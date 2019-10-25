Перестрелка оплотовцев и взрыв у вокзала: что произошло сегодня в Харькове

Сегодня в центре Харькова произошла перестрелка, в которой был ранен Георгий "Жора" Исаков - экс-заместитель главы пророссийской террористической организации Оплот Евгения Жилина. Также погибли Владимир "Тайсон" Борох (свидетель по делу об убийстве Вороненкова) и ранее судимый уроженец Горловки Алексей Титов. Всю историю в деталях читайте в нашей поминутной хронике.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Около 12:00 возле супермаркета Восторг на Клочковской, убийца открыл огонь в сторону Исакова и Бороха. После нескольких выстрелов Титов сел в машину и продолжил стрелять из нее, после чего скрылся.

В результате перестрелки Исаков был госпитализирован, а Борох умер по дороге в больницу. В полиции подтвердили информацию о раненом и погибшем, однако имен не раскрывают. Автомобиль Титова был позже найден недалеко от места перестрелки соженным. Полицейские объявили перехват. Титова буквально по кровавым следам нашли в районе Новой Баварии недалеко от Южного вокзала. Он использовал гранату и подорвал себя. У него обнаружили еще четыре гранаты Ф-1.

Журналист Денис Казанский в Facebook опубликовал кадр с камер наблюдения. На нем видны события, предшествовавшие перестрелке. В кадре - пятеро мужчин, а именно: Исаков, Борох, Титов, а также еще двое мужчин, одного из которых Казанский подписал как "Хам", имя пятого - неизвестно. В кафе мужчины накануне перестрелки о чем-то говорили. Исакова, Бороха и "Хама" Казанский называет "оплотовцами". Однако в дальнейшем на парковке в перестрелке участвуют только Исаков, Борох и Титов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Погибший Владимир "Тайсон" Борох находился в официальном статусе свидетеля по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом LIGA.net сообщил адвокат убитого Святослав Пархоменко. Он объяснил, что Борох - родственник Александра Лося, которого обвиняют в слежке за Вороненковым. По словам защитника, Борох был в курсе подробностей организации убийства и должен был свидетельствовать в суде.

Также перестрелка напомнила харьковчанам, что на улицах присутствуют экс-члены террористической организации Оплот, которая в 2014 году покинула город и участвовала в боях против ВСУ на Донбассе. Раненый в перестрелке Георгий "Жора" Исаков раньше был заместителем главы Оплота Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году. Это не первое покушение на Исакова. По данным харьковского сайта Объектив, его уже пытались убить в 2016 году.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Что касается убийцы Бороха, то его роль еще предстоит выяснить. По словам главы областной полиции Сокуренко, мужчина не захотел сдаваться полицейским и, вероятно, "больше боялся заказчиков, чем правоохранителей". Судя по словам Сокуренко, впереди "непростое расследование". Правоохранители намерены установить мотивы убийцы.

"Важно выйти на заказчика. Кто убийца - мы понимаем. То, что они люди не простые и не простая ситуация, если он специально покончил с собой, то он полицию боялся меньше, чем заказчиков этого преступления", - подытожили в полиции.

Неясно, как повлияет смерть Бороха на ход дела об убийстве Вороненкова. Его адвокат считает, что убийство было связано именно с делом экс-депутата Госдумы. В прокуратуре заявили, что Борох не был основным свидетелем.

Также неизвестно, выживет ли Исаков. В полиции сообщили, что сейчас он находится в больнице. Его палату охраняют сотрудники батальона особого назначения.

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