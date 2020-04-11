9 апреля Кабинет Министров Украины опубликовал детальные данные об обеспечении украинских больниц оборудованием, средствами защиты персонала, врачами. Всего 70 показателей: от масок до ИВЛ и задействованных врачей.

Все 242 опорные больницы (именно они принимают больных COVID-19) должны будут каждый день показывать, сколько у них осталось запасов.

LIGA.net выделила все самое важное про украинскую подготовку к лечению коронавируса (по состоянию на 9 апреля).

Сколько в стране медиков

783 врачей, 1265 медсестер и 966 младшего медперсонала уже лечат украинцев от коронавируса. Помимо них, КМУ еще подсчитал другой персонал и волонтеров, которые борются с COVID-19: таких оказалось 1912 человек. Всего же, по оценке правительства, 10 410 медиков может быть привлечено к лечению украинцев. Из них 823 инфекционистов. Обеспеченность персоналом Кабмин оценивает на 76%.

В 236 украинских больницах, которые подали информацию про себя, есть 58 023 медицинских коек, из них сейчас занято 29% или 16 872 (не только больными коронавирусом). В инфекционных отделениях уже заняты 28% (2504) коек, всего — 8966 мест. В инфекционном сейчас лечатся не только от коронавируса, судя по занятости коек из-за COVID-19.

900 человек попали в больницы с коронавирусом и сейчас они составляют уже 35% от всех инфекционных больных. В инфекционных отделениях есть еще боксовые палаты, куда попадают больные с неизвестным диагнозом или с опасными инфекциями — в нашем случае коронавирусом. Таких в Украине 1945 палат, но они уже заняты на 40% (816). В реанимационных/палатах интенсивной терапии сейчас пребывает 647 человек, и свободными остаются еще 1999 коек (68%).

Кабмин также сообщает, что есть 16 809 коек для «перепрофилирования» — их могут начать использовать для лечения больных на COVID-19 в случае существенного увеличения количества случаев.

Насколько защищены медики

В Украине во время лечения пациентов с COVID-19 заболели уже 334 врача. Медикам критично важно иметь средства защиты — маски, перчатки, халаты и т.д. КМУ оценивает среднюю обеспеченность врачей средствами защиты на 58%.

Минздрав своим постановлением определил норму средств защиты для одного врача, медсестры и младшего персонала в сутки. Например, для врача предусмотрено один изоляционный халат, две пары перчаток и одна шапочка (список не полный). Но судя по отчетам самих больниц, они не придерживаются таких норм. И сильно экономят.

Например, Черкасская инфекционная больница за 9 апреля использовала 8 изоляционных халатов на все медучреждение, хотя там лечатся 18 зараженных коронавирусом и работают четыре врача, 12 медсестер и 12 человек младшего персонала. По нормативам МОЗ на такое количество персонала в сутки необходимо 52 халата, т.е. Но черкасские медики потратили в 6,5 раз меньше нормы.

Помимо халатов, за 9 апреля было использовано 32 респираторов (в 5 раза меньше нормы), 50 костюмов биозащиты (тут почти в пределах нормы — по Минздраву 52), один защитный щиток для глаз (а должны 52) и 200 перчаток (как и по нормам). Расходятся траты от нормы также и в других больницах.

Название Больных COVID-19 Медиков Использованных халатов Использованных респираторов Использованных костюмом Использованных очки и щитков Использованных перчаток Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1 74 86 53% 19% 43% 53% 12% Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня 38 277 27% 9% 0% 0% 0% Олександрівська клінічна лікарня м.Києва 32 125 7% 18% 34% 0% 8% Монастириське районне територіальне медичне об'єднання 32 25 80% 10% 80% 11% 0% Центральна міська лікарня м.Кіровограда 29 18 25% 20% 31% 0% 0% Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр 22 53 39% 11% 39% 0% 0% Центральна районна лікарня Надвірнянського району 21 143 8% 2% 3% 8% 0% Черкаська міська інфекційна лікарня 17 28 15% 19% 96% 0% 20% Рожнятівська центральна районна лікарня 16 39 9% 10% 0% 0% 0% Закарпатська обласна клінічна інфекційна лікарня 16 16 80% 40% 0% 0% 0% Сарненська центральна районна лікарня 12 62 43% 11% 60% 43% 0% Долинська центральна районна лікарня 11 28 77% 84% 38% 0% 0% Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня 11 37 15% 4% 15% 15% 4% Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги 9 22 57% 51% 0% 0% 0% Хмельницька міська інфекційна лікарня 8 37 25% 15% 15% 0% 0% Кременчуцька лікарня інтенсивного лікування 8 17 7% 18% 20% 0% 0% Малинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання 7 10 0% 16% 63% 0% 0% Уманська міська лікарня 7 16 36% 10% 0% 0% 0% Волинська обласна інфекційна лікарня 7 22 47% 9% 11% 0% 0% Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського 7 29 46% 27% 0% 0% 0% Першотравенська центральна міська лікарня 4 5 0% 0% 0% 0% 0% Косівська центральна районна лікарня 4 40 3% 8% 0% 19% 0% Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району 4 6 0% 28% 60% 0% 0% Кіцманська центральна районна лікарня 4 59 7% 13% 10% 0% 0% Конотопська центральна районна лікарня 4 30 0% 0% 0% 0% 0% Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня 3 24 77% 7% 11% 0% 2% Заліщицька центральна комунальна районна лікарня 3 12 0% 4% 5% 0% 0% Козівська центральна районна комунальна лікарня 3 23 51% 22% 77% 51% 0% Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня 3 10 0% 17% 29% 0% 0% Житомирська лікарня №1 3 34 18% 4% 26% 0% 0% Шосткинська центральна районна лікарня 2 9 0% 37% 0% 0% 0% Рубіжанська центральна міська лікарня 2 21 5% 5% 10% 0% 0% Городенківська центральна районна лікарня 2 28 10% 19% 61% 51% 1% Васильківська центральна районна лікарня 2 52 0% 5% 11% 0% 0% Білоцерківський пологовий будинок 2 13 0% 4% 29% 0% 0% Макарівська центральна районна лікарня 2 7 0% 0% 15% 0% 0% Інфекційна лікарня м. Костянтинівка 2 33 0% 0% 0% 0% 0% Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 2 13 87% 3% 13% 0% 23% Тернопільська міська дитяча лікарня 2 55 8% 1% 4% 0% 0% Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер 2 12 0% 12% 44% 0% 0% Чорноморська лікарня 1 4 71% 0% 0% 0% 0% Вінницька центральна районна клінічна лікарня 1 20 0% 6% 22% 0% 1% Калинівська центральна районна лікарня 1 10 37% 2% 37% 0% 0% Житомирська центральна районна лікарня 1 24 0% 11% 45% 0% 0% Коростенська центральна міська лікарня 1 30 9% 3% 16% 0% 0% Львівський Регіональний Фтизіопульмонологічний Клінічний Лікувально-Діагностичний Центр 1 7 0% 24% 42% 0% 0% Корюківська ЦРЛ 1 6 25% 9% 25% 25% 0% Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького 1 11 0% 3% 20% 0% 0% Козятинська Центральна Районна Лікарня 1 10 0% 11% 83% 0% 0% Львівська Обласна Інфекційна Клінічна Лікарня 44 116 130% 14% 31% 0% 0% Вінницька Міська Клінічна Лікарня №1 40 67 41% 21% 45% 144% 46% Чернівецька обласна клінічна лікарня 34 104 116% 9% 12% 58% 0% Мелітопольська міська лікарня №1 20 18 124% 38% 68% 0% 7% Глибоцька центральна районна комунальна лікарня 17 118 3% 1% 9% 122% 0% Кіровоградська обласна лікарня 16 12 230% 25% 0% 0% 0% Сторожинецька Центральна Районна Лікарня 16 12 0% 0% 17% 1304% 0% Рівненська Центральна Міська Лікарня 14 30 54% 26% 60% 238% 6% Чернівецька міська лікарня №1 10 66 28% 6% 57% 170% 0% Дніпровська міська клінічна лікарня №21 ім.проф. Є.Г.Попкової 10 23 23% 69% 769% 0% 0% Борзнянська ЦРЛ 6 7 0% 21% 92% 250% 30% Бердичівська центральна міська лікарня 5 6 120% 28% 40% 0% 0% Сокирянська Районна Лікарня 4 10 67% 30% 67% 333% 0% Кролевецька Центральна Районна Лікарня 4 24 0% 1% 19% 104% 6% Інфекційна лікарня м. Мирноград 3 16 133% 42% 67% 67% 0% Горішньоплавнівська міська лікарня 2 6 200% 14% 40% 0% 0% Костопільська центральна районна лікарня 2 10 263% 39% 53% 0% 0% Новоселицька центральна районна лікарня 2 23 0% 0% 0% 349% 0% Полтавська Обласна Клінічна Інфекційна Лікарня 1 3 20% 67% 40% 400% 0% Бережанська центральна районна комунальна лікарня 1 4 71% 64% 43% 800% 0% Київська міська клінічна лікарня № 4 65 37 156% 48% 144% 0% 0% Київська міська клінічна лікарня №9 44 31 241% 63% 206% 0% 0% Подільська Міська Лікарня 7 9 2387% 56% 133% 0% 0% Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня 7 26 0% 608% 313% 0% 0% Київська обласна дитяча лікарня 3 3 200% 56% 200% 0% 0% Харківська Обласна Клінічна Інфекційна Лікарня 3 13 67% 73% 119% 238% 0% Хмільницька центральна районна лікарня 2 8 43% 31% 114% 2143% 29% Почаївська районна комунальна лікарня 2 3 180% 28% 0% 200% 11% Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування 1 6 120% 33% 120% 0% 0% Тростянецька Центральна Районна Лікарня 1 10 158% 33% 53% 263% 0% Миргородська Центральна Районна Лікарня 1 15 0% 55% 279% 179% 0% Голопристанська центральна районна лікарня 1 3 380% 0% 240% 0% 0% Черкаська Обласна Лікарня 1 5 188% 48% 188% 0% 25% Дубенська Центральна Районна Лікарня 1 6 10% 376% 270% 0% 0% Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня 51 82 272% 49% 178% 360% 81% Броварська центральна районна лікарня 3 23 135% 82% 114% 6757% 16% Хотинська Районна Лікарня 4 12 0% 197% 225% 1400% 0% Новокаховська Центральна Міська Лікарня 2 13 130% 26% 122% 1304% 35% Коломийська центральна районна лікарня 1 6 100% 111% 140% 850% 56%

Есть ли в Украине ИВЛ

Все 236 больниц, которые отчитались перед Кабмином, имеют в своем распоряжении исправные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В среднем семь на одну больницу или 2112 на всю страну (18% из них детских).

По классификация КМУ, ИВЛ есть «высокого класса» — 293 по Украине (14% от общего количества) и 60 уже подключены к пациентам, «среднего класса» — 1230 (58%), 63 из них уже заняты. Есть еще 199 портативных ИВЛ (9%). 264 ИВЛ на данный момент неисправны.

Иметь аппарат искусственной вентиляции легких — мало. Для лечения необходим кислород. Для одной-двух палат или машины скорой помощи достаточно баллона с кислородом, но для большой больницы и большого количества больных необходим кислородный генератор для ИВЛ. Все 236 больниц отчитываются, что у них есть хотя бы один исправный ИВЛ, но без баллонов и генераторов ИВЛ малоэффективен.

Больницы не пишут, если ли у них баллоны, но говорят есть ли у них кислородные концентраторы и генераторы (и то и другое может давать больному кислород). Генераторы рассчитаны на непрерывное обеспечение кислородом больших объектов, например больниц, а концентратор дает малые объемы воздуха и может помочь единицам. В Украине 55 больниц из 236 имеют генераторы и 192 больницы — концентраторы. 39 больниц из 236 не имеют ни того, ни другого.

Сколько в Украине тестов

Больницы отчитались, что у них есть в запасах 60 960 экспресс-тестов, а за 9 апреля было проведено 1380 проверок. Но они не все показывают верные результаты. Надежнее сделать полимеразную цепную реакцию (ПЦР) — метод диагностики инфекций. Такие тесты есть только в девяти больницах, всего 1818 ПЦР. За 9 апреля было сделано 63 теста ПЦР.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.