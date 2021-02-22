Зеленский против Медведчука: Давид вышел против Голиафа. Трепещите

Когда рейтинг сериала падает, сценарная группа должна придумать ход, который вернет зрителей к экрану. Например, сделать твист характеров у основных персонажей, или ввести какой-нибудь новый сюжетный поворот. Придумать главному герою нового врага и столкнуть их лицом к лицу. Поставить персонажа в безвыходную ситуацию и заинтриговать зрителя исходом этой схватки.

Зритель должен быть эмоционально завязан на сопереживание с главным действующим лицом, поддерживать его, даже если поступки любимого персонажа далеко неоднозначны с точки зрения нравственности и морали.

Задача авторов – вовлечь зрителя в систему ценностей своих героев, заставить их примерять ее на себя и одобрять каждый их выбор в борьбе с антагонистами.

В финале нужен бурный катарсис, зависание сюжета над неопределенностью и зритель с радостью проглотит крючок на следующий сезон.

Голобородько (Василий Голобородько – учитель истории в сериале "Слуга народа", роль которого исполняет Владимир Зеленский. – Ред.) уже боролся с группой кошерных и некошерных олигархов. МВФ уже уезжал от него ни с чем. Но слуга народа блистательно решал сложную финансовую ситуацию с помощью народа, который радостно нес ему сбережения, извлеченные из матрасов и подушек. Но это Голобородько. Рейтинги сериального героя росли, потому что в сценарии так было написано.

В жизни, увы, все не по сценарию.

Владимиру Зеленскому нужен был мощный твист в его президентской истории. Нужен был злодей-олигарх, некий Голиаф, с которым должен сразиться Давид-Зеленский. Зло должно было обрести лицо, причем желательно было все провернуть с патриотическим акцентом. Благо риторику уже подготовил Петр Порошенко: страна-агрессор, торговля с врагом, семь лет войны.

Виктор Медведчук подходил на роль Голиафа идеально. Воплощенное зло, кум Того, Кто Во Всем Виноват. Достаточно смелый, чтобы принять вызов, и достаточно интеллигентный, чтобы не дать пи***ей всей сценарной группе тут же на лестнице. Идеальный враг. Готовое пугало для героизации нынешней власти.

В борьбе с ним рейтинг должен опухнуть и напомнить всем о Приапе. И, в случае успеха, можно показать результативность политики "Грабь награбленное". С Медведчука есть чего взять, если постараться. Отобрать и поделить.

Давид вышел против Голиафа. Трепещите.

Народ замер у экранов телевизоров, внимая новому сюжетному повороту. Вот, на сцену выходит красавица Оксана Марченко – и у всех замирают сердца. У трети от восхищения ее мужеством, у трети от ненависти к ее мужу, у трети от зависти к ним обоим. Сейчас за ее имуществом придут революционные слуги народа с маузерами и мандатами, и конфискуют все офшоры, трубопроводы и облэнерго!

Правда, как отнимать оформленное по закону, никто не знает. И не факт, что если получится отобрать, это будет означать возвращение активов народу.

Оператор поменяется, денежные потоки потекут через другие компании, вместо "злодея" Медведчука появятся другие люди. И будут зарабатывать на торговле с врагом, но им это будет разрешено. Как же можно запретить торговать хорошим людям? Тем более, что дизельное топливо нам нужно, антрациты нужны, атомное топливо все еще нужно... и это все есть у врага. И он готов это все продать. И больше взять необходимое негде. Потому что патриотизмом дом отопить нельзя, как не пытайся. И в технологии его использовать сложно. И ядерная реакция на нем не идет!

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Поменять исполнителя на схемах – это не означает победить коррупцию. Это о совсем другом кино.

Но из бессмысленного шоу получается отличная дымовая завеса!

Зато об уехавшем МВФ все забудут, о сорванной вакцинации, об искалеченной энергетике, о проваленной гуманитарной политике, о том, что не надо прекращать стрелять, тем более, что этого явно не достаточно для мира на Донбассе.

Смена риторики – отличный сюжетный ход. Борьба с алчным врагом – превосходная интрига. Сейчас дорисуют внутренних саботажников, мешающих идти к светлому будущему, начнут выгонять в борьбе за чистоту рядов...

И можно писать синопсис второго сезона. Продление шоу гарантировано! Народ любит простые тезисы: отнять и поделить – это наше все! А грабить награбленное – это вообще знакомая тема. Законность всегда проигрывает революционной справедливости по привлекательности для ширнармасс и по эффективности в перераспределении денежных потоков.

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Борьба за народное счастье всегда заканчивается нищетой, кровью и убитой экономикой. Правда, это все на фоне обогащения возглавляющих движ личностей.

Но как же это поднимает рейтинги! Прямо до заоблачных высот!

Интересно, чем кончится сезон? Что еще подарят нам сценаристы шоу Слуга Народа? Даже и предположить страшно, настолько они талантливы ...

Правда, смотреть на развитие сюжета изнутри может быть занятием рисковым и малоприятным, но...

Это наша родина, сынок! И деваться нам некуда, придется досмотреть до конца!

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