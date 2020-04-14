100 ссылок, которые помогут досидеть карантин: поучиться, попутешествовать и подстричься

Карантин триває уже кілька тижнів, і триватиме ще як мінімум до 24 квітня. Перукарні закриті, тренежерні зали, басейни і спортмайданчики теж.

А потреби підстригтись, розімнутись, не здуріти в самоізоляції і їсти смачно й розмаїто стають все гострішими.

Поради, які допоможуть пережити ще три тижні карантину, збирала LIGA.net.

Ідеальна розминка: як зробити це правильно

ВООЗ рекомендує 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 хвилин інтенсивних вправ на тиждень або комбінацію обох. Навіть у часи карантину цих показників можна досягати.

Йога

Придивіться до каналу Йога з Едріан. На нього підписані майже 7 млн користувачів.

Тут ви знайдете як короткі відео на 5-10 хвилин, так і довші. Є окремі відео для розминки шиї, плечей, нижньої та верхньої частини спини. Відео, що допоможе зменшити біль у спині.

Є також йога-челендж. На каналі з’являються нові відео з новим заняттям йоги. День 1, 2, 3… Уже є 30 днів йоги.

Розтяжка і домашній фітнес

Популярний канал чоловіка та дружини FitnessBlender уже має понад 6 млн підписників.

Тут ви зможете знайти вправи і для чоловіків, і для жінок. Для частини вправ часом потрібне додаткове спорядження або щось, чим його можна замінити з домашніх предметів (наповненими пляшками води, наприклад). У частині потрібні лише ви, без жодного обладнання.

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На канал MadFit підписалося понад 2 млн користувачів. Тут є як відео на розтяжку, так і повноцінні воркаути, які можна робити вдома.

Є й україномовний проект onlinefitnesstv.

Інший популярний канал, створений для людей, які хочуть займатися спортом вдома - The Body Coach TV. Створений для людей з будь-яким рівнем підготовки.

Тут, зокрема, є відео вправ для старших людей.

Також є короткі вправи для літніх людей сидячи і стоячи від американського медичного центру Дартмут-Хічкок. Покажіть їх своїм батькам, дідусям і бабусям.

Якщо просто фітнес нудно - танці!

Можете 20 хвилин потанцювати зумбу, влаштувати собі 30-хвилинне кардіо латинськими танцями. Хочете - влаштуйте воркаут у стилі хіп-хоп! На каналі Popsugar уже 4 млн фоловерів і розмаїте меню вправ. Можете побоксувати, наприклад.

Знання - сила: повчитись чомусь новому

Завжди у доступі є безоплатні освітні платформи: Prometheus, EdEra, Coursera, Khan Academy, edX.

На Prometheus, наприклад, 13 квітня починається курс Англійська для професійного зростання від Пенсильванського університету. Уже триває курс Англійська для бізнесу та підприємництва.

Карантин спричинює у багатьох напругу та тривожність, тож корисним буде й курс по конфліктах та тому, як їх вирішувати.

Якщо маєте вдома випускника - можете підказати йому курси підготовки до ЗНО з англійської, історії України та математики. Є окремий курс з новітньої історії України.

Такі ж курси є з історії України, англійської мови та математики на EdEra. Можете повчитися також механіці, біології та географії.

Окремо є поради, як говорити з учнями про освіту та кар’єру.

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Вас також може зацікавити курс про те, як вступити до найкращих західних вишів.

Якщо ви в побуті російськомовні або розмовляєте іншою мовою, але хочете краще пізнати українську, зверніть увагу на курс “Українська за 27 уроків”, це елементарний рівень.

Корисним усім буде один з найпопулярніших онлайн-курсів у світі про те, як навчитись вчитись. Загалом в меню платформи є розмаїті курси, в тому числі про секс-освіту чи здорове харчування.

Надихнутися ви зможете в проекті ДНК лідерів, де вони розповідають про свої успіхи та невдачі.

На будь-який смак курси різних університетів світу можна знайти у цій таблиці.

Якщо знаєте англійську, не оминайте edX, Coursera чи Khan Academy. На edX, наприклад, є курс про науку про щастя, прокрастинацію, основи статистики тощо.

Їмо вдома і смачно

Ресторани й кафе зараз закриті, навіть в їдальні на роботі перекусити не можна. Чим це не час поекспериментувати на власній кухні?

Спочатку порадимо українські проекти. По-новому на кухню можна подивитися завдяки Пані Стефі - це проект Маріанни Душар, львів’янки та кулінарної блогерки.

Вона збирає переписи страв та вчить їх готувати. Тут і буряк з чорносливом, і гречаники з морквяниками, цибуляники і гарбузові пляцки.

Там же - бануш на кокосовому молоці зі смаженими грибами і сніданок цісаря Франца Йосифа.

Рецептами багатий й шеф-кухар Євген Клопотенко. Ви зможете навчитися готувати, наприклад, млинці з куркою та шоколадом, салат з куркою та мандаринами чи з броколі та беконом, мусаку чи міні-піци з багета.

Окремо є розділ страв на Великдень.

Закарпатські страви можна навчитись готувати з Даною Юрович на Youtube-каналі Кус-Кус. Там і бограч, і творожні гамбовці з малиною.

Хочете більше світового контексту? Тоді обов’язково зверніть увагу на популярного шефа Джеймі Олівера. На його Youtube-канал підписалися майже 5 млн користувачів.

Тут є окремі списки відтворення: готуємо вдома через карантин, готуємо з дітьми, кулінарні лайфхаки тощо. Субтитри є лише англійською.

Популярним також є кулінарний канал Taste, The Chinese Recipes Show. Понад 1,5 млн підписників. В окремих списках відтворення є рецепти курки чи рису, наприклад.

Віртуально подорожуємо, ходимо в музей чи на концерт

Мандрувати Україною

Ми не можемо зараз мандрувати Україною фізично, але проект Ukrainer допоможе нам це зробити віртуально. Є як короткі ролики на хвилину, так і довші відео по 40 хвилин.

Є також проект Дома лучше з ексведучим Орла і решки Євгеном Синельниковим: Тернопіль, Вінниця, Франківськ, Суми, Чернівці та інші міста України.

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Сходити в театр онлайн

Національний театр Великої Британії безоплатно стрімитиме свої повноцінні вистави. Ви можете їх переглянути в прямому ефірі в день прем’єри, або потім подивитися на Youtube. Наразі уже можна в записі глянути Джейн Ейр. 16 квітня в прямому ефірі поставлять Острів скарбів.

Можна заглянути й на оперну виставу до Metropolitan Opera.

Не оминіть увагою й музей GRAMMY - інтерактивний, навчальний музей, присвячений історії та лауреатам премій “Греммі”. Зараз у них є Museum at home. Там є виставки онлайн, наприклад, про Уітні Х’юстон.

Помилуватися акваріумами через веб-камери

Monterey Bay Aquarium - некомерційний громадський акваріум у місті Монтерей, Каліфорнія. Тут ви можете безоплатно подивитися на їхніх мешканців, поспостерігати за морськими мешканцями онлайн через веб-камери.

Те саме зробив і Georgia Aquarium. Можна попідглядати за рибками через веб-камери.

Відвідати музей

Поблукайте Британським музеєм - головним музеєм Великої Британії в Лондоні, одним з найбільших у світі. Інтерактивна карта з розповідями та аудіо.

Загляніть у музей Соломона Ґуґенгайма. Це художній музей у США, одне з провідних зібрань сучасного мистецтва у світі.

Почерпніть краси в Національному музеї мистецтв з Вашингтона. Дві виставки доступні онлайн.

І перейдіть до музею д'Орсе. Це національний музей мистецтв у Парижі, розташований в колишньому вокзалі на лівому березі Сени.

Загляньте до Рейксмузею, нідерландського національного музею в Амстердамі. Там же роздивіться дві онлайн-виставки Ван Гога.

А звідти - в галерею Уффіці. Це палац у Флоренції, побудований в ХVI столітті., зараз є одним з найбільших музеїв європейського образотворчого мистецтва. Чотири виставки доступні онлайн.

Далі заскочте подихати історією й в Пергамон-музей. Це один з найвідоміших музеїв, розташованих на Музейному острові на річці Шпрее в центрі Берліна.

Чотири віртуальні тури відкрив і Лувр.

Залипнути надовго можна в проекті Google Arts & Culture. Зараз там майже 5 000 музейних оглядів і сотні музеїв зі всього світу у списку.

Сходити на концерт онлайн

Берлінська філармонія виставляє цілі концерти. Можна послухати у їхньому виконанні Зоряні війни, Індіану Джонса тощо. Зареєструвавшись, отримаєте доступ до архівів концертів, можете також дивитися стріми онлайн.

Стріми проводить і Королівський Альберт-хол мистецтв і наук Лондона. Можна онлайн дивитися живі трансляції, або перейти в архів і подивитися минулі. Музиканти грають з дому.

Класичні концерти можна переглядати й від Лондонського симфонічного оркестру.

Детальніший список і найближчі дати стрімів класичних концертів дає classicfm.

І про важливе: як підстригтися в домашніх умовах

Перукарні нам не бачити ще мінімум два тижні, але волосся на карантин не зважає. Агенція Banda навіть запустила флешмоб #стрижусявдома, щоб зібрати мільйон гривень на допомогу медикам, що борються з COVID-19.

Правила прості. Стрижетеся вдома, викладаєте фото/відео процесу з хештегом, переказуєте суму, яку зазвичай витрачаєте на стрижку, Пацієнтам України. У призначенні платежу вказуєте “стрижуся вдома”. У своєму пості відзначаєте друзів, кидаючи їм виклик.

Якщо вдома є машинка

У цьому відео майстер спочатку використовує насадку “одиничку”, потім “трійку”. Потім - “двійка”, щоб зробити плавний перехід між “одиничкою” і “трійкою”.

Якщо хочете довше волосся, можете використати комбінацію - “двійка”, “четверка”, “трійка”.

Якщо поруч немає когось, хто може вас постригти, але є машинка, перегляньте ці інструкції.

Якщо волосся довше і треба підстригти кінчики

Декілька простих способів, які легко застосувати в домашніх умовах, знайдете тут. Тут поради як тим, хто хоче постригтись самотужки, так і тим, хто має кого про це попросити.

Якщо є борода

Якщо чоловік звик до бороди і доглядав її в барбершопі, в карантин є три варіанти.

1) Зголити бороду, щоб носити маску;

2) Придбати або взяти домашню машинку для стрижки волосся, і скористатися нею. Інструкція - у цьому відео.

3) Придбати тример і переглянути інструкції.

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