Зеленский и пустота. Как слуги народа нащупывают "третий путь"

Руководство партии Слуга Народа находится в поиске идеологии. На съезде, состоявшемся 15 февраля, глава партии Александр Корниенко заявил, что ни одна из идеологий XX века не принесла украинскому народу добра. И потому партийные руководители решили сделать своим политическим кредо "центризм".

"Нас постоянно пытались затолкнуть то в социализм, то в либерализм... Я предлагаю избавить себя от идеологических оков, - сказал Корниенко. - Если говорить о каких-то дефинициях, то это активный украинский центризм". Точное название будет обсуждаться. Из уст Корниенко даже прозвучало экстремальное словосочетание "третий путь".

Немного предыстории

Оковы у партийцев появились после того, как советник новоизбранного президента Руслан Стефанчук провозгласил "либертарианство" в качестве официальной идеологии партии. Затем Давид Арахамия, лидер фракции Слуга Народа в новом парламенте, несколько раз назвал себя либертарианцем.

Справка. Умеренное либертарианство - это почти синоним классического либерализма, ничего особенного. В основе всех либертарианских (либеральных) школ - свобода и автономия личности. Исторически понятие либертарианство старше либерализма. Первыми либертарианцами можно назвать философов-просветителей, разрабатывавших философию естественного права и подготовивших почву для Великой французской революции. Один из условных водоразделов между классическим либерализмом и либертарианством в том, что университетские либералы воспринимают государство как гарант личных свобод, а либертарианцы в своих теориях доходят до отрицания государства. Но по большей части, различия в терминах возникают ситуативно. Скажем, когда какое-нибудь правительство презентует свою программу (пример: Новый курс Рузвельта) и называет ее "либеральной", та часть либералов, которая с программой не согласна, начинает именовать себя либертарианцами.

Местная специфика



Если под либерализмом у нас привыкли понимать главным образом экономические свободы, то от "либертарианства" веет чем-то непонятным. И в этом есть своя логика. Классический либерализм, действительно, выступает за неприкосновенность частной собственности, в то время как некоторые либертарианские школы считают, что превалирование права частной собственности над другими ценностями ограничивает свободу личности.

Либерализм и либертарианство предполагают особую (отличную от религиозной) интерпретацию человеческого достоинства. Особую философию взаимоотношений личности и государства, свое понимание тела и сексуальности. А также трепетное отношение к слабому и инаковому. Либертарианство имеет свой словарь.

Все эти нудные размышления о свободе слова, гендере и феминизме, непонятные нормы в строительных нормативах о наличии пандусов в новостройках, сложные формулировки вроде "люди с инвалидностью", это все оттуда, из либертарианства. А оттуда ли Слуги Народа? Не совсем. Их выдает произношение.

Вот, например, кандидат в народные депутаты от Слуги Народа, будущий заместитель председателя финансового комитета ВР Александр Дубинский, обращаясь к своим избирателям, говорил об оппонентах: "Если мы не вы****дим этих п****сов из власти, то не будет оснований ждать каких-то перемен".

Таких цитат от нардепов Дубинского, Бужанского и других видных слуг - сотни. Понятно, что либертарианство сидело на них, как на корове седло. И вот теперь получите, распишитесь - "третий путь".

Маленькая политологическая справка. Когда диктаторские режимы начинают вести себя неприлично – гноить в тюрьме оппозицию, аннексировать чужие земли, строить газовые камеры – они называют это – "третий путь". Все людоедские идеологии начинались с той или иной версии третьего пути.

Классическая разновидность третьего пути - концепт "Русского мира". Это старая рукопись братьев Гримм ("Германский мир"), которую патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) перепер на родной язык. И вот в этом месте становится по-настоящему страшно: неужели "активный украинский центризм" может превратиться в еще одну сюжетную линию старой сказки?

Каша в голове

Вряд ли. Образование не позволит лидеру Слуги Народа Александру Корниенко нырнуть в такие глубины. Напомним, перед тем как стать народным депутатом, он на протяжении четырех лет изучал экзистенциальный коучинг в каком-то проекте неформального образования. А вот с формальными знаниями есть проблема.

Судя по его репликам, партайгеноссе путает правых, левых, либералов и либертарианцев. В ноябре прошлого года, после избрания главой партии, он прокомментировал грядущее изменение идеологии: "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами".

Очередное парадоксальное высказывание. Поскольку "что-то между" - это и есть то самое либертарианство! Внутри либертарианства сосуществуют такие термины, как либертарный социализм и левое либертарианство. Корниенко просто не знаком с историей западной философской мысли. Что же делать? Остается смахнуть со стола все книги и провозгласить "третий путь"...

В таком подходе нет ничего удивительного. Мировоззрение есть не у всех. Чтобы оно появилось, нужно иметь определенный уровень зрелости, образования, ответить для себя на некие философские вопросы. Многие люди, возможно, большинство, на протяжении жизни не успевают проделать эту внутреннюю работу. Ничего страшного в этом нет. Главное, чтоб человек был хороший. И не был политиком.

И да, эти люди голосовали за Владимира Зеленского и его партию вовсе не потому, что разделяют какое-то там либертарианство (свят-свят-свят, тьфу-тьфу-тьфу). А потому, что он, например, "правильный пацан". Или потому, что учуяли в нем отголосок "русского мира". Или по иной сокровенной причине.

Так что, либертарианство тут совершенно лишнее. Не исключено, что они вообще пользуются русско-поповским сленгом, в котором есть такие ругательства, как "толерасты" и "либерасты". Зачем им либертарианство? Пусть уж лучше "третий путь".

Но есть и другая категория избирателей. Взрослых. Для них ситуация, когда политическая партия занимается поиском мировоззрения – анекдотична. Ведь есть же какие-то аксиомы. Одна из них: политическая партия создается для того, чтобы продвигать идеи.

Ценности не выбирают как товар в супермаркете, их вынашивают годами и за них, в случае чего, умирают. Если партийный руководитель заявляет о том, что партия собирается "избавиться от идеологических оков", значит он выставляет себя на посмешище. Это полная профнепригодность.

Корниенко, конечно, не единственный персонаж этой комедии. Все члены партии, не определившиеся со своим мировоззрением и заявляющие об этом, как бы говорят обществу: у нас нет убеждений, мы циники, пустые, необразованные, глупые люди, нас не интересует ничего, кроме карьеры. Значительная часть общества этого не понимает, но в шоу участвует. Вольно или невольно - все мы в нем участвуем.

Либертарианство? Пожалуйста. Но какому-то недополитику резануло ухо. Словечко непонятное. Да и мантия профессора-либертарианца то ли жмет, то ли не к лицу. Вот и пришлось натянуть на себя нечто привычное: дырявый, застиранный гондон, которым еще братья Гримм пользовались.

И табличку повесить: "Третий путь".