понимать, что происходит. Так сказать, "кровных" сторонников России на Донбассе, не больше чем во всей Украине – около 20%. Остальные просто заложники ситуации или ситуативные жертвы пропаганды.  Но они не решают судьбу своего региона, мира или войны в нем, - решает Москва. 

В таких условиях стратегия Украины по освобождению и реинтеграции Донбасса должна включать в себя не примирение, а освобождение людей и устранение факторов, могущих стать почвой для конфликтов после освобождения. 

 Те, кто воевал за Россию, поднял оружие против своего государства и своих сограждан, должны просто уехать в Россию и жить там счастливо. Те, кто не уедут, должны осознать свою неправоту и принять реальность, а не бороться с ней. Тогда на Донбассе наступит мир. Справедливый мир. А если мы начнем вести политику "ни вашим ни нашим", пойдем на компромиссы с предателями и агрессором, то это только усилит чувство несправедливости и неудовлетворенности с обеих сторон, создаст взрывоопасную смесь эмоций  для новых, теперь уже действительно, гражданских  конфликтов. 

Единственный компромисс с Россией, на который мы можем пойти – это позволить уйти Путину сохранив лицо. Все остальные политические компромиссы будут лишь усиливать напряжение в украинском обществе. 

Зеленскому и его команде необходимо осознать в реальности, а не на словах, что конфликт на Донбассе -  не гражданский, а геополитический. Поэтому прекратить его примирением, информационной и гуманитарной политикой – не реально. Это механизмы разрешения только внутренних конфликтов.

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Слова о примирении, консенсусе и т.д. – это правильные и красивые слова. Но в данном случае они не решают нашу проблему. Эти лекарства не от этой болезни! Команда президента неправильно поставила диагноз. А, следовательно, лечение может привести к обратному результату.

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Теги: Владимир Зеленский, война с россией
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