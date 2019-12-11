Зеленский на N4: не Янукович-подхалим, без пафоса, как Порошенко

Саммит Нормандской четверки был похож на поединок, за исходом которого напряженно следили миллионы заинтересованных глаз. "Кто кого?" – спросили журналисты Владимира Зеленского по завершении переговоров.

Однако важен не столько результат – его каждая сторона трактует произвольно. Русские приписывают победу себе, Петр Порошенко со сторонниками – себе. В данном случае важнее процесс: те сюжетные линии и психологические нюансы взаимоотношений лидеров стран, вынужденных садиться за стол переговоров по поводу завершения конфликта, который в нынешних политических условиях завершен быть не может.

Сюжет первый: амбивалентность

Можно сказать, что эмоциональным центром переговоров в Нормандском формате был Владимир Путин. Именно его неспешное согласие возобновить переговоры лидеров четырех стран составляло ключевую интригу всего периода подготовки к саммиту, именно от него ждали ключевых уступок или главных подлостей в ходе переговорного процесса. В этой демонизации российского президента зашито много, в основном негативных, эмоций.

Свои счеты к Путину накопились не только у лидера Украины. Прямо сейчас между Германией и Россией разворачивается острый дипломатический кризис, связанный с очередным выездным убийством российских спецслужб. На территории ФРГ убит Зелимхан Хангошвили – враг российского государства со времен чеченских войн, в то время как российские власти привычно полностью отрицают свою причастность. Несмотря на остроту немецко-российского конфликта, лидеры двух стран во время саммита демонстрировали друг другу самое искреннее расположение.

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У президента Франции Эммануэля Макрона тоже есть свои причины затаить обиду на Путина. Начиная от откровенно антимакроновской позиции России в период президентской кампании и заканчивая слухами о причастности путинских технологов к раскачке волны внутренних протестов, "франко-французского конфликта" по едкому выражению одного из журналистов. И, тем не менее, Макрон встречал Путина как лучшего друга.

Владимир Зеленский по понятным причинам не демонстрировал явного дружелюбия и теплоты в адрес российского коллеги. Но проявил множество косвенных свидетельств того, что президент РФ для него является скорее не врагом, а трудным, опытным и заслуживающим уважения спарринг-партнером. Зеленский часто апеллировал к путинским словам, инициировал зрительный контакт и проявлял другие мелкие знаки приязни.

Показательным в этом смысле является ответ Владимира Зеленского о его отношении к акции "Красные линии". По какой-то причине украинский президент счел нужным сформировать свою позицию по этому вопросу, отталкиваясь от путинской реакции на происходящее в Киеве. При этом Зеленский не стремился сгладить острые углы двустороннего диалога, не стеснялся подтрунивать над российскими диктаторскими порядками и пропагандой.

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Лидеры Франции, Германии и Украины очень стараются сделать вид, что Владимир Путин – такой же (нормальный) политик и человек, как и они, стремящийся к миру и процветанию своего народа, несмотря на многочисленные неприкрытые свидетельства обратного. Поэтому на поверхности все выглядит как цивилизованный диалог, а по сути является чем-то средним между заклинанием змей и сделкой с дьяволом.

Сюжет второй: высокомерие

Хотя Владимир Зеленский видит Украину равноправным участником переговорных процессов, минувший саммит всеми возможными способами продемонстрировал, что это не так. Президенту Украины постоянно указывали его место, причем несколько раз – буквально. Нельзя сказать, что Зеленский выглядел совсем уж "потеряшкой" среди многоопытных коллег – его поведение хоть и выдавало немалое волнение, но также демонстрировало и признаки самоконтроля. Тем не менее, европейские коллеги по переговорному процессу держались с украинским политическим новобранцем подчеркнуто холодно.

Чего стоит только сцена, ознаменовавшая завершение итоговой конференции: Ангела Меркель, предложив Зеленскому прощальное рукопожатие "на кончиках пальцев" буквально кинулась к российскому президенту.

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Долгие полминуты лидеры нормандской "тройки" - Путин, Меркель и Макрон – о чем-то доверительно переговаривались, пока Зеленский стоял поодаль. Эта демонстрация намеренного исключения Зеленского из круга единомышленников была настолько явной, что ее сложно воспринять как случайность.

Украина не является равноправным участником за столом переговоров. Однако в данном случае имеет смысл предположить, что исключили не столько Украину, сколько конкретно Зеленского. Слишком уж нетипичной является история его восхождения на вершину власти – даже для Макрона. Слишком много жестикулирует, слишком спонтанен в проявлениях чувств, слишком другой. Для профессиональных политиков всего мира карьера, подобная карьере Зеленского, свидетельствует о наметившихся серьезных изменениях в правилах демократической игры, которые угрожают поставить под сомнение все, над чем они работали и чем жертвовали ради успеха. Даже Путин – объект сильных амбивалентных чувств – европейцам кажется ближе, чем украинский парвеню.

Сюжет третий: ассертивность

Ассертивностью в психологии называется способность человека придерживаться выбранной линии поведения в ситуации внешнего давления. Это то, что в политиках принято называть "силой" (здорового человека), не путать с привычкой добиваться своих целей насильственным путем.

Владимиру Зеленскому в целом удалось проявить это важное качество – несмотря на многочисленные знаки отвержения и исключения в ходе саммита, и на устрашающие предупреждения накануне. Не впадая в гневно-обличительный пафос, как это было свойственно Петру Порошенко, но и не скатываясь в неприличный подхалимаж, как только и мог себя вести Виктор Янукович, Владимир Зеленский сумел найти нужную интонацию для разговора о неразрешимых на данный момент конфликтах в украинско-российских отношениях, и при этом вести диалог о целях, которые представляются вполне достижимыми. Сыграл ли он это или по-настоящему прожил – безусловно, интересно. Но не суть важно.

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