Донбасс своими глазами: заблуждения и реальность

Почти каждая публикация о восточной Украине связана со страданиями. Старики выстаивают бесконечные очереди ради крошечных пенсий; внутренние перемещенные лица проживают в тесных временных жилищах, которые давно перестали быть для них временными; украинские войска действуют без всякого современного оборудования. После 2014 года большинство жителей с образованием и средствами покинули регион. Понятно, что эту часть Украины представляют как отсталую и безнадежную.

Однако в реальности Донбасс меняется, - и, возможно, даже быстрее, чем другие регионы Украины, потому что изменения здесь начинаются с такой "низкой базы".

Многие западные эксперты избегают писать о Донбассе, потому что это сложная проблема, для которой нет простого решения, а в Киеве по-прежнему много задач, требующих внимания и решения. Я тоже была в числе таких экспертов - до тех пор, пока несколько недель назад, наконец, не села в машину и не поехала в Краматорск.

Почти все, что я знала о Донбассе, оказалось неправдой. И теперь я не могу дождаться, когда туда вернусь.



Каждый день первый заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский начинает утреннюю встречу с одних и тех же вопросов: "Как дела? Как здоровье? Как там мои удочки?"

Вилинский - мужчина не из мелких. Когда он смотрит на Игоря Стокоза, своего заместителя по гуманитарным вопросам, в его взгляде проскакивает искра.

Стокоз любит ловить рыбу, у него прекрасная коллекция удочек, ножей, катушек для спиннинга. И он обещал, что Вилинский получит все это после его смерти. При том, что коллеги постоянно троллят друг друга, Вилинский и Стокоз совершенно серьезно настроены вернуть Донбасс к нормальной жизни. Самое поразительное в их дуэте - мотивация. Ни первый, ни второй не родились на Донбассе; оба пришли сюда после 2015 года - из чувства долга.

Евгений Вилинский (слева) и Игорь Стокоз (справа)

приехали работать в Донбасс в 2015 году, чтобы восстановить регион

(Фото из личного архива)

Они, пожалуй, самый необычный дуэт управленцев в стране. Вилинский, инженер-строитель, юрист и консультант, работавший в Bain и Booz Allen Hamilton, говорит о комплексных стратегиях развития законченными периодами, которые не требуют редактирования. Похоже, он продумал варианты решений практически всех проблем Украины. Стокоз, похоже, умеет практически все: он был "красным директором" советского завода, семь лет проработал профессором украинской литературы в университете Тараса Шевченко, и еще не так давно занимался недвижимостью в Киеве. Лысый и седой Стокоз - крутой. Весь в проукраинских патриотических татуировках, он непрерывно курит и, показывая, как меняется Донецкая область, способен в течение шести часов кряду выдавать блестящие комментарии к украинской политике.

Когда Вилинский и Стокоз переехали в Краматорск в 2015 году, здесь мало что было. Трудно представить, что два столичных деятеля вообще взялись за работу в таком месте. Ни химчисток, ни современных кафе, ни общественных мест, где люди могут посидеть и поговорить, ни нормальных ресторанов - а те немногие, что все-таки были, не работали по выходным, а в рабочие дни часто резервировались для деловых переговоров.

С тех пор многое изменилось. «Местные теперь видят, что можно жить иначе», - говорит Вилинский.

В городе появились по крайней мере пять новых хороших ресторанов, а прежние рестораны теперь открыты и по выходным - теперь в них ходят семьями. Сервис, качество блюд и подача в краматорском ресторане вполне могут соперничать с лучшими местами в Киеве. Всюду возникли химчистки. Водители теперь останавливаются перед пешеходными переходами, пропуская людей: пример местным автомобилистам показали Вилинский и Стокоз, а потом попросили своих друзей делать так же.

Администрация вышла с инициативой отремонтировать главную площадь и установить в центре Краматорска фонтан с подсветкой - и протолкнула ее через городской совет. Июньским вечером в понедельник я насчитала десятки молодых людей, которые теперь там зависают и тусуются, как в европейском городе. Для Донбасса такая картина - настоящая революция.

В прошлом жизнь каждого из городов региона вращалась вокруг одного из крупных производств, которые были центрами трудовой и общественной жизни. Люди жили в однообразных квартирах рядом с промышленными зонами. Теперь ситуация меняется, и во многом это результат работы молодых. В Константиновке, городе с населением 75 тысяч человек, которое в основном работало на ныне закрытом стекольном заводе, семнадцатилетняя София Пилипенко застенчиво показывает мне «Друзі», общественный центр, который открылся в январе 2017 года. Бывший китайский ресторанчик на втором этаже старого кинотеатра Пилипенко и еще два волонтера перестроили в свободное пространство при поддержке Львовского образовательного фонда и американского U.S.A.I.D. Уютный центр с растениями и книгами, открытый пятьдесят часов в неделю, стал местом, где люди могут общаться, спорить, слушать выступления ораторов. В прошлом году София и ее друзья организовали в промышленной зоне города музыкальный фестиваль, в котором приняли участие 2000 человек, известные украинские группы, такие как Yuko и Oy Sound System, и планируют повторить его в нынешнем году.

«Люди хотят что-то сделать своими руками», - говорит Пилипенко и рассказывает об инициативе сделать в городе муралы на общественно-важные темы.

Она только что окончила школу и осенью поедет в Киев - в Университет имени Тараса Шевченко. Молодая и инициативная, она еще страшеклассницей год проучилась в Лас-Вегасе, а теперь говорит, что хочет вернуться в Константиновку после выпуска из университета, потому что ей нравится именно тут.

«Друзі»

Игорь Стокоз играет на гитаре в обществнном центрев Константиновке (Фото Мелинды Хэринг)

«У нашего региона огромный потенциал. Когда я жила в Соединенных Штатах, там было скучно. А здесь всегда есть чем заняться и возможность сделать что-то новое», - говорит Пилипенко.

В маленькой деревне Ильиновка семейное предприятие, муж и жена, делают двадцать различных видов сыра, включая настоящие пармезан и моцареллу, пять видов колбас и лучший йогурт, который я пробовала за всю жизнь. Получив грант в размере 500 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов США) от Донецкой государственной областной администрации, Снежана Альникова и Сергей Свириденко купили оборудование и запустили на своей маленькой ферме "Козацьке Подвір'я". Начали с того, что после смотрели обучающие видео на YouTube и экспериментировали. Теперь они продают свои продукты на месте и через интернет, ищут каналы продажи своего сыра, салями и йогурта гурманам в Киеве, и далее везде.

Снежана Альникова открыла семейное предприятие по производству сыра на грант от Донецкой ОГА (Фото Мелинды Хэринг)

Даже в Авдеевке, городе, который находится рядом с линией фронта и где в 2017 году шли одни из самых тяжелых и разрушительных боей, жизнь постепенно возвращается к норме. По данным региональных властей, с 2015 по 2018 год в Авдивке было повреждено 780 зданий. Но сегодня культовый жилой дом с муралом-портретом Марины Марченко, учительницы украинского языка, наконец-то ремонтируют, а дочь Марченко теперь преподает украинский язык в местной школе. Люди начали возвращаться и сюда: в 2013 году в городе проживало 42 тысячи человек; в период 2014–2016 годов население сократились до 7 тысяч. Но в 2019 году, по официальным оценкам, здесь живут уже 22 тысячи человек.

Мурал с портретом Марины Марченко в Авдеевке (Фото Мелинды Хэринг)

Значительную долю заслуг за єти достижения стоит адресовать управленческой команде области. Достаточно сравнить Донецкую и соседнюю Луганскую области по показателям - образованию, пенсиям, дорогам, здравоохранению и т. д.

«По каждому показателю Донецкая область заметно впереди», - говорит Евгений Глибовицкий, партнер консалтинговой компании pro.mova.

Вилинский и Стокоз тут же отвечают на комплименты в своем фирменном стиле.

«И єто все из-за двух придурков, - говорит Стокоз, - которые вынуждают людей делать то, что люди сами делать не хотят».

Как бы то ни было, дуэт работает. Здесь их знают и уважают, а Украина и Донбасс при их участии становятся все лучше.

Очерк "Everything You Know about the Donbas Is Wrong"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя