Без мошенничества. Как проверять сборы для военных и их авторов

Каждый месяц украинцы донатят на армию десятки миллионов гривен. Только за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов страны поступило 8,4 млрд грн. Но далеко не все отправляют донаты на крупные проверенные фонды. Многие помогают маленьким сборам, которые видят в соцсетях. Или сами постятся сборы, которые попросили сделать военные.

В части случаев такие сборы оказываются мошенническими – даже если их действительно проводят военные. К примеру, так было с военнослужащим Владом Сордом, который еще летом 2022 года собрал 3,5 млн грн якобы на минометы, но подразделение их так и не получило.

Вместе со специалистами из нескольких благотворительных организаций Liga.net разобралась, как проверить, настоящий ли сбор вы собираетесь поддержать и являются ли его авторы теми, за кого себя выдают.

Как проверить военного, который обратился за помощью

Единого метода проверки не существует. Но в большинстве случаев, чтобы понять, что вы столкнулись с откровенным мошенничеством, достаточно потратить 20 минут и провести поверхностное исследование.

"Первое, что можно сделать в таких случаях, использовать теорию пяти рукопожатий, – говорит основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. – Вы можете посмотреть список общих друзей с обратившимся к вам человеком и написать им. А также спросить, какие волонтеры уже помогали этим военным, и связаться с ними. Советую посмотреть страницы этих волонтеров и обратить внимание, публикуют ли они отчеты с чеками, какие комментарии пишут подписчики под их сборами и отчетами".

В фонде "Повернись живим" советуют: стоит также обращать внимание на цель сбора, ведь, например, на закупку оружия нужны специальные разрешения, и рядовые военные не могут купить его сами, даже если собрали деньги. "Обычно в индивидуальных сборах аккумулируют средства, например, на автомобили, дроны, тепловизионную и дневную оптику – на то, что постоянно нужно на фронте, и что может купить кто угодно, без специальных разрешений", – объясняет Ольга Омельянчук, руководительница отдела коммуникаций и маркетинга фонда "Повернись живим".

Также можно задать человеку, который обращается за помощью, несколько дополнительных вопросов и посмотреть, как он на них реагирует и какие ответы дает.

В волонтерском штабе "Зграя" в первую очередь спрашивают, на каком направлении служит автор запроса (конечно, без конкретной локации) и как он узнал о штабе, уточняют детали запроса. "Если на этом этапе не возникает неоднозначных моментов и запрос небольшой, пытаемся закрыть его – конечно, с обязательным фотоотчетом после получения", – говорят в "Зграе".

Если незнакомый военный обращается с запросом, предусматривающим большую сумму денег (на дроны, рации, автомобили), "Зграя" просит отправить официальное письмо от части или подразделения с подписью командира, а также постоянно держит связь с автором запроса в переписке и звонках.

"Здесь имеют значение и собственные контакты среди военных, и опыт общения с ними, – говорят в "Зграе". – Иногда очень быстро понимаешь, что какой-то запрос не следует закрывать. Где-то это может быть чистое мошенничество, где попытка выдать желаемое за необходимое. Например, если военные находятся в Виннице и не собираются никуда ехать, но собирают деньги на дрон".

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Почему документы и номера телефонов комбатов не помогут

Первое, что приходит в голову при необходимости верифицировать человека, – попросить его прислать фото или скан-копии документов – в случае с военнослужащими это военный билет. Но это не всегда работает. Все документы, а тем более их цифровые копии, можно подделать.

"Обычно документы спрашивают не те, кто донатит на сбор, а те, кто сам что-то покупает для военных, – говорит Екатерина Ножевникова. – Если человек открывает в своих соцсетях сбор, например, на 100 тыс. грн на три экофлоу для военных, то после покупки ему лучше обменяться с получателем актами приема-передачи. Это будет подтверждением для налоговой службы, что средства пошли на помощь военным, а значит, не облагаются налогом. Именно для акта приема-передачи нужно попросить военного прислать копию первой страницы паспорта, военного билета и ИНН".

Вы можете узнать паспортные данные военного и проверить его через сервис YouControl. Это поможет узнать о наличии судебных дел, не скрывается ли человек от органов власти (МВД) и не находится ли в розыске СБУ. "Но это тоже не панацея, – говорит Екатерина Ножевникова. – Человек может, например, иметь судимости, но быть военным и нуждаться в помощи. А может быть "белым и пушистым" по документам и обманывать людей".

То же с номерами телефонов комбатов. Просить их не всегда имеет смысл, ведь, во-первых, можно дать фейковый номер, а во-вторых, командир вряд ли пойдет на контакт с незнакомым человеком и тем более предоставит ему информацию о подразделении.

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Если это сбор от неизвестных волонтеров

Не всегда военные обращаются за помощью напрямую. Чаще можно увидеть в соцсетях репосты сборов незнакомых волонтеров на помощь конкретной бригаде или подразделению.

Здесь действуют те же правила: нельзя верить на слово проникновенно написанной истории. Следует посмотреть страницы волонтеров и найти людей, которые уже сотрудничали с ними, кому они оказывали помощь. Оценить, реальны ли аккаунты волонтеров, есть ли на них что-то, кроме сборов, количество друзей, подписок и подписчиков, лайков и комментариев. Если возможность комментирования закрыта – это тревожный звонок. Если комментарии есть, следует почитать их и обратить внимание, как именно отвечает волонтер.

"Нужно посмотреть, первый ли это сбор на странице волонтера, постоянно ли он помогает, – объясняет Екатерина Ножевникова. – Есть ли на странице подробные отчеты с чеками, фото после получения помощи с указанием, кому она пошла. Когда фонда "Корпорация монстров" еще не было и мы работали как волонтеры, то отчитывались о каждом своем шаге. Условно: купили бутылку молока бабушке, сфотографировали молоко и чек, потом бабушку с молоком. Чем прозрачнее действия волонтера, тем лучше. Надо выкладывать в соцсети все – скриншоты переводов на карточку, доказательства, на что пошли эти переводы, моменты передачи".

Что делать, если сбор оказался сомнительным

Если вы проверили сбор и убедились, что он мошеннический, можно нажать кнопку "фейковый пост" и оставить жалобу. Если таких жалоб много, страницу быстро заблокируют. Еще один способ – писать комментарии под фейковым постом. Это поможет предостеречь других людей.

"Обращаться в киберполицию не вижу особого смысла, ведь они вряд ли будут искать мелких мошенников – если речь не идет о большой сумме денег", – говорит Екатерина Ножевникова.

Если фейковый сбор ведется от имени воинской части, нужно написать туда и предупредить о мошенничестве. "У нас был случай, когда мошенники выложили в фейсбук фото остатков уничтоженных обстрелом машин скорой в Бахмуте и собирали средства якобы на новые скорые для подразделения, – рассказывают в штабе "Зграя". – Мы связались с подразделением и уточнили, имеет ли этот сбор к ним отношение. Оказалось, что нет. Тогда написали жалобы на страницы мошенников, и в конце концов их посты удалили, а аккаунты заблокировали".

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Как не попасть на удочку мошенников

Следует сохранять критическое мышление и тратить время на хотя бы поверхностную проверку сбора и его авторов. Чаще всего уже на этом этапе отсеется большинство мошенников. Обратите внимание на профили авторов сбора в соцсетях, их активность и реакцию аудитории. Читайте комментарии и проверяйте аккаунты комментаторов.

"Если донатите незнакомым общественным организациям или фондам – также проверяйте активность и отчетность, – говорят в "Зграе". – Смотрите, существует ли такая организация в реестрах и как давно".

Еще один совет от "Зграи": убедитесь в целесообразности сбора. Чем ближе к фронту те, кому вы собираетесь помочь, тем актуальнее их запрос.

Екатерина Ножевникова также советует включать критическое мышление и не реагировать на посты, где есть только фото подразделения и история, не подкрепленные фактами и доказательствами. "Потратьте 15-20 минут, чтобы узнать подробнее об этом сборе, – говорит Ножевникова. – Никто не сделает эту проверку за вас. К сожалению, нет единой базы волонтеров или универсальных советов. Хотите помогать тем, кто в этом действительно нуждается, – будьте готовы потратить свое время".

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