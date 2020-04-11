9 апреля Кабинет Министров Украины опубликовал детальные данные об обеспечении украинских больниц оборудованием, средствами защиты персонала, врачами. Всего 70 показателей: от масок до ИВЛ и задействованных врачей.
Все 242 опорные больницы (именно они принимают больных COVID-19) должны будут каждый день показывать, сколько у них осталось запасов.
LIGA.net выделила все самое важное про украинскую подготовку к лечению коронавируса (по состоянию на 9 апреля).
783 врачей, 1265 медсестер и 966 младшего медперсонала уже лечат украинцев от коронавируса. Помимо них, КМУ еще подсчитал другой персонал и волонтеров, которые борются с COVID-19: таких оказалось 1912 человек. Всего же, по оценке правительства, 10 410 медиков может быть привлечено к лечению украинцев. Из них 823 инфекционистов. Обеспеченность персоналом Кабмин оценивает на 76%.
В 236 украинских больницах, которые подали информацию про себя, есть 58 023 медицинских коек, из них сейчас занято 29% или 16 872 (не только больными коронавирусом). В инфекционных отделениях уже заняты 28% (2504) коек, всего — 8966 мест. В инфекционном сейчас лечатся не только от коронавируса, судя по занятости коек из-за COVID-19.
900 человек попали в больницы с коронавирусом и сейчас они составляют уже 35% от всех инфекционных больных. В инфекционных отделениях есть еще боксовые палаты, куда попадают больные с неизвестным диагнозом или с опасными инфекциями — в нашем случае коронавирусом. Таких в Украине 1945 палат, но они уже заняты на 40% (816). В реанимационных/палатах интенсивной терапии сейчас пребывает 647 человек, и свободными остаются еще 1999 коек (68%).
Кабмин также сообщает, что есть 16 809 коек для «перепрофилирования» — их могут начать использовать для лечения больных на COVID-19 в случае существенного увеличения количества случаев.
В Украине во время лечения пациентов с COVID-19 заболели уже 334 врача. Медикам критично важно иметь средства защиты — маски, перчатки, халаты и т.д. КМУ оценивает среднюю обеспеченность врачей средствами защиты на 58%.
Минздрав своим постановлением определил норму средств защиты для одного врача, медсестры и младшего персонала в сутки. Например, для врача предусмотрено один изоляционный халат, две пары перчаток и одна шапочка (список не полный). Но судя по отчетам самих больниц, они не придерживаются таких норм. И сильно экономят.
Например, Черкасская инфекционная больница за 9 апреля использовала 8 изоляционных халатов на все медучреждение, хотя там лечатся 18 зараженных коронавирусом и работают четыре врача, 12 медсестер и 12 человек младшего персонала. По нормативам МОЗ на такое количество персонала в сутки необходимо 52 халата, т.е. Но черкасские медики потратили в 6,5 раз меньше нормы.
Помимо халатов, за 9 апреля было использовано 32 респираторов (в 5 раза меньше нормы), 50 костюмов биозащиты (тут почти в пределах нормы — по Минздраву 52), один защитный щиток для глаз (а должны 52) и 200 перчаток (как и по нормам). Расходятся траты от нормы также и в других больницах.
|Название
|Больных COVID-19
|Медиков
|Использованных халатов
|Использованных респираторов
|Использованных костюмом
|Использованных очки и щитков
|Использованных перчаток
|Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1
|74
|86
|53%
|19%
|43%
|53%
|12%
|Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня
|38
|277
|27%
|9%
|0%
|0%
|0%
|Олександрівська клінічна лікарня м.Києва
|32
|125
|7%
|18%
|34%
|0%
|8%
|Монастириське районне територіальне медичне об'єднання
|32
|25
|80%
|10%
|80%
|11%
|0%
|Центральна міська лікарня м.Кіровограда
|29
|18
|25%
|20%
|31%
|0%
|0%
|Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр
|22
|53
|39%
|11%
|39%
|0%
|0%
|Центральна районна лікарня Надвірнянського району
|21
|143
|8%
|2%
|3%
|8%
|0%
|Черкаська міська інфекційна лікарня
|17
|28
|15%
|19%
|96%
|0%
|20%
|Рожнятівська центральна районна лікарня
|16
|39
|9%
|10%
|0%
|0%
|0%
|Закарпатська обласна клінічна інфекційна лікарня
|16
|16
|80%
|40%
|0%
|0%
|0%
|Сарненська центральна районна лікарня
|12
|62
|43%
|11%
|60%
|43%
|0%
|Долинська центральна районна лікарня
|11
|28
|77%
|84%
|38%
|0%
|0%
|Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня
|11
|37
|15%
|4%
|15%
|15%
|4%
|Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги
|9
|22
|57%
|51%
|0%
|0%
|0%
|Хмельницька міська інфекційна лікарня
|8
|37
|25%
|15%
|15%
|0%
|0%
|Кременчуцька лікарня інтенсивного лікування
|8
|17
|7%
|18%
|20%
|0%
|0%
|Малинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
|7
|10
|0%
|16%
|63%
|0%
|0%
|Уманська міська лікарня
|7
|16
|36%
|10%
|0%
|0%
|0%
|Волинська обласна інфекційна лікарня
|7
|22
|47%
|9%
|11%
|0%
|0%
|Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського
|7
|29
|46%
|27%
|0%
|0%
|0%
|Першотравенська центральна міська лікарня
|4
|5
|0%
|0%
|0%
|0%
|0%
|Косівська центральна районна лікарня
|4
|40
|3%
|8%
|0%
|19%
|0%
|Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району
|4
|6
|0%
|28%
|60%
|0%
|0%
|Кіцманська центральна районна лікарня
|4
|59
|7%
|13%
|10%
|0%
|0%
|Конотопська центральна районна лікарня
|4
|30
|0%
|0%
|0%
|0%
|0%
|Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
|3
|24
|77%
|7%
|11%
|0%
|2%
|Заліщицька центральна комунальна районна лікарня
|3
|12
|0%
|4%
|5%
|0%
|0%
|Козівська центральна районна комунальна лікарня
|3
|23
|51%
|22%
|77%
|51%
|0%
|Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня
|3
|10
|0%
|17%
|29%
|0%
|0%
|Житомирська лікарня №1
|3
|34
|18%
|4%
|26%
|0%
|0%
|Шосткинська центральна районна лікарня
|2
|9
|0%
|37%
|0%
|0%
|0%
|Рубіжанська центральна міська лікарня
|2
|21
|5%
|5%
|10%
|0%
|0%
|Городенківська центральна районна лікарня
|2
|28
|10%
|19%
|61%
|51%
|1%
|Васильківська центральна районна лікарня
|2
|52
|0%
|5%
|11%
|0%
|0%
|Білоцерківський пологовий будинок
|2
|13
|0%
|4%
|29%
|0%
|0%
|Макарівська центральна районна лікарня
|2
|7
|0%
|0%
|15%
|0%
|0%
|Інфекційна лікарня м. Костянтинівка
|2
|33
|0%
|0%
|0%
|0%
|0%
|Київська міська дитяча клінічна лікарня №1
|2
|13
|87%
|3%
|13%
|0%
|23%
|Тернопільська міська дитяча лікарня
|2
|55
|8%
|1%
|4%
|0%
|0%
|Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер
|2
|12
|0%
|12%
|44%
|0%
|0%
|Чорноморська лікарня
|1
|4
|71%
|0%
|0%
|0%
|0%
|Вінницька центральна районна клінічна лікарня
|1
|20
|0%
|6%
|22%
|0%
|1%
|Калинівська центральна районна лікарня
|1
|10
|37%
|2%
|37%
|0%
|0%
|Житомирська центральна районна лікарня
|1
|24
|0%
|11%
|45%
|0%
|0%
|Коростенська центральна міська лікарня
|1
|30
|9%
|3%
|16%
|0%
|0%
|Львівський Регіональний Фтизіопульмонологічний Клінічний Лікувально-Діагностичний Центр
|1
|7
|0%
|24%
|42%
|0%
|0%
|Корюківська ЦРЛ
|1
|6
|25%
|9%
|25%
|25%
|0%
|Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького
|1
|11
|0%
|3%
|20%
|0%
|0%
|Козятинська Центральна Районна Лікарня
|1
|10
|0%
|11%
|83%
|0%
|0%
|Львівська Обласна Інфекційна Клінічна Лікарня
|44
|116
|130%
|14%
|31%
|0%
|0%
|Вінницька Міська Клінічна Лікарня №1
|40
|67
|41%
|21%
|45%
|144%
|46%
|Чернівецька обласна клінічна лікарня
|34
|104
|116%
|9%
|12%
|58%
|0%
|Мелітопольська міська лікарня №1
|20
|18
|124%
|38%
|68%
|0%
|7%
|Глибоцька центральна районна комунальна лікарня
|17
|118
|3%
|1%
|9%
|122%
|0%
|Кіровоградська обласна лікарня
|16
|12
|230%
|25%
|0%
|0%
|0%
|Сторожинецька Центральна Районна Лікарня
|16
|12
|0%
|0%
|17%
|1304%
|0%
|Рівненська Центральна Міська Лікарня
|14
|30
|54%
|26%
|60%
|238%
|6%
|Чернівецька міська лікарня №1
|10
|66
|28%
|6%
|57%
|170%
|0%
|Дніпровська міська клінічна лікарня №21 ім.проф. Є.Г.Попкової
|10
|23
|23%
|69%
|769%
|0%
|0%
|Борзнянська ЦРЛ
|6
|7
|0%
|21%
|92%
|250%
|30%
|Бердичівська центральна міська лікарня
|5
|6
|120%
|28%
|40%
|0%
|0%
|Сокирянська Районна Лікарня
|4
|10
|67%
|30%
|67%
|333%
|0%
|Кролевецька Центральна Районна Лікарня
|4
|24
|0%
|1%
|19%
|104%
|6%
|Інфекційна лікарня м. Мирноград
|3
|16
|133%
|42%
|67%
|67%
|0%
|Горішньоплавнівська міська лікарня
|2
|6
|200%
|14%
|40%
|0%
|0%
|Костопільська центральна районна лікарня
|2
|10
|263%
|39%
|53%
|0%
|0%
|Новоселицька центральна районна лікарня
|2
|23
|0%
|0%
|0%
|349%
|0%
|Полтавська Обласна Клінічна Інфекційна Лікарня
|1
|3
|20%
|67%
|40%
|400%
|0%
|Бережанська центральна районна комунальна лікарня
|1
|4
|71%
|64%
|43%
|800%
|0%
|Київська міська клінічна лікарня № 4
|65
|37
|156%
|48%
|144%
|0%
|0%
|Київська міська клінічна лікарня №9
|44
|31
|241%
|63%
|206%
|0%
|0%
|Подільська Міська Лікарня
|7
|9
|2387%
|56%
|133%
|0%
|0%
|Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня
|7
|26
|0%
|608%
|313%
|0%
|0%
|Київська обласна дитяча лікарня
|3
|3
|200%
|56%
|200%
|0%
|0%
|Харківська Обласна Клінічна Інфекційна Лікарня
|3
|13
|67%
|73%
|119%
|238%
|0%
|Хмільницька центральна районна лікарня
|2
|8
|43%
|31%
|114%
|2143%
|29%
|Почаївська районна комунальна лікарня
|2
|3
|180%
|28%
|0%
|200%
|11%
|Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування
|1
|6
|120%
|33%
|120%
|0%
|0%
|Тростянецька Центральна Районна Лікарня
|1
|10
|158%
|33%
|53%
|263%
|0%
|Миргородська Центральна Районна Лікарня
|1
|15
|0%
|55%
|279%
|179%
|0%
|Голопристанська центральна районна лікарня
|1
|3
|380%
|0%
|240%
|0%
|0%
|Черкаська Обласна Лікарня
|1
|5
|188%
|48%
|188%
|0%
|25%
|Дубенська Центральна Районна Лікарня
|1
|6
|10%
|376%
|270%
|0%
|0%
|Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня
|51
|82
|272%
|49%
|178%
|360%
|81%
|Броварська центральна районна лікарня
|3
|23
|135%
|82%
|114%
|6757%
|16%
|Хотинська Районна Лікарня
|4
|12
|0%
|197%
|225%
|1400%
|0%
|Новокаховська Центральна Міська Лікарня
|2
|13
|130%
|26%
|122%
|1304%
|35%
|Коломийська центральна районна лікарня
|1
|6
|100%
|111%
|140%
|850%
|56%
Все 236 больниц, которые отчитались перед Кабмином, имеют в своем распоряжении исправные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В среднем семь на одну больницу или 2112 на всю страну (18% из них детских).
По классификация КМУ, ИВЛ есть «высокого класса» — 293 по Украине (14% от общего количества) и 60 уже подключены к пациентам, «среднего класса» — 1230 (58%), 63 из них уже заняты. Есть еще 199 портативных ИВЛ (9%). 264 ИВЛ на данный момент неисправны.
Иметь аппарат искусственной вентиляции легких — мало. Для лечения необходим кислород. Для одной-двух палат или машины скорой помощи достаточно баллона с кислородом, но для большой больницы и большого количества больных необходим кислородный генератор для ИВЛ. Все 236 больниц отчитываются, что у них есть хотя бы один исправный ИВЛ, но без баллонов и генераторов ИВЛ малоэффективен.
Больницы не пишут, если ли у них баллоны, но говорят есть ли у них кислородные концентраторы и генераторы (и то и другое может давать больному кислород). Генераторы рассчитаны на непрерывное обеспечение кислородом больших объектов, например больниц, а концентратор дает малые объемы воздуха и может помочь единицам. В Украине 55 больниц из 236 имеют генераторы и 192 больницы — концентраторы. 39 больниц из 236 не имеют ни того, ни другого.
Больницы отчитались, что у них есть в запасах 60 960 экспресс-тестов, а за 9 апреля было проведено 1380 проверок. Но они не все показывают верные результаты. Надежнее сделать полимеразную цепную реакцию (ПЦР) — метод диагностики инфекций. Такие тесты есть только в девяти больницах, всего 1818 ПЦР. За 9 апреля было сделано 63 теста ПЦР.
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