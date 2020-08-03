Зеленский привык играть роли. И продолжает это делать дальше

Вчера в своем Facebook народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко обратил внимание на то, что в интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка есть две очевидные "оговорки по-Фрейду": "Президент не хотел выходить из ОБРАЗА простого человека" и "он (президент) не понимал, что Украина, - другая страна (не Швейцария)".

Выходит, что "простой человек", - это не сущность президента Владимира Зеленского, а только его образ. Роль, которую он играет. Еще одна роль в его актерском списке, а не миссия, которую надо выполнить.

А то, что Зеленский не понимает, что Украина - не Швейцария, говорит о том, что президент не понимает, как и чем живет страна. Он живет в своих заблуждениях и вымыслах.

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Эти две оговорки лучше всего объясняют и иллюстрируют происходящее в Украине. То, что вся власть в руках некомпетентного человека, уже давно понятно. Но хуже то, что у этого человека нет ни видения, куда должна двигаться страна, ни понимания, как этого можно достигнуть. Он привык играть роли, которые ему всегда писали сценаристы. И сейчас он в образе "простого парня", который стал президентом.

Но учитывая вводные, кто пишет сценарий для его роли сегодня. Я давно говорил, что лучший вариант для государства - это сильный регент при слабом президенте. Пусть Зеленский делает то, что ему нравится - ездит по миру, жмет руки публичным людям, фоткается с Джеком Ма, Марком Цукербергом или Томом Крузом, перерезает ленточки и грозно сдвигает брови.

Сейчас роль регента играет глава Офиса президента Андрей Ермак. Играет очень похабно и не профессионально. Играет так, что в памяти всплывают слова Станиславского "Не верю". Его талант актера слабее, чем у Зеленского, а опыт и компетентность на таком же уровне. Поэтому этот вариант абсолютно глупый и тупиковый. И закончится плачевно. Для Зеленского и всех нас.

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А вот то, что Зеленского начали окружать разными аппаратчиками и людьми с опытом, говорит о том, что борьба за место регента началась. И победит тот, кто расставит больше людей вокруг президента, и покажет свою надобность ему и, конечно же, лояльность. Надо не забывать тешить самолюбие Зеленского и рассказывать о его величии.

Кстати, эту модель выбрали, в свое время, Ермак и пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Помните их слова о величайшем политическом лидера современности? Так и будущий регент, он же нянька, будет делать.

Скорее всего, этот человек станет следующим премьер-министром. И вот он, скорее всего, будет реально управлять государством, искать выход из кризисов и выстраивать вектор развития государства. Кто это будет, пока не ясно. Но вариантов много. И это не худший вариант для нас, если вектор будет проевропейский. Но ведь может быть и наоборот.

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А Зеленский? Он согласится и дальше изображать из себя президента. Ему это уже нравится. Охрана, госдача, кортежи и все остальное ему пришлись по душе. А вот руководить страной, в которой кризис власти, экономический кризис, политический кризис, война, эпидемия, олигархи и расколотое гражданское общество, ему явно не интересно.

Проще играть роль по сценарию, даже если этот сценарий писал не он. А для всего остального есть видосики, которые, хоть проблемы и не решают, но уже стали неотъемлемой частью его роли.

Поэтому ситуация критическая, и скоро мы увидим регента. Тем более, что еще столько ленточек не перерезано и столько фоточек с известными людьми не сделано. Работы для президента еще много. С остальными "мелочами" будет разбираться регент, вне зависимости публичным он будет или нет. И вопрос только в одном - кто им будет?

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