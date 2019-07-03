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03.07.2019, 19:00

Дематюкация на марше: реакция соцсетей на инициативу Богомолец

Дематюкация на марше: реакция соцсетей на инициативу Богомолец - Фото
Ольга Богомолец

Социальные сети с готовностью отозвались на инициативу Богомолец о "дематюкации" медийного и общественного пространства

Народный депутат и недавний кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект за номером 10414 ("Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка)"). Автор проекта затем пояснила в Facebook, что сделала это перед завершением своей депутатской каденции "не как политик, а как врач, женщина, мать четырех детей и просто гражданка Украины."

Там же госпожа Богомолец перечислила основные новации, которые содержатся в ее законопроекте. Среди прочего, она предлагает внести в "Закон о телевидении и радиовещании" определение "сквернословия", регламентировать для публикаций СМИ "замену букв" в словах, попадающих под это определение, обозначить ответственность теле- и радиовещателей за трансляцию программ, содержащих сквернословие (для фильмов, а также информационных и аналитических программ предлагается сделать исключения). Также законопроект усиливает административную ответственность за публичное сквернословие с наказаниями в виде штрафов или исправительных работ (соответсвующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях").

Список слов и выражений, попадающих под определение "сквернословия", согласно законопроекту, должен разработать Кабинет министров Украины.  

Социальные сети с готовностью отозвались на инициативу Богомолец (многим юзерам даже удалось не сравнивать ее с аналогичным по содержанию законопроектом российской коллеги Елены Мизулиной).

1. Лесь Подеревьянский

Классик национального культурного подсознания Лесь Подеревьянский передал общественности свою реакцию на законопроект через твиттер журналиста Айдера Муждабаева.

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2. Борислав Береза

Коллега Богомолец по парламентской работе Борислав Береза тоже (вполне закономерно) вспомнил творчество Подеревьянского и прокомментировал инициативу яркой цитатой.

3. Виктория Сюмар

Еще один нардеп уходящего созва, Виктория Сюмар, расширила и уточнила инициативу коллеги: "Провели комітет. Підписали і подали постанову про мораторій на перевірку ЗМІ в ході виборів. Також вирішили останнє засідання присвятити таки законодавчій ініціативі пані Богомолець. З подробиць цього документу - виключний перелік «матів» має затверджувати Кабмін. Думаю, це ідеальна тема для розгляду наступної Ради і наступного Кабінету міністрів. Одне засідання - на аналіз одного мату - на півроку країна буде забезпечена ексклюзивним і інноваційним шоу. Аналізи так аналізи)"

4. Роман Шрайк

Топ-блогер Роман Шрайк в телеграм-канале "Министерство П" разместил вполне цензурный графический комментарий на законопроект. Картинка намекает на известный интернет-мем "Превед!" и не требует замены букв в использованном слове.

Богомолец!


5. Леонид Швец 

Журналист Леонид Швец прокомментировал тему у себя в Facebook примерно в таком же лапидарном ключе. В его реплике замена букв также не потребовалась.

6. Ольга Палий (Днепр)

Некоторые пользователи комментировали происходящее изображениями без "запикивания". 

Подводя итог, хочется порадоваться за Украину: у нас настолько полно решены все проблемы, преодолены все трудности, успешно завершены все реформы и так волшебно повысилось благосостояние масс, что для рассмотрения в Верховной Раде ничего важнее "дематюкации" уже и не осталось.


редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net
Сергей Бережной
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Теги: законопроект, сквернословие
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