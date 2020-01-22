Детсад раздора. Полиция "накрыла" частный садик, его основателям грозит 10 лет. Серьезно!?

Крошечная улица Достоевского в частном секторе на киевской Куреневке. Почти все дома на ней спрятаны за двухметровыми заборами. В одном из дворов через щель в воротах можно рассмотреть детскую площадку: качели, веревочную лестницу, канат. В глубине - обшитое пластиком одноэтажное здание. Пусто, хозяев нет.

Это тот самый дом, который попал в сводки как "подпольный детский сад" в Киеве, в котором 11 детей "подвергались опасности". Полиция заявила, что начала производство по очень серьезной статье 146-3 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Эта новость взорвала Facebook - большинство из тысяч комментаторов возмущались, высмеивали и подшучивали над полицией.

В соцсети даже создали группу "Поліцейський напад на дитсадок", в которую быстро записалось полтысячи человек.

Что не так с позицией полиции по детсаду, было ли похищение и почему родители вынуждены соглашаться на "квартирники": разбор LIGA.net.

Облава на "нелегалов"

Полиция и соцслужба "накрыли" детский сад днем 17 января, когда в нем находились 11 детей. В частный дом на Куреневке они приехали после анонимного сообщения, что сад работает незаконно. Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, на момент приезда полиции дети гуляли на улице, за ними наблюдал мужчина. При появлении полиции он завел детей в дом и отказался общаться с правоохранителями.

Сотрудники полиции провели обыск. В доме находились еще две женщины, которые "не имели никакого отношения к детям".

На оперативном фото дети сидят за столиками, перед каждым - салфетка и чашка, стульчики накрыты яркими накидками. По состоянию кухни видно, что еду детям готовили прямо в доме.

"... мы установили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность: несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания", - рассказывает Ищенко.

Полиция вызвала на место родителей и передала им детей. "Сотрудники сектора ювенальной превенции проверят семья, чтобы установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей несоответствующих для этого условиях", - заявил Ищенко.

LIGA.net не удалось пообщаться с организаторами детского сада: Максима и Марины не было дома или же они просто не вышли на звонок в ворота. Но ТСН они рассказали, что ничего незаконного не делали - присматривали за детьми друзей, мол, все строилось на уровне отношений.

У полиции огромный объем работы - в Украине тысячи частных детских садов, и в большинстве можно найти нарушения. В чем суть проблемы?

"Своей очереди мы не дождались"

В Украине 34 000 детей не могут посещать детские сады, потому что в них нет мест, сообщила в сентябре министр образования и науки Анна Новосад. Что делать родителям, у которых не получилось пристроить ребенка в государственный сад? Большинство не готово шесть-семь лет сидеть с ребенком. Ниже несколько реальных кейсов, как обстоят дела в столице.

КЕЙС 1. Бывшая журналистка Леся Войтицкая записалась в очередь на место в детском саду, когда сыну было всего три месяца. "Это была моя ошибка. Некоторые мамы еще в роддоме записывались... К слову, мы живем в районе, где построили четыре здоровенных новых жилых комплекса, но ни одного государственного сада или школы не появилось", - говорит она. Леся подала заявку сразу в девять детсадов. Сейчас ее сыну больше двух лет: "Своей очереди мы так нигде и не дождались. Я даже подсчитала, что в некоторые садики мы можем попасть, когда Дане будет 10 лет", - прикинула она. И отвела сына в частный сад. Почти в такой же, как на прошлой неделе "накрыла" полиция, уточняет журналистка: "Можно сказать, отдала ребенка на незаконное удержание за большие деньги".

КЕЙС 2. С похожей проблемой несколько лет назад столкнулся и киевлянин, директор креативного агентства "Мичурин" Дмитрий Логгинов, когда пытался устроить в сад старшую дочь. "Поскольку я был прописан в доме напротив государственного детсада, честно говоря, я был уверен, что проблем не должно возникнуть. Но свободных мест в нем не оказалось", - рассказал он. Семья приняла решение отдать ребенка в маленький частный детский сад в квартире. "По типу того, что полицейские закрыли, - говорит Дмитрий. - Это был нереально крутой детский сад, в группе до десяти детей и две воспитательницы, очень комфортно и за абсолютно вменяемые деньги". Логгинов признается, что в документы частного детсада не заглядывал: "Я интересовался рекомендациями, посмотрел, как они общаются с детьми. Когда я увидел, что дочь хочет еще погулять, чтобы мы не забирали ее, для меня это был лучший индикатор". Ситуация с детсадами на Позняках и Осокорках катастрофическая, считает Дмитрий - уже и его младшая дочь ходит в частный детсад. Многие родители вынуждены оставлять своих малышей с нянями и бабушками, и от этого страдает социализация детей: "А это крайне важно, чтобы дети до школы получили определенный уровень социализации. Все потому, что нет стратегии развития микрорайона, нет никакой инфраструктуры, стадионов - детям даже негде поиграть. То есть катастрофа на уровне планирования".

КЕЙС 3. Киевлянка Оксана (фамилию просит не называть) стала в очередь сразу после рождения ребенка: в два детсада - с двух лет, в три - с трех лет. "Пять садиков на Осокорках выбрала, удобных по дороге на работу. Ближе к двум годам мы были в списке на 50+ месте. Теоретически я думала, что мы попадаем в садик. Но когда начали рассылать приглашения, мы резко съехали почти на сотое место", - отмечает она. Шансы отдать ребенка в детсад хотя бы с трех лет, говорит Оксана, тоже минимальны. В апреле-2019 ребенка с категории "два-три года" система сдвинула ее сына в категорию "три-четыре года". На горячей линии в КГГА ей начали объяснять, что в Дарницком районе действительно большие очереди, много детей на одно место: "И меня еще обвинили в том, что я заполнила при заявке графу, которую лучше было вообще не трогать - желаемая дата приема в сад. Потому что система что-то неправильно сгенерировала. Но как мне было это знать?" Ради выхода на работу Оксана вынуждена временно отдать ребенка в частный детсад. В месяц он обходится семье в 10 000 гривень. Средний "счет" в государственном детсаду, с питанием и факультативами, составляет 1200 гривень, уточняет она: "Сейчас я хожу на работу, отдаю всю зарплату и еще у мужа беру на проезд. Потому что у меня нет выбора, не хочу терять рабочее место и квалификацию".

Статья за похищение. Это не слишком?

К работе частного детсада на Куреневке много вопросов - там не было разрешительных документов, какого-либо контроля, санитария оставляет желать лучшего. Но "немедленный обыск", особенно при детях, и статья за похищение человека - явный перебор, считают все опрошенные LIGA.net юристы.

В юридической практике существуют только три причины, при которых следователь может войти в помещение без постановления суда (они расписаны в части 3 статьи 233 УПК), напоминает партнер юридической фирмы "София" Виктория Вареникова. Это:

необходимость срочно спасать жизни людей

спасать имущество,

непосредственно преследовать лиц, которые подозреваются в совершении преступления.

"Кого нужно было неотложно спасать, если в сообщении полиции сказано, что "дети играли на улице, а мужчина, который увидел полицию, завел детей в дом"? Какое имущество надо было спасать или кого преследовать?" - задает риторический вопрос юрист.

По ее словам, полиция и соцслужбы, конечно, хотят работать внезапно, чтобы никто не мог подготовиться к их визиту. Вот только в суде с хорошими адвокатами все доказательства правоохранителей могут признать недопустимыми.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Санкция ч.3 ст.146 УК - незаконное лишение свободы или похищение человека, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. На юридическом языке похищение человека означает завладение или незаконное перемещение из одного места, где он добровольно находился, в другое. Родители отвели детей к частникам добровольно. "Невозможно назвать похищением малолетнего ситуацию, когда родителям известно о местонахождении, и они в любой момент имеют возможность вернуть ребенка", - говорит юрист юрфирмы "Анте" Екатерина Ищенко. Чтобы установить факт незаконного лишения свободы детей, нужно выяснить, на каком правовом основании они находились в указанном помещении, объясняет юрист адвокатского объединения "Овчаров и партнеры" Максим Бехало. Права и обязанности детей значительно ограничены в связи с их возрастными особенностями и развитием. В то же время, такое ограничение прав детей прямо корреспондируется с расширением прав и обязанностей родителей по воспитанию ребенка. Семейный кодекс Украины устанавливает обязанность родителей должным образом заботиться о ребенке, обеспечивать его духовное и физическое развитие. Статья 151 Семейного кодекса Украины позволяет родителям привлекать к воспитанию ребенка других лиц, передавать его на воспитание физическим и юридическим лицам, в частности, дошкольным учебным заведениям. Родители самостоятельно, по своему усмотрению, определяют то дошкольное учебное заведение, которое подходит их ребенку, в том числе и частное. "То есть, в случае добровольной передачи родителями своего ребенка в детский сад, понимания родителей, что ребенок находится именно по указанному адресу, установленный правоохранителями факт пребывания детей в саду не может считаться незаконным лишением свободы", - уверен юрист.

Но у этой истории есть и обратная сторона медали, признают юристы. Частный детский сад обязан иметь лицензию, а его помещение, персонал и обеспечение - отвечать ряду требованиям. В числе требований - соблюдение четких санитарных норм, правил противопожарной безопасности (а дом, в котором были дети, обшит пластиком), норм по охране труда. "Именно этот вопрос должен был стать ключевым", - считает Вареникова.

С 2016 года создать частный детсад стало проще. Минздрав утвердил санитарный регламент, который разрешает детсаду при отсутствии пищевого блока заводить готовые продукты операторами рынка, сдавать белье в прачечную, использовать двухъярусные кровати и другое.

"Было бы хорошо, - добавляет Ищенко, - если бы государственные органы предоставляли как минимум информационную поддержку малому бизнесу и родителям вместо того, чтобы "кошмарить" садики и общество заведомо неадекватными обвинениями".