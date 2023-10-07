Без шахрайства. Як перевіряти збори для військових та їхніх авторів

Щомісяця українці донатять на армію десятки мільйонів гривень. Лише за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів країни надійшло 8,4 млрд грн. Але далеко не всі надсилають донати на великі перевірені фонди. Багато людей допомагають маленьким зборам, які бачать у соцмережах. Або самі постять збори, що їх попросили зробити військові.

У частині випадків такі збори виявляються шахрайськими – навіть якщо їх дійсно проводять військові. Наприклад, так було з військовослужбовцем Владом Сордом, який ще влітку 2022 року зібрав 3,5 млн грн нібито на міномети, але підрозділ їх так і не отримав.

Разом з фахівцями з кількох благодійних організацій Liga.net розібралась, як перевірити, чи справжній збір ви плануєте підтримати та чи його автори – ті, за кого себе видають.

Як перевірити військового, що звертається по допомогу

Єдиного методу перевірки не існує. Але у більшості випадків, щоб зрозуміти, що ви натрапили на відверте шахрайство, достатньо витратити 20 хвилин та провести поверхневе дослідження.

"Перше, що можна зробити у таких випадках, це використати теорію п’яти рукопотискань, – каже засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. – Ви можете подивитися перелік спільних друзів з людиною, яка до вас звернулася, та написати їм. А також запитати, які волонтери вже допомагали цим військовим, та зв’язатися з ними. Раджу подивитися сторінки цих волонтерів і звернути увагу, чи публікують вони звіти з чеками, які коментарі пишуть підписники під їхніми зборами та звітами".

У фонді "Повернись живим" радять: варто також звернути увагу на мету збору, адже, наприклад, на закупівлю зброї потрібні спеціальні дозволи, і рядові військові не можуть купити її самі, навіть якщо зібрали гроші. "Зазвичай в індивідуальних зборах акумулюють кошти, наприклад, на автівки, дрони, тепловізійну та денну оптику – на те, що постійно потрібно на фронті і що може придбати будь-хто, без спеціальних дозволів", – пояснює Ольга Омельянчук, керівниця відділу комунікацій та маркетингу фонду "Повернись живим".

Також можна поставити людині, що звертається по допомогу, кілька додаткових запитань та подивитись, як вона на них реагує та які відповіді дає.

У волонтерському штабі "Зграя" передусім питають, на якому напрямку служить автор запиту (звісно, без конкретної локації) та як він дізнався про штаб, уточнюють деталі запиту. "Якщо на цьому етапі не виникає неоднозначних моментів і запит невеликий, пробуємо закрити його – звісно, з обов'язковим фотозвітом після отримання", – кажуть у "Зграї".

Якщо незнайомий військовий звертається з запитом, який передбачає велику суму грошей (на дрони, рації, автівки), "Зграя" просить надіслати офіційний лист від частини або підрозділу з підписом командира, а також постійно тримає зв'язок з автором запиту в листуванні та дзвінках.

"Тут мають значення і власні контакти серед військових, і досвід спілкування з ними, – кажуть у "Зграї". – Іноді дуже швидко розумієш, що якийсь запит не варто закривати. Десь це може бути чисте шахрайство, десь – спроба видати бажане за необхідне. Наприклад, якщо військові перебувають у Вінниці та не збираються нікуди вирушати, але збирають гроші на дрон".

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Чому документи та номери телефонів комбатів не допоможуть

Перше, що спадає на думку за необхідності верифікувати людину, – попросити її надіслати фото або скан-копії документів – у разі з військовослужбовцями це військовий квиток. Але це працює не завжди. Адже всі документи, а тим більше їхні цифрові копії, можна підробити.

"Зазвичай документи питають не ті, хто донатить на збір, а ті, хто сам щось купує для військових, – каже Катерина Ножевнікова. – Якщо людина відкриває у своїх соцмережах збір, наприклад, на 100 тис. грн на три екофлоу для військових, то після купівлі їй краще обмінятися з отримувачем актами прийняття-передавання. Це буде підтвердженням для податкової служби, що кошти пішли на допомогу військовим, а значить, не оподатковуються. Саме для акта прийняття-передавання і потрібно попросити військового надіслати копію першої сторінки паспорта, військового квитка та ІНН".

Можна дізнатися паспортні дані військового та перевірити його через сервіс YouControl. Це допоможе довідатися про наявність судових справ, чи не переховується особа від органів влади (МВС) та чи не перебуває у розшуку СБУ. "Але це теж не панацея, – каже Катерина Ножевнікова. – Людина може, наприклад, мати судимості, але бути військовим та потребувати допомоги. А може бути "біленькою та пухнастою" за документами й ошукувати людей".

Те саме з номерами телефонів комбатів. Просити їх не завжди має сенс, адже, по-перше, можна дати фейковий номер, а по-друге, командир навряд чи піде на контакт з незнайомою людиною, а надавати їй інформацію про підрозділ і поготів.

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Якщо це збір від невідомих волонтерів

Не завжди військові звертаються за допомогою напряму. Частіше можна побачити в соцмережах репости зборів незнайомих волонтерів на допомогу конкретній бригаді чи підрозділу.

Тут діють ті самі правила: не можна вірити на слово проникливо написаній історії. Варто подивитися сторінки волонтерів та знайти людей, які вже співпрацювали з тими, кому вони надавали допомогу. Оцінити, чи реальні акаунти волонтерів, чи є на них щось, крім зборів, кількість друзів, підписок та підписників, лайків та коментарів. Якщо можливість коментування закрита – це тривожний дзвоник. Якщо коментарі є, варто почитати їх та звернути увагу, як саме відповідає волонтер.

"Треба подивитись, чи перший це збір на сторінці волонтера, чи він постійно допомагає, – пояснює Катерина Ножевнікова. – Чи є на сторінці докладні звіти з чеками, фото після отримання допомоги та зазначенням, кому конкретно вона пішла. Коли фонду "Корпорація монстрів" ще не було, і ми працювали як волонтери, то звітували про кожен свій крок. Умовно: купили пляшку молока бабусі, сфотографували молоко та чек, потім бабусю з молоком. Що прозоріші дії волонтера, то краще. Треба викладати в соцмережі все – скриншоти переказів на картку, докази, на що пішли ці перекази, моменти передавання".

Що робити, якщо збір виявився сумнівним

Якщо ви перевірили збір та впевнилися, що він шахрайський, можна натиснути кнопку "фейковий допис" та залишити скаргу. Якщо таких скарг багато, сторінку швидко заблокують. Ще один спосіб – писати коментарі під фейковим дописом. Це допоможе застерегти інших людей.

"Звертатися до кіберполіції не бачу особливого сенсу, адже вони навряд чи шукатимуть дрібних шахраїв – якщо не йдеться про дуже велику суму грошей", – каже Катерина Ножевнікова.

Якщо фейковий збір ведеться від імені військової частини, треба написати туди та попередити про шахрайство. "У нас був випадок, коли шахраї виклали в фейсбук фото залишків знищених обстрілом машин швидкої у Бахмуті та збирали кошти нібито на нові швидкі для підрозділу, – розповідають у штабі "Зграя". – Ми зв’язались з підрозділом та уточнили, чи має цей збір стосунок до них. З'ясувалося, що ні. Тоді писали скарги на сторінки шахраїв, і, зрештою, їхні пости видалили, а акаунти заблокували".

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Як не потрапити на вудку шахраїв

Треба зберігати критичне мислення та витрачати час на хоча б поверхневу перевірку збору та його авторів. Частіше за все, вже на цьому етапі відсіється більшість шахраїв. Звертайте увагу на профілі авторів зборів у соцмережах, їхню активність та реакцію аудиторії. Читайте коментарі та перевіряйте акаунти коментаторів.

"Якщо донатите незнайомим громадським організаціям чи фондам – також перевіряйте активність та звітність, – кажуть у "Зграї". – Дивіться, чи існує така організація в реєстрах та як давно".

Ще одна порада від "Зграї": переконайтесь у доцільності збору. Що ближче до фронту ті, кому ви збираєтесь допомогти, то актуальніший їхній запит.

Катерина Ножевнікова також радить вмикати критичне мислення та не реагувати на пости, де є лише фото підрозділу та історія, не підкріплена фактами та доказами. "Витратьте 15-20 хвилин, щоб дізнатися докладніше про цей збір, – каже Ножевнікова. – Ніхто не зробить цю перевірку за вас. На жаль, не існує єдиної бази волонтерів або універсальних порад. Хочете допомагати тим, хто цього дійсно потребує, – будьте готові витратити свій час".

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