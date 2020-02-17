"Зеленые" Папа и президент: что общего у Франциска и Зеленского

В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсудили немало вопросов. Это и мир на Донбассе, и возврат пленных, и гуманитарная помощь Ватикана в рамках акции "Папа для Украины". Кроме того, Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс, чтобы понять, что же там происходит.

Однако в этой истории интересны не только темы, но и персонажи. Между парнем из Кривого Рога и юношей из Буэнос-Айреса есть намного больше общего, чем кажется.

"Зеленый Папа" – Франциск получил такую характеристику за особое внимание к экологической проблематике. Его пока что единственная энциклика – папский богословский, вероучительный документ – "Laudato si". Она посвящена именно экологии и защите окружающей среды. Кроме этого, Франциск - известный защитник бедных, обездоленных, сторонник социального равенства. Он вел достаточно аскетическую жизнь в Аргентине, ездил на общественном транспорте.

Конечно про "Зеленого президента" такого не скажешь, он не отказывал себе в удобствах и средствах передвижения. Однако его электоральный образ строился по схожему принципу "своего парня из народа". У него даже основной лозунг похож - "Кінець епохи бідності".

На деле, разница с Франциском есть, примерно, как между реальностью и имитацией. Однако в глазах широких масс, такие достаточно тонкие нюансы имеют обыкновение стираться.

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Но вот, что по-настоящему общее у них, так это аллергия на войну. Папа не говорил о необходимости вывода Россией своих войск из Украины, он призывал к миру. Зеленский говорит о том же – самое главное мир.

Правда, не понятно, какой именно мир он предлагает. У католиков есть понятие справедливого мира - это когда исправляются причины, приведшие к войне. А есть мир, предлагаемый Россией, который сводится к капитуляции. Впрочем, мирная риторика звучит у обоих лидеров, и это их объединяет, дает пространство для переговоров.

Но у них отсутствует концепт победы, и это отличает Зеленского от Петра Порошенко. Для последнего мир может быть приемлемым только после победы. Но самое интересное, что при столь диаметральных взглядах, Зеленский повторяет методы Порошенко, причем те же, которые сам ранее критиковал.

Нынешний президент критиковал предыдущего за использования Томоса в предвыборной кампании, то есть, фактически - за поддержание авторитетом религиозной институции своих политических действий. Но просьбы помочь с обменом заложников при всей гуманности этого вопроса – это тоже использование религиозной институции в своих политических целях. Ведь в случае успешной реализации, все политические дивиденты пойдут Зеленскому, а не Папе.

Президент мог с легкостью критиковать такой подход и игнорировать церковников. Он сам по себе был далеким от религии, вероятно в силу воспитания. В промышленных городах юго-востока Украины религиозные традиции были достаточно сильно вытеснены советами. Я сам это прекрасно понимаю, потому что родился и вырос на юге нашей страны.

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Рейтинг главы государства еще в ноябре был выше совокупного рейтинга доверия всех церквей: 65,9% против 60,6%. Зеленский мог позволить себе не обращать внимание на духовенство. Однако спустя два месяца ситуация уже не та. И его рейтинг просел, а уровень недоверия повысился.

Теперь его положительный баланс составляет уже не 41%, как раньше, а всего 27%, при том, что у церквей этот показатель - на уровне 33%. А папе Франциску и подавно доверяют больше, чем все другим религиозным лидерам – 41,5% опрошенных. Поэтому наш новый президент и обращается к церковной тематике.

Это не единственный пример того, как Зеленский повторяет действия Петра Порошенко, которые ранее сам и критиковал. Многие аналитики писали, что новый глава государства еще должен будет пройти сложный процесс внутреннего становления на посту президента Украины.

На этой должности не возможно долго усидеть, будучи пророссийским или советским. Примеры Кравчука, Кучмы и Порошенко показывают, как обитатели Банковой дрейфуют в своем мировоззрении от многовекторности и желания договориться в строну проукраинскости.

Все же был прав тот же Кучма, когда говорил, что "точка зрения определяется местом сидения". Вопрос лишь в том, как быстро и с какими потерями Зеленский пройдет свой внутренний перелом.