100 ссылок, которые помогут досидеть карантин: поучиться, попутешествовать и подстричься

Карантин триває уже кілька тижнів, і триватиме ще як мінімум до 24 квітня. Перукарні закриті, тренежерні зали, басейни і спортмайданчики теж.
А потреби підстригтись, розімнутись, не здуріти в самоізоляції і їсти смачно й розмаїто стають все гострішими.
Поради, які допоможуть пережити ще три тижні карантину, збирала LIGA.net.
ВООЗ рекомендує 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 хвилин інтенсивних вправ на тиждень або комбінацію обох. Навіть у часи карантину цих показників можна досягати.
Йога
Придивіться до каналу Йога з Едріан. На нього підписані майже 7 млн користувачів.
Тут ви знайдете як короткі відео на 5-10 хвилин, так і довші. Є окремі відео для розминки шиї, плечей, нижньої та верхньої частини спини. Відео, що допоможе зменшити біль у спині.
Є також йога-челендж. На каналі з’являються нові відео з новим заняттям йоги. День 1, 2, 3… Уже є 30 днів йоги.
Розтяжка і домашній фітнес
Популярний канал чоловіка та дружини FitnessBlender уже має понад 6 млн підписників.
Тут ви зможете знайти вправи і для чоловіків, і для жінок. Для частини вправ часом потрібне додаткове спорядження або щось, чим його можна замінити з домашніх предметів (наповненими пляшками води, наприклад). У частині потрібні лише ви, без жодного обладнання.
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На канал MadFit підписалося понад 2 млн користувачів. Тут є як відео на розтяжку, так і повноцінні воркаути, які можна робити вдома.
Є й україномовний проект onlinefitnesstv.
Інший популярний канал, створений для людей, які хочуть займатися спортом вдома - The Body Coach TV. Створений для людей з будь-яким рівнем підготовки.
Тут, зокрема, є відео вправ для старших людей.
Також є короткі вправи для літніх людей сидячи і стоячи від американського медичного центру Дартмут-Хічкок. Покажіть їх своїм батькам, дідусям і бабусям.
Якщо просто фітнес нудно - танці!
Можете 20 хвилин потанцювати зумбу, влаштувати собі 30-хвилинне кардіо латинськими танцями. Хочете - влаштуйте воркаут у стилі хіп-хоп! На каналі Popsugar уже 4 млн фоловерів і розмаїте меню вправ. Можете побоксувати, наприклад.
Завжди у доступі є безоплатні освітні платформи: Prometheus, EdEra, Coursera, Khan Academy, edX.
На Prometheus, наприклад, 13 квітня починається курс Англійська для професійного зростання від Пенсильванського університету. Уже триває курс Англійська для бізнесу та підприємництва.
Карантин спричинює у багатьох напругу та тривожність, тож корисним буде й курс по конфліктах та тому, як їх вирішувати.
Якщо маєте вдома випускника - можете підказати йому курси підготовки до ЗНО з англійської, історії України та математики. Є окремий курс з новітньої історії України.
Такі ж курси є з історії України, англійської мови та математики на EdEra. Можете повчитися також механіці, біології та географії.
Окремо є поради, як говорити з учнями про освіту та кар’єру.
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Вас також може зацікавити курс про те, як вступити до найкращих західних вишів.
Якщо ви в побуті російськомовні або розмовляєте іншою мовою, але хочете краще пізнати українську, зверніть увагу на курс “Українська за 27 уроків”, це елементарний рівень.
Корисним усім буде один з найпопулярніших онлайн-курсів у світі про те, як навчитись вчитись. Загалом в меню платформи є розмаїті курси, в тому числі про секс-освіту чи здорове харчування.
Надихнутися ви зможете в проекті ДНК лідерів, де вони розповідають про свої успіхи та невдачі.
На будь-який смак курси різних університетів світу можна знайти у цій таблиці.
Якщо знаєте англійську, не оминайте edX, Coursera чи Khan Academy. На edX, наприклад, є курс про науку про щастя, прокрастинацію, основи статистики тощо.
Ресторани й кафе зараз закриті, навіть в їдальні на роботі перекусити не можна. Чим це не час поекспериментувати на власній кухні?
Спочатку порадимо українські проекти. По-новому на кухню можна подивитися завдяки Пані Стефі - це проект Маріанни Душар, львів’янки та кулінарної блогерки.
Вона збирає переписи страв та вчить їх готувати. Тут і буряк з чорносливом, і гречаники з морквяниками, цибуляники і гарбузові пляцки.
Там же - бануш на кокосовому молоці зі смаженими грибами і сніданок цісаря Франца Йосифа.
Рецептами багатий й шеф-кухар Євген Клопотенко. Ви зможете навчитися готувати, наприклад, млинці з куркою та шоколадом, салат з куркою та мандаринами чи з броколі та беконом, мусаку чи міні-піци з багета.
Окремо є розділ страв на Великдень.
Закарпатські страви можна навчитись готувати з Даною Юрович на Youtube-каналі Кус-Кус. Там і бограч, і творожні гамбовці з малиною.
Хочете більше світового контексту? Тоді обов’язково зверніть увагу на популярного шефа Джеймі Олівера. На його Youtube-канал підписалися майже 5 млн користувачів.
Тут є окремі списки відтворення: готуємо вдома через карантин, готуємо з дітьми, кулінарні лайфхаки тощо. Субтитри є лише англійською.
Популярним також є кулінарний канал Taste, The Chinese Recipes Show. Понад 1,5 млн підписників. В окремих списках відтворення є рецепти курки чи рису, наприклад.
Мандрувати Україною
Ми не можемо зараз мандрувати Україною фізично, але проект Ukrainer допоможе нам це зробити віртуально. Є як короткі ролики на хвилину, так і довші відео по 40 хвилин.
Є також проект Дома лучше з ексведучим Орла і решки Євгеном Синельниковим: Тернопіль, Вінниця, Франківськ, Суми, Чернівці та інші міста України.
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Сходити в театр онлайн
Національний театр Великої Британії безоплатно стрімитиме свої повноцінні вистави. Ви можете їх переглянути в прямому ефірі в день прем’єри, або потім подивитися на Youtube. Наразі уже можна в записі глянути Джейн Ейр. 16 квітня в прямому ефірі поставлять Острів скарбів.
Можна заглянути й на оперну виставу до Metropolitan Opera.
Не оминіть увагою й музей GRAMMY - інтерактивний, навчальний музей, присвячений історії та лауреатам премій “Греммі”. Зараз у них є Museum at home. Там є виставки онлайн, наприклад, про Уітні Х’юстон.
Помилуватися акваріумами через веб-камери
Monterey Bay Aquarium - некомерційний громадський акваріум у місті Монтерей, Каліфорнія. Тут ви можете безоплатно подивитися на їхніх мешканців, поспостерігати за морськими мешканцями онлайн через веб-камери.
Те саме зробив і Georgia Aquarium. Можна попідглядати за рибками через веб-камери.
Відвідати музей
Поблукайте Британським музеєм - головним музеєм Великої Британії в Лондоні, одним з найбільших у світі. Інтерактивна карта з розповідями та аудіо.
Загляніть у музей Соломона Ґуґенгайма. Це художній музей у США, одне з провідних зібрань сучасного мистецтва у світі.
Почерпніть краси в Національному музеї мистецтв з Вашингтона. Дві виставки доступні онлайн.
І перейдіть до музею д'Орсе. Це національний музей мистецтв у Парижі, розташований в колишньому вокзалі на лівому березі Сени.
Загляньте до Рейксмузею, нідерландського національного музею в Амстердамі. Там же роздивіться дві онлайн-виставки Ван Гога.
А звідти - в галерею Уффіці. Це палац у Флоренції, побудований в ХVI столітті., зараз є одним з найбільших музеїв європейського образотворчого мистецтва. Чотири виставки доступні онлайн.
Далі заскочте подихати історією й в Пергамон-музей. Це один з найвідоміших музеїв, розташованих на Музейному острові на річці Шпрее в центрі Берліна.
Чотири віртуальні тури відкрив і Лувр.
Залипнути надовго можна в проекті Google Arts & Culture. Зараз там майже 5 000 музейних оглядів і сотні музеїв зі всього світу у списку.
Сходити на концерт онлайн
Берлінська філармонія виставляє цілі концерти. Можна послухати у їхньому виконанні Зоряні війни, Індіану Джонса тощо. Зареєструвавшись, отримаєте доступ до архівів концертів, можете також дивитися стріми онлайн.
Стріми проводить і Королівський Альберт-хол мистецтв і наук Лондона. Можна онлайн дивитися живі трансляції, або перейти в архів і подивитися минулі. Музиканти грають з дому.
Класичні концерти можна переглядати й від Лондонського симфонічного оркестру.
Детальніший список і найближчі дати стрімів класичних концертів дає classicfm.
Перукарні нам не бачити ще мінімум два тижні, але волосся на карантин не зважає. Агенція Banda навіть запустила флешмоб #стрижусявдома, щоб зібрати мільйон гривень на допомогу медикам, що борються з COVID-19.
Правила прості. Стрижетеся вдома, викладаєте фото/відео процесу з хештегом, переказуєте суму, яку зазвичай витрачаєте на стрижку, Пацієнтам України. У призначенні платежу вказуєте “стрижуся вдома”. У своєму пості відзначаєте друзів, кидаючи їм виклик.
Якщо вдома є машинка
У цьому відео майстер спочатку використовує насадку “одиничку”, потім “трійку”. Потім - “двійка”, щоб зробити плавний перехід між “одиничкою” і “трійкою”.
Якщо хочете довше волосся, можете використати комбінацію - “двійка”, “четверка”, “трійка”.
Якщо поруч немає когось, хто може вас постригти, але є машинка, перегляньте ці інструкції.
Якщо волосся довше і треба підстригти кінчики
Декілька простих способів, які легко застосувати в домашніх умовах, знайдете тут. Тут поради як тим, хто хоче постригтись самотужки, так і тим, хто має кого про це попросити.
Якщо є борода
Якщо чоловік звик до бороди і доглядав її в барбершопі, в карантин є три варіанти.
1) Зголити бороду, щоб носити маску;
2) Придбати або взяти домашню машинку для стрижки волосся, і скористатися нею. Інструкція - у цьому відео.
3) Придбати тример і переглянути інструкції.
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