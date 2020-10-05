Как выглядит эпидемия в столице глазами врачей скорой помощи, и почему они считают, что все плохо.

1 октября Украина побила новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом – 4069 новых случаев. Больше всего пациентов – в Киеве. Рассказываем, как выглядит эпидемия в столице глазами врачей скорой помощи, и почему они считают, что все плохо.

Один врач на 15 скорых

В конце сентября киевлянка Анастасия несколько часов просидела в машине скорой помощи во дворе одной из киевских больниц. У ее отца было подозрение на инсульт и температура 38. В больницу его не принимали, пока не сделают тест на коронавирус – в условиях эпидемии эта процедура соблюдается для всех пациентов с повышенной температурой.

Из-за наплыва таких больных – с симптомами коронавируса и без, но с температурой – каждый день возле киевских больниц собираются очереди из машин скорой помощи. Иногда три-четыре кареты, а иногда и 10-12. Пациенты могут ждать в машинах по несколько часов, а скорые в это время – не ездить на другие вызовы.

-Несколько дней назад очередь из бригад скорой помощи пять часов стояла под зданием одной из больниц, чтобы госпитализировать людей с пневмонией, – рассказывает работник бригады скорой помощи и основатель общественной организации врачей скорой “Шок" Андрей Кляцкий. – Очередь из трех-четырех скорых сейчас – обычное дело.

По мнению врачей скорой, так происходит из-за того, что во время эпидемии нагрузка на стационары сильно увеличилась, а медиков не хватает. Многие не выдерживают и увольняются. Оставшиеся врачи физически не могут принимать пациентов быстро.

-Например, в 12-й больнице на всю терапию остался один врач приемного отделения, – говорит Кляцкий. – Эта больница – дежурная по всему правому берегу Киева. Туда везут людей с Печерска, Оболони, Голосеевского района – отовсюду. Каждого пациента врач приемного отделения должен осмотреть, завести историю болезни, сделать тест на коронавирус. Это полчаса времени на одного пациента, а во дворе – 10-15 бригад.

Если скорая привозит в больницу пациента с симптомами респираторного заболевания, процедура усложняется еще больше. В больницах их принимают так, чтобы они не пересекались друг с другом и с врачами из других бригад.

С заполненностью больниц "все сложно"

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в украинских больницах сейчас есть 36 тысяч коек для госпитализации больных с коронавирусом – и этого пока хватает, а мэр Киева Виталий Кличко в середине сентября сообщил, что в столице подготовлены 18 больниц и больше двух тысяч коек. Заполнены из них 52%.

Врач медицины неотложных состояний Киевской скорой помощи Виталий Машков говорит о ситуации с заполненностью больниц коротко: "Все сложно. Я не хочу давать полную информацию, чтобы не нагнетать панику". Кляцкий описывает: еще на днях 12-я больница принимала больных с подозрением на коронавирус, во дворе стояла очередь из 15-ти скорых, но сейчас в нее уже не возят пациентов. В 9-ю больницу скорые тоже перестали ездить.

-Бывает и так, что в больницу берут больных с обычной пневмонией, а потом попадается пациент с COVID – и больницу закрывают на карантин, хотя она не переполнена, – рассказывает Андрей Кляцкий.

"Семейный врач предложил прийти через 10 дней"

Оба врача считают, что одна из самых больших проблем борьбы с эпидемией в Украине – неналаженная работа семейных докторов. Андрей Кляцкий жалуется: бригад скорой помощи немного, и сейчас в большинстве случаев их используют не для оказания помощи, а как такси до больницы.

-Этого не было бы, если бы семейные врачи нормально работали. Доктор должен осмотреть пациента и, если он нуждается в госпитализации – узнать, где находится стационар. Нетяжелые пациенты могли бы сами приходить в стационары. Но этого нет, потому что в связи с эпидемией стационары не могут брать больных в плановом порядке, а только по скорой. Семейные врачи не приходят домой к пациентам и консультируют в лучшем случае по телефону, – говорит Кляцкий.

Виталий Машков летом и сам столкнулся с этим, когда заболел коронавирусом. Он хотел записаться к своему семейному врачу, чтобы сделать тест, но тот находился в отпуске. У медиков, которые его заменяли, была полная запись на 10 дней вперед. Машков пошел в частную лабораторию и сдал платный тест. Он оказался положительным.

Врач звонил в свою поликлинику и пытался записаться на прием, но ему отвечали: "Мы перезвоним завтра". В итоге он пошел к доктору сам, в порядке живой очереди – и только тогда его приняли. Болезнь протекала бессимптомно, Машкову назначили противовирусную терапию и поддерживающие препараты. Все время болезни из поликлиники ни разу не позвонили и не спросили, как он себя чувствует.

-Система борьбы с коронавирусом у нас не налажена. Разные медицинские службы рассинхронизированы, и это усложняет работу еще больше. Это при том, что после первой волны коронавируса прошло полгода. Можно было вынести уроки из той ситуации и четко наладить систему. Но этого никто не сделал, – говорит Андрей Кляцкий.

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