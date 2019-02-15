Зеленский, опять Зеленский! Почему социологи не любят рейтинги

Вот уже несколько недель меня как социолога просят прокомментировать рейтинги кандидатов в президенты. И вот уже несколько недель я тщательно скрываюсь, прячусь от журналистов, ссылаюсь на дела (иногда выдуманные) и не хочу ничего об этом писать. Причина очень проста – социологи не любят рейтинги и редко видят в них что-то полезное. Почему-то все остальные это мнение не разделяют и бросаются обсуждать каждую новую цифру. "23?" - спрашивают одни. "27!" - настаивают другие. "Мне все равно" - убегаю я.

Комментировать рейтинг для социолога - это как комментировать сегодняшнюю погоду для климатолога. Да, конкретно сейчас на улице может быть жарко или холодно, но на наше понимание глобальных изменений климата это не влияет.

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Если бы у меня была возможность самому выбирать темы - не о рейтингах, но о социологи и выборах, - то я бы обсудил с журналистами такие вопросы.

Означает ли, что кандидат с самым высоким рейтингом обязательно станет президентом? Не всегда. Значит ли это, что полстеры делают свою работу плохо? Нет, они просто наблюдают за изменениями в настроениях людей, а это очень волатильный показатель (и наблюдают они хорошо!). Но не стоит смотреть на последний рейтинг – смотрите на много рейтингов за последние месяцы и годы. Вы увидите, что популярные кандидаты неоднократно падали вниз, а андердоги - росли. Это упражнение успокаивает.

Можно ли в принципе использовать рейтинги, чтоб предсказывать результаты выборов? Конечно! Но сила предсказания не в самом рейтинге, а в модели. Рейтинги - это же просто очередь. Кто за кем. И строить такие рейтинги можно по многим переменным одновременно. Кого больше знают, кого любят, кого нет. А еще можно смотреть у кого из опрошенных больше зарплата, у кого западнее регион, какие проблемы их беспокоят. И сам по себе результат, построенный по каждой отдельной переменной, мало о чем говорит. А вот с учетом связей между переменными – совсем другое дело.

Какая разница, что украинцев беспокоит на первом месте в рейтинге проблем? Ведь даже десятая или восьмая проблема может стать катализатором конфликта при определенных условиях. Искать эти условия и искать связи между переменными – это, грубо говоря, одно и тоже с точки зрения работы с данными. Кто построит лучшую модель – тот и точнее предскажет результат выборов. Рейтинг - лишь часть такой модели.

Какие еще есть части в моделях? Рейтинг сам по себе может быть и единственной частью модели. Главное - искать связи. Связи между предыдущим значением и нынешним значением - это тоже важно. Наши аналитики часто разбивают свои данные и отдельно смотрят на тех, кто точно пойдет на выборы. Это уже первый шаг к созданию модели. При желании в модель можно включать все, что угодно. Характеристики людей, регионов, политических институтов, контекст прошлых выборов - и так далее.

О чем важно поспорить? Рейтинги отвлекают на мелочи. Эксперты пытаются разобраться, отчего же возникла разница в пару процентов между разными опросами. Может, есть разница между телефонными опросами и опросами лицом к лицу? Может, формулировка вопроса не такая? Может, выборка отличается? И вообще, кого надо учитывать – всех респондентов, тех, кто точно пойдет на выборы, или же только тех, кто определился с кандидатом? За всеми этими спорами об отдельных переменных эксперты забывают про важные вещи – о том, что такое социальное поведение в принципе, и как его можно измерять и предсказывать. Не только опросами.

Рейтинги — это общественное мнение? Нет!

Хватит уже социологии! Я не знаю как именно возникла эта традиция, но у нас практически нет исследований политики методами политологов. Социологи и полстеры убедили всех, что именно опросы - лучший способ исследовать политику и делать предсказания выборов. Что думают люди? Вот самый важный вопрос, который задают наши исследователи. А какие вопросы задают наши западные коллеги? Они спрашивают, как устроены политические институты, как распределены ресурсы власти в обществе, у кого есть доступ к СМИ, как происходит политическая мобилизация. Любимцы украинской читающей публики Асемоглу, Снайдер, Кругман и Фукуяма рекомендуют читать книгу "How Democracies Die". В первых главах этой книги очень детально рассматривается вопрос, как Трамп смог стать президентом. Про рейтинги там нет ничего. Вместо этого авторы предлагают очень тонкий и красивый анализ того, как устроены партии, и может ли структура политической партии повлиять на шансы получить авторитарного президента (модель!).

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Специально для LIGA.net