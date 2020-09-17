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Зеленский и Ермак хотят протащить на пост главы САП Андрея Костина. Чем это грозит Украине

Зеленский и Ермак хотят протащить на пост главы САП Андрея Костина. Чем это грозит Украине

общественно-политический деятель
17.09.2020, 14:52

Если Офис президента попытается манипулировать, наши партнеры не признают конкурс на главу антикоррупционной прокуратуры. И тогда всем станет жарко

В прессу намеренно слили информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленским видят депутата от Слуги народа и главу комитета правовой политики Андрея Костина кандидатом и победителем на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И слив этот рассчитан не на граждан Украины, а на наших западных партнеров и доноров. Видимо, на Банковой сидят такие дремучие идиоты, которые верят, что им удастся протолкнуть свою кандидатуру на эту должность и взять под контроль еще и САП. 

Тут у них будет облом. 100%. Наши западные партнеры приняли эту информацию и с интересом хотят посмотреть на акробатические номера Зеленского и Ермака, которые те готовятся исполнить, чтоб затащить Костина в САП. Смешно. Потому что у Офиса президента будет облом.

Объясняю в чем проблема. 

Во-первых, наши западные партнеры и доноры считают, что глава САП должен быть независим и компетен. Это значит, что он не должен по щелчку пальцев выполнять хотелки бывшего известного комика, который плохо исполняет обязанности президента Украины, и главы его Офиса, а должен работать в рамках законодательства Украины и быть политически не ангажированным. 

Но если посмотреть на выходца из "слуг" генпрокурора Ирину Венедиктову, то все становится понято. Поэтому никто не даст Зеленскому взять под контроль и  заполитизировать САП.

Во-вторых, хотелки Зеленского и Ермака уткнуться в то, что Костин должен еще сдать экзамен на знание законодательства, тест на интеллект и пройти собеседование в комиссии, в которой будут представители наших западных партнеров и доноров. 

И тут протекция со стороны брата Ермака или Маши Фокиной не помогут. Если же ОП попытается манипулировать, то будет публичное заявление о том, что наши партнеры не признают этот конкурс. И это будет громкий скандал с репутационными потерями не только для выходцев из Квартала-95, но и для всей Украины. 

А там и санкции против Украины прилетят. Так что и тут нет места для маневра у Зеленского. Хотя может пойти по пути Виктора Януковича и забить на наших западных партнеров и доноров. Но тогда надо помнить, что у этого пути предсказуемый финал. В Ростове.

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Владимир Зеленский Специальная антикоррупционная прокуратура сап андрей ермак глава САП

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