Чернобыль, ЗАЭС и блэкауты: что означают октябрьские удары по энергосистеме
Начало октября 2025 года ознаменовалось возобновлением массированных атак агрессора на энергетическую инфраструктуру Украины. Впервые после весенних обстрелов страна вновь столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии.
Так, в Черниговской области введены графики 6/3, что означает 6 часов с электроснабжением и 3 без него. В Киевской, Сумской областях и в Одессе фиксируются перебои с электро- и водоснабжением. В самой Одессе без света остались более 46 000 потребителей.
Атаки сопровождаются системным давлением на критические узлы энергосистемы — как на генерирующие мощности, так и на объекты распределения.
Это свидетельствует о начале нового этапа "энергетической" войны против Украины. В отличие от предыдущих лет, кампания против украинской энергетики разворачивается с учетом опыта прошлых зим и целенаправленным подбором целей.
Стратегия врага: удары по энергоинфраструктуре и ядерное давление
Уже можно сказать, что враг изменил фокус: если в 2022–2024 годах главными целями воздушных атак были крупные тепловые электростанции, то сегодня ими стали объекты атомной энергетики и критические подстанции, которые их питают.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)