Звонок прозвенел: краткий анализ первых решений Зеленского

Короткий аналіз перших дій Володимира Зеленського на посаді президента

Оголошення про розпуск Верховної Ради

Хоча указ поки не надрукований (і не є чинним), і дострокові вибори не оголошені, мало хто сумнівається, що незабаром парламентські вибори. З усіх попередніх президентів України лише Янукович не оголошував про розпуск Верховної Ради.

Кучма оголошував і не розпустив, а демократичні Кравчук, Ющенко та Порошенко призначали дочасні парламентські вибори.Тому не варто вважати Зеленського ледь не диктатором.

Я підтримую цей крок президента.

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Причини:

Літо - не дуже плідний час Верховної Ради. Краще витратити його на вибори, ніж на імітацію роботи парламенту. На початку осені нова Верховна Рада матиме коаліцію, призначить уряд і почне працювати. А роботи дуже багато.

Невідворотнє зниження рейтингу Зеленського принесе восени на виборах додаткові відсотки регіоналам та проросійським силам. Особливо на сході та півдні країни.

Не вірю, що поточна Верховна Рада здатна ухвалити виборче законодавство з "відкритими списками".

Є й недоліки розпуску

Нові реформаторські проекти не встигнуть "розкрутитися". Доведеться домовлятися про об‘єднання, що добре.

Під ризик потрапляє співпраця з МВФ, а Україні важливо мати підтримку Фонду. Особливо у рік великих виплат за боргами. Хороша буде перевірка майстерності наших перемовників. Сподіваюся, що Оксана Маркарова і надалі працюватиме на посаді міністра фінансів.

Перші кадрові призначення

Багато дискусій про законність. Не можу коментувати, не юрист. Скажу лише, що ті три новопризначені особи, яких я знаю особисто, - професіонали, патріоти і порядні люди.

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Внесення у Верховну Раду законопроекту про зміни до закону про вибори

Зеленський проігнорував свої обіцянки запровадити "відкриті списки". А вибори лише за пропорційною системою, з закритими списками, з можливістю партійних лідерів викреслювати людей зі списку вже після виборів - серйозний відкат назад.

Незважаючи на чисельні пояснення, що ніби "Зеленський залишається прихильником відкритих списків, вбачаю у цьому кроці перший обман новим президентом своїх виборців.

Парламент не підтримав ці зміни, частково врятувавши Зеленського від необхідності виправдовуватися. Проте, дзвіночок задзвенів.