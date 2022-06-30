Зеленский просит признать Россию спонсором терроризма. Зачем это нам и как повлияет на РФ

Президент Владимир Зеленский просит мировое сообщество признать РФ государством-спонсором терроризма. Такое же решение члены Комитета по правам человека Верховной Рады Украины призывают принять правительства и парламенты всех стран. "Если Россия не в списке государств-спонсоров терроризма, этот список нужно выбросить. Зверства российской армии выходят за пределы цивилизованного человеческого поведения", — подчеркнула спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Весь цивилизованный мир – на нашей стороне. И тому есть причина: военные преступления против украинцев в Буче, Ирпене, Мариуполе, Харькове. А последние недели Россия фактически прибегла к террору мирного населения Украины, нанося постоянные ракетные обстрелы по гражданским объектам.

Цель путинского режима – запугать украинцев, лишить всех гражданских лиц ощущения безопасности. Такое психологическое давление имеет все признаки террора.

Но реально ли, чтобы Россию сочли спонсором терроризма? Что это значит и как повлияет на Украину? Поможет ли это привлечь РФ к ответственности за преступления, которые она совершает против мирного населения на территории Украины.

Уже кого-то признали спонсором терроризма? Как это происходит

Терроризм в мире остается серьезной угрозой жизни для людей и становится все более сосредоточенным в зонах конфликтов: количество террористических актов в мире возросло до 5226 в 2021 году, по данным Глобального индекса терроризма 2022. А конфликт в Украине, как отмечают аналитики Института экономики и мира, вероятно, приведет к росту традиционного и кибертерроризма.

Поскольку терроризм явление не новое, мировое сообщество выработало определенный механизм "борьбы" со странами, причастными к его финансированию.

Для этого разработали и ратифицировали следующие конвенции:

- Женевская (1958 года) – для предотвращения терроризма в открытом море,

– Гаагская (1970 года) и Монреальская (1971 года) – направлены на борьбу с терроризмом и незаконным захватом воздушных судов,

– Европейская конвенция (1977 года) – о борьбе с терроризмом.

Также с 1973 года был создан Комитет по терроризму при Организации объединенных наций, основными задачами которого является разработка и согласование международных договоров, исследование причин терроризма и разработка мер по борьбе с этим явлением.

Россия – спонсор терроризма. Что это значит

По состоянию на сегодняшний день Украина и Литва уже признали Россию государством-спонсором терроризма: 14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила ее пропаганду, а также пропаганду акта агрессии России. А уже 10 мая Сейм Литвы единодушно поддержал резолюцию, признавшую войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Украина ждет признания России государством-спонсором терроризма Конгрессом и Государственным департаментом США.

"Мы внимательно изучаем факты, закон", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс 18 апреля, когда его спросили о возможности включения России в список государств-спонсоров терроризма. Он отметил, что США используют для этого все возможные законные средства.

Согласно определению Госдепа США, государство-спонсор терроризма – это страна, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма. На сегодня США признали спонсорами терроризма лишь четыре государства: Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Ко всему прочему признание России государством-спонсором терроризма Соединенными Штатами будет способствовать признанию РФ в данном контексте и другими государствами мира. Хотя, как ни странно, могут быть исключения: президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что отказался называть Россию спонсором терроризма, уточнив, что Запад и так будет вводить санкции против РФ.

То есть – признание России государством-спонсором терроризма – важный элемент для внедрения ограничений против путинского режима, чтобы он больше не мог совершать террористические акты, разрушая объекты гражданской инфраструктуры и убивая гражданское население.

Какие последствия для России от признания ее спонсором терроризма?

1. Внедрение ряда запретов на поставку вооружения.

2. Контроль за экспортом ряда товаров, в том числе товаров двойного назначения.

3. Наложение денежных ограничений.

Признание страны спонсором терроризма приводит не только к жестким санкциям мирового сообщества, но и ставит под угрозу авторитет любого государства, которое будет видеть дальнейшую возможность сотрудничества с такой страной.

Происходит своеобразная "изоляция" государства-террориста на мировой арене, ведь любое прогрессивное государство будет гораздо глубже изучить вопросы сотрудничества и рисков такого сотрудничества. Как следствие – будет осуществлять поиск альтернативных контрагентов во избежание репутационных рисков.

Согласно положениям Закона Украины "О борьбе с терроризмом", возмещение вреда, причиненного террористическим актом, происходит за счет Государственного бюджета Украины. Таким образом, имущество, принадлежащее государству-спонсору терроризма, реализуется в доход пострадавшего от террористических актов государства, а оттуда, соответственно, распределяется между пострадавшими.

Реализованы в доход государства также могут быть активы лиц, получивших их непосредственно от государства-спонсора терроризма. В такой перечень в данном случае входят олигархи, имеющие гражданство государства-спонсора терроризма.

Таким образом, признание России государством-спонсором терроризма мировым сообществом не только сократит для Украины время для победы над страной-оккупантом и восстановления границ по состоянию на 24 августа 1991 года, но и будет способствовать обращению российских активов для возмещения нанесенного ущерба Украине и в определенной степени предотвратит дальнейшие масштабные проявления терроризма во всем мире.

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