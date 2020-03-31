Зеленский поры эпидемии. Виталий Портников – об идеальном шторме

Специально для Радио Свобода

Спустя десять месяцев пребывания на посту главы государства шестой президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с вызовом, который может оказаться фатальным и для перспектив страны, и для его собственного политического будущего. Конечно, можно сказать, что это не личный вызов Зеленского и даже не собственно вызов Украины – как действовать в ситуации с пандемией, не очень понимают и куда более опытные политики, с этим вызовом не могут совладать и куда более стабильные системы управления, чем украинская. Но вряд ли для Владимира Зеленского все это служит большим утешением.

Только представьте себе: когда он баллотировался на пост президента страны, то главными темами его предвыборной кампании были прекращение военного конфликта с Россией и борьба с коррупцией ("нужно просто перестать стрелять" и "придет весна – сажать будем").

Кто мог предупредить будущего президента, что следующей весной ему придется не сажать соотечественников, а хоронить их? Кто мог предсказать, что кинофильм, в котором Зеленскому предстоит сыграть главную роль, будет называться не "Слуга народа", а "Заражение"?

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Но вряд ли у украинского президента сегодня есть время задумываться о разумности своего решения заняться большой политикой. У него, как и у всех украинских чиновников сегодня, совершенно другие задачи. Необходимо понять, как стране пережить эпидемию, карантин и последствия ограничительных мер, практически уже начавшийся тяжелейший экономический кризис.

Собственно, этот кризис, о котором сейчас во всем мире говорят как о самом главном последствии эпидемии и борьбы с ней, в Украине начался за несколько недель, если не месяцев до того, как коронавирус стал реальной угрозой для национальной экономики. Об этом, собственно, говорил и сам президент Зеленский, когда обосновывал необходимость отставки правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

Уже тогда было ясно, что действия (или бездействие) власти могут привести к секвестру бюджета, который каждый месяц недосчитывался миллиардов гривен. Эпидемия и карантин усугубляют эти потери. При этом новое правительство было сформировано, и то не в полном составе, как раз тогда, когда нужно было в срочном порядке предпринимать шаги по предотвращению эпидемии.

Наиболее тут показательна история с главным ведомством коронавируса – Министерством здравоохранения. Его руководитель Зоряна Скалецкая как раз в тот критический период, когда нужно было готовить страну к пандемии, осталась на карантине в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая. Как потом оказалось, по предложению самого президента.

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То есть, по сути, даже тогда политику не удалось отделить от кинематографических эффектов. Не говоря уже о том, что после эффектной и скандальной отправки эвакуированных из Китая на карантин никто даже не пытался задействовать аналогичные меры по отношению к возвращающимся из Европы, и в результате одной из групп, принесших вирус в украинскую столицу, стали высокопоставленные гости французского курорта Куршевель.

Но, конечно, не они одни – в Украину вернулись тысячи туристов и гастарбайтеров из европейских стран, нередко в небольшие города и села, которые превращаются сегодня в потенциальные очаги эпидемии. Справится ли с этой проблемой новое руководство Министерства здравоохранения, сказать трудно, но уже принято решение об отставке преемника Скалецкой, хирурга Ильи Емца, возглавлявшего ведомство еще во времена Виктора Януковича и отличившегося в последние дни скандальными высказываниями.

В сложившейся ситуации решающим вопросом оказалось получение помощи Международного валютного фонда, без этих денег стране придется не просто проводить секвестр бюджета, но объявлять дефолт по долгам, и это тогда, когда большая часть населения после карантина рискует оказаться даже без минимальных сбережений. Главное условие МВФ – принятие закона, который сделает невозможным возвращение ранее национализированных банков их бывшим владельцам.

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Ни для кого не является секретом, что важная мишень этого закона – олигарх Игорь Коломойский, который добивается возвращения себе Приват-банка. Однако возникает вопрос, насколько самостоятелен в своих решениях президент Зеленский, когда речь идет об олигархических интересах, и готовы ли будут поддержать его депутаты от правящей партии, среди которых немало выдвиженцев Коломойского.

В ходе подготовки к заседанию Верховной рады несколько десятков депутатов фракции "Слуга Народа" обратились к коллегам с призывом поддержать принятие "банковского" закона. Но несколько десятков – это отнюдь не вся фракция большинства. Сохранилось ли большинство и союз с какими оппозиционными фракциями и группами его обеспечивает, мы поняли во время внеочередной сессии парламента, которая открылась 30 марта. Но в этом случае к эпидемии, экономическому кризису и конфликту с Россией может добавиться еще и схватка президента и олигарха. Настоящий "идеальный шторм", как говорят некоторые наблюдатели в Киеве.