Зеленский и олигархи: кто кого, дежурный министропад и Аваков снова на связи

Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Ротация Кабинета министров на треть прошла в предполагаемом режиме и под аккомпанемент непристойного жеста нардепа Гео Лероса в сторону президента. Экс-министр МВД Арсен Аваков вернулся в информационное пространство. Климатический саммит в Глазго подарил Владимиру Зеленскому возможность поговорить со "старшими". Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси.

Игра на выживание

Принятый Верховной Радой с нарушением норм регламента закон против олигархов 5 ноября, подписал Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что принятию закона олигархи сопротивлялись, но теперь даже самым богатым бизнесменам в Украине придется расстаться с привычкой покупать депутатов. Интересно, появилась ли эта привычка у бизнесменов, причастных к "Большому строительству" – любимой игрушки Зеленского?

Очередной министропад

Отставка пяти членов правительства и назначение четырех новых членов правительства в Украине не превратилась в главное политическое событие недели. Премьер-министр Денис Шмыгаль куда больше волнует отопительный сезон. Поэтому все прошло в определенной степени обыденно, в соответствии с ранее анонсированными фамилиями. Разве что бывший "слуга народа" Гео Лерос прямо с парламентской трибуны показал президенту непристойный жест, отметив, что он не боится преследования со стороны президентского офиса.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, уволенные члены правительства не отчитывались о проделанной работе из-за неимения времени, ну а новоназначенные по понятным причинам ограничились декларациями.

Аваков снова на связи

Громко напомнили о себе недавние отставники. Арсен Аваков, выдержав гроссмейстерскую паузу, в эфире телеканала Украина24 нанес мощный информационный удар по позициям Зеленского и его команды. Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного объединения "Розумна політика" с претензией на влияние на ситуацию в парламенте.

Если у Авакова есть партия Народный фронт, то Разумкову придется поработать над созданием и запуском собственного политического проекта. В неблагоприятных условиях.

Зеленский, Байден, Блинкен и российские войска

Президент Украины принял участие в Конференции по вопросам изменения климата в Глазго. Справедливости ради стоит заметить, что его тезис о глобальном потеплении в международных отношениях плохо коррелируется с современной ситуацией. Но важным эпизодом в пребывании Зеленского у Глазго стало не пожатие руки президента США Джозефа Байдена, а разговор с Энтони Блинкеном, который в последнее время больше американского руководителя занимается украинскими проблемами. В частности, активизацией движения российских войск недалеко от границы с Украиной.

Электроэнергия из Беларуси

Еще один интересный факт начала ноября – возобновление коммерческого экспорта электроэнергии из Беларуси в Украину. Интересно, как это отразится на риторике украинского политического руководства в адрес Александра Лукашенко, который то и дело позволяет себе агрессивные выпады в адрес Украины.

Показателен не только факт энергетического эмбарго со стороны России, которое можно объяснить активизацией милитарной составляющей, но и начало импорта электроэнергии Украиной на старте отопительного сезона. Умному – достаточно.

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