Дематюкация на марше: реакция соцсетей на инициативу Богомолец

Народный депутат и недавний кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект за номером 10414 ("Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка)"). Автор проекта затем пояснила в Facebook, что сделала это перед завершением своей депутатской каденции "не как политик, а как врач, женщина, мать четырех детей и просто гражданка Украины."

Там же госпожа Богомолец перечислила основные новации, которые содержатся в ее законопроекте. Среди прочего, она предлагает внести в "Закон о телевидении и радиовещании" определение "сквернословия", регламентировать для публикаций СМИ "замену букв" в словах, попадающих под это определение, обозначить ответственность теле- и радиовещателей за трансляцию программ, содержащих сквернословие (для фильмов, а также информационных и аналитических программ предлагается сделать исключения). Также законопроект усиливает административную ответственность за публичное сквернословие с наказаниями в виде штрафов или исправительных работ (соответсвующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях").

Список слов и выражений, попадающих под определение "сквернословия", согласно законопроекту, должен разработать Кабинет министров Украины.

Социальные сети с готовностью отозвались на инициативу Богомолец (многим юзерам даже удалось не сравнивать ее с аналогичным по содержанию законопроектом российской коллеги Елены Мизулиной).

1. Лесь Подеревьянский

Классик национального культурного подсознания Лесь Подеревьянский передал общественности свою реакцию на законопроект через твиттер журналиста Айдера Муждабаева.

За дорученням Леся Подерв'янського передаю всім українським ЗМІ, яких у відповідь на прохання про коментар щодо антіматюкового закону метр послав на...й, його офіційний коментар: «Тут потрібно заборонити не слова, а предмети та дію — х...й, п...ду та є...ся. І все буде добре!». — Айдер Муждабаев (@aydermuzhdabaev) 3 липня 2019 р.

2. Борислав Береза

Коллега Богомолец по парламентской работе Борислав Береза тоже (вполне закономерно) вспомнил творчество Подеревьянского и прокомментировал инициативу яркой цитатой.

3. Виктория Сюмар

Еще один нардеп уходящего созва, Виктория Сюмар, расширила и уточнила инициативу коллеги: "Провели комітет. Підписали і подали постанову про мораторій на перевірку ЗМІ в ході виборів. Також вирішили останнє засідання присвятити таки законодавчій ініціативі пані Богомолець. З подробиць цього документу - виключний перелік «матів» має затверджувати Кабмін. Думаю, це ідеальна тема для розгляду наступної Ради і наступного Кабінету міністрів. Одне засідання - на аналіз одного мату - на півроку країна буде забезпечена ексклюзивним і інноваційним шоу. Аналізи так аналізи)"

4. Роман Шрайк

Топ-блогер Роман Шрайк в телеграм-канале "Министерство П" разместил вполне цензурный графический комментарий на законопроект. Картинка намекает на известный интернет-мем "Превед!" и не требует замены букв в использованном слове.





5. Леонид Швец

Журналист Леонид Швец прокомментировал тему у себя в Facebook примерно в таком же лапидарном ключе. В его реплике замена букв также не потребовалась.

6. Ольга Палий (Днепр)

Некоторые пользователи комментировали происходящее изображениями без "запикивания".

Подводя итог, хочется порадоваться за Украину: у нас настолько полно решены все проблемы, преодолены все трудности, успешно завершены все реформы и так волшебно повысилось благосостояние масс, что для рассмотрения в Верховной Раде ничего важнее "дематюкации" уже и не осталось.