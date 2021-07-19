Зеленский в Берлине, судебные законы, дело судьи Тупицкого и планы Путина по Украине

Прошедшая неделя была удивительно жаркой в украинской политике. Президент Владимир Зеленский не нашел общего языка с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Верховная Рада приняла законы, направленные на реформирование судебной системы. Президент РФ Владимир Путин пытается инструментально использовать собственное убеждение, что россияне и украинцы являются одним народом. Арсен Аваков ушел в отставку. Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда. Новые положения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступили в силу.

Зеленский в Берлине

Визит в Берлин Владимира Зеленского продемонстрировал, что украинский президент в компании других глав государств или правительств – далеко не тот лихой парень, которого видят во время Facebook-видеомонологов граждане Украины. Идея привязать обсуждения Северного потока-2 до заседания Нормандской четверки оказалась далека от идеальной, ведь трое из четырех членов этого квартета горячее выступают за завершение строительства российского газопровода.

Отсутствие реакции Зеленского на предложение Ангелы Меркель имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинском законодательства в условиях даже минимальных движений России по деэскалации конфликта на Донбассе – тревожный сигнал. И никакие выпады представителей Банковой в адрес Меркель о сдаче последней интересов Украины ситуацию изменить не могут, ведь та буквально сразу после общения с украинским президентом подписала Вашингтонскую декларацию с президентом США Джозефом Байденом.

Судебные законы и сотрудничество с США

Парламентарии показательно прислушались к одному из пяти озвученных госсекретарем США Энтони Блинкеном во время конференции по вопросам реформ в Украине пожеланий, усилив позиции западных экспертов в процессе перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Другие пожелания пока остаются в подвешенном состоянии. В Киев прибыл новый временный поверенный в делах США Джордж Кент, заявления которого свидетельствуют, что он будет "кнутом", указывающим Зеленскому путь в Вашингтон.

Белый Дом пока не определил дату встречи Байдена и Зеленского, и реверансы Киева перед Пекином эту встречу однозначно не приближают.

Статья Путина – демонстрация планов и намерений Кремля

Есть и еще один важный нюанс – прямая и реальная угроза Украине со стороны России. Будет ошибкой рассматривать статью Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев исключительно как прихоть.

Хозяин Кремля в ней четко артикулировал территориальные претензии к Украине, которую считает неблагодарным "детищем советской власти". Остров Змеиный и Подкарпатская Русь – не единственные топонимы, на которые должна оперативно обратить внимание украинская власть.

По мнению Путина, "Донбасс Украине не нужен", и поэтому сюжет Первого канала с картой украинских земель времен Центральной Рады – это не просто провокация, а демонстрация планов и намерений Кремля. Максимально уменьшить площадь Украины и лишить ее выхода к морю – таким выглядит план Кремля, первая попытка реализовать который была осуществлена еще в 2014 году.

Аваков в отставке

Вряд ли Арсен Аваков подал в отставку из-за страха или давления со стороны Зеленского. Скорее всего, непреклонный в течение более семи лет министр внутренних дел решил переждать осенью политическую грозу подальше от властных полномочий, чтобы сохранить себя и ресурсы.

Президент получил в качестве компенсации расставания с ветераном украинской политики иллюзию концентрации полномочий в собственных руках, однако новый министр внутренних дел Денис Монастырский вряд ли окажется способным отвечать на многочисленные вызовы. Стремление команды Зеленского совместить публичную уверенность в сохранении Аваковым статуса их попутчика и быстрее осуществить разделение МВД на отдельные структуры вызывает разве что улыбку.

Дело судьи Тупицкого

Добавьте к этому вердикт Верховного суда, который признал незаконной отмену Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. На Банковой пообещали апелляцию, Тупицкому оперативно вручили новое подозрение в Офисе генерального прокурора, но эти действия не могут нивелировать перспективу Зеленского стать объектом интереса правоохранителей сразу после завершения президентского иммунитета от судебного преследования. Эта перспектива может стать определяющей для второй половины его президентского срока.

Языковой закон

16 июля вступили в силу новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", против которых упорно, но без заметных успехов боролись депутаты от Слуги народа. Национал-демократические силы раз за разом получали повод для консолидации, а партия власти сокращала пространство для собственного маневра.

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