Прицельный удар по подстанции в Славутиче, обеспечивающей питание ЧАЭС, стал знаком прямого ядерного шантажа

Начало октября 2025 года ознаменовалось возобновлением массированных атак агрессора на энергетическую инфраструктуру Украины. Впервые после весенних обстрелов страна вновь столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии.

Так, в Черниговской области введены графики 6/3, что означает 6 часов с электроснабжением и 3 без него. В Киевской, Сумской областях и в Одессе фиксируются перебои с электро- и водоснабжением. В самой Одессе без света остались более 46 000 потребителей.

Читайте также Устойчивость под прицелом: какие решения определят энергетическую зиму Украины

Атаки сопровождаются системным давлением на критические узлы энергосистемы — как на генерирующие мощности, так и на объекты распределения.

Это свидетельствует о начале нового этапа "энергетической" войны против Украины. В отличие от предыдущих лет, кампания против украинской энергетики разворачивается с учетом опыта прошлых зим и целенаправленным подбором целей.

Стратегия врага: удары по энергоинфраструктуре и ядерное давление

Уже можно сказать, что враг изменил фокус: если в 2022–2024 годах главными целями воздушных атак были крупные тепловые электростанции, то сегодня ими стали объекты атомной энергетики и критические подстанции, которые их питают.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net