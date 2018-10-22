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22.10.2018, 09:38

"Зима близко". Цена на газ и президентские выборы

"Зима близко". Цена на газ и президентские выборы
народный депутат (фракция Народный фронт)

Решение об увеличении тарифов на газ для населения резко повысило избирательные риски для кандидатов от правящих политических сил

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Есть ли что-то более изменчивое, чем позиции кандидатов в украинских выборах? Прошедшая неделя лишний раз доказала, что ситуацией управляют не столько штабы или кандидаты, сколько сложная политическая и экономическая реальность.

Петр Порошенко, который еще неделю назад получил серьезный политический бонус после решения Вселенского патриарха, в конце этой недели стал объектом атаки всех и вся из-за крайне непопулярного решения правительства, принятого по требованию МВФ - увеличить цену на газ на четверть. Этот шаг почти гарантированно приведет к росту выплат за отопление. Энергогенерирующие компании не будут работать себе в убыток, а местные бюджеты уже в определенной степени "ограблены" правительством из-за проблем с наполнением бюджета, поэтому закрыть долги за тепло смогут далеко не все регионы.

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Учитывая, что зима (во всяком случае потребность в тепле) продлится до самого дня выборов, эта тема (наряду с сокращением категорий получателей субсидий) неизбежно станет ключевой на все последующие месяцы и будет, - вместе с нерешенной проблемой войны на востоке, - лейтмотивом критики в адрес действующего президента.

Юлия Тимошенко знает и умеет использовать газовую тему как никто. Не колеблясь, она сразу же выдала фундаментальное обещание для электората - ​снизить цену на газ для населения в два раза. Теперь ее задача - донести этот тезис так, чтобы люди поверили, что она на самом деле это сделает. Прогнозируемо, что именно этот месседж очень скоро появится на ее бордах, поскольку новая серия с "сильной экономикой" и профилем в костюме Клэр Андервуд размываются на фоне обещаний других многочисленных кандидатов в президенты. Тезис о снижении цены на газ и тарифов - с объяснениями, как это сделать без возвращения к энергозависимости от России, - электорально значительно более выигрышный. И времени для его донесения у ЮВТ остается более чем достаточно.

Очевидно, что этой темой воспользуется и Олег Ляшко - он остается одним из кандидатов в президенты, который не боится напрямую критиковать политику Международного Валютного Фонда. И он уже озвучил требование к парламенту собраться на внеочередное заседание и разобраться с тарифами.

А также - Андрей Садовый, который может профессионально комментировать тему газа и тарифов на примере одного города. Тема энергосбережения и "теплых" кредитов, если Львов продемонстрирует здесь наглядные результаты, может добавить баллов лидеру Самопомощи.

Тему газа пока не раскритиковал Владимир Зеленский, который в характерной для него манере критикует всех и вся. Зеленский презентовал в Киеве новую, де-факто избирательную, концертную программу, где привычно "оттаптывается" на всех своих конкурентах, включая Святослава Вакарчука. "Засветка" зависимости политического класса от олигархов, коррупции и нездоровых амбиций параллельно с патриотическими выступления Василия Попадьюка и ансамбля имени Вирского - это совершенно новый жанр политической агитации, который категорически отличается от того, что делают остальные политики, но при этом полностью попадает в "карнавальность" постмодерна. Как показывают реакция аудитори, уровень доверия и рейтинг Зеленского - это срабатывает.

Реальным тормозом для Зеленского может стать страх - что ему делать в случае внезапной победы, и полное отсутствие любого управленческого опыта. Ведь одно дело - произносить со сцены популярные тезисы, и совсем другое - реализовывать эти тезисы в нынешней украинской реальности: в ситуации войны с ядерной державой, глубоким структурным экономическим кризисом, отсутствием инвестиций и тотальной коррупцией на всех уровнях, которая стала способом существования не только для политического класса, но фактически для всех уровней силовиков, чиновников и многих других.

Судя по происходящему, можно легко спрогнозировать слабость любого нового Президента. В этом случае главная борьба развернется за парламентское большинство и состав правительство. Впрочем, эта борьба в разгаре уже сейчас. И в ней гораздо больше реальных игроков и факторов.

(Источник)

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Теги: предвыборная гонка, выборы президента украины, избирательная кампания
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