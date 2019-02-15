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15.02.2019, 11:15

Зеленский, опять Зеленский! Почему социологи не любят рейтинги

Зеленский, опять Зеленский! Почему социологи не любят рейтинги
преподаватель Киевской школы экономики

Рейтинги кандидатов дают моментальный снимок общественных настроений, но значение имеет только динамика - то, так эти настроения меняются

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Вот уже несколько недель меня как социолога просят прокомментировать рейтинги кандидатов в президенты. И вот уже несколько недель я тщательно скрываюсь, прячусь от журналистов, ссылаюсь на дела (иногда выдуманные) и не хочу ничего об этом писать. Причина очень проста – социологи не любят рейтинги и редко видят в них что-то полезное. Почему-то все остальные это мнение не разделяют и бросаются обсуждать каждую новую цифру. "23?" - спрашивают одни. "27!" - настаивают другие. "Мне все равно" - убегаю я.

Комментировать рейтинг для социолога - это как комментировать сегодняшнюю погоду для климатолога. Да, конкретно сейчас на улице может быть жарко или холодно, но на наше понимание глобальных изменений климата это не влияет.

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Если бы у меня была возможность самому выбирать темы - не о рейтингах, но о социологи и выборах, - то я бы обсудил с журналистами такие вопросы.

Означает ли, что кандидат с самым высоким рейтингом обязательно станет президентом? Не всегда. Значит ли это, что полстеры делают свою работу плохо? Нет, они просто наблюдают за изменениями в настроениях людей, а это очень волатильный показатель (и наблюдают они хорошо!). Но не стоит смотреть на последний рейтинг – смотрите на много рейтингов за последние месяцы и годы. Вы увидите, что популярные кандидаты неоднократно падали вниз, а андердоги - росли. Это упражнение успокаивает.

Можно ли в принципе использовать рейтинги, чтоб предсказывать результаты выборов? Конечно! Но сила предсказания не в самом рейтинге, а в модели. Рейтинги - это же просто очередь. Кто за кем. И строить такие рейтинги можно по многим переменным одновременно. Кого больше знают, кого любят, кого нет. А еще можно смотреть у кого из опрошенных больше зарплата, у кого западнее регион, какие проблемы их беспокоят. И сам по себе результат, построенный по каждой отдельной переменной, мало о чем говорит. А вот с учетом связей между переменными – совсем другое дело.

Какая разница, что украинцев беспокоит на первом месте в рейтинге проблем? Ведь даже десятая или восьмая проблема может стать катализатором конфликта при определенных условиях. Искать эти условия и искать связи между переменными – это, грубо говоря, одно и тоже с точки зрения работы с данными. Кто построит лучшую модель – тот и точнее предскажет результат выборов. Рейтинг - лишь часть такой модели.

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Какие еще есть части в моделях? Рейтинг сам по себе может быть и единственной частью модели. Главное - искать связи. Связи между предыдущим значением и нынешним значением - это тоже важно. Наши аналитики часто разбивают свои данные и отдельно смотрят на тех, кто точно пойдет на выборы. Это уже первый шаг к созданию модели. При желании в модель можно включать все, что угодно. Характеристики людей, регионов, политических институтов, контекст прошлых выборов - и так далее.

О чем важно поспорить? Рейтинги отвлекают на мелочи. Эксперты пытаются разобраться, отчего же возникла разница в пару процентов между разными опросами. Может, есть разница между телефонными опросами и опросами лицом к лицу? Может, формулировка вопроса не такая? Может, выборка отличается? И вообще, кого надо учитывать – всех респондентов, тех, кто точно пойдет на выборы, или же только тех, кто определился с кандидатом? За всеми этими спорами об отдельных переменных эксперты забывают про важные вещи – о том, что такое социальное поведение в принципе, и как его можно измерять и предсказывать. Не только опросами.

Рейтинги — это общественное мнение? Нет!

Хватит уже социологии! Я не знаю как именно возникла эта традиция, но у нас практически нет исследований политики методами политологов. Социологи и полстеры убедили всех, что именно опросы - лучший способ исследовать политику и делать предсказания выборов. Что думают люди? Вот самый важный вопрос, который задают наши исследователи. А какие вопросы задают наши западные коллеги? Они спрашивают, как устроены политические институты, как распределены ресурсы власти в обществе, у кого есть доступ к СМИ, как происходит политическая мобилизация. Любимцы украинской читающей публики Асемоглу, Снайдер, Кругман и Фукуяма рекомендуют читать книгу "How Democracies Die". В первых главах этой книги очень детально рассматривается вопрос, как Трамп смог стать президентом. Про рейтинги там нет ничего. Вместо этого авторы предлагают очень тонкий и красивый анализ того, как устроены партии, и может ли структура политической партии повлиять на шансы получить авторитарного президента (модель!).

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Специально для LIGA.net

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Теги: рейтинг, соцопрос, выборы-2019, рейтинги, социологический опрос, выборы 2019
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