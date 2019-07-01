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01.07.2019, 18:30

Донбасс своими глазами: заблуждения и реальность

Донбасс своими глазами: заблуждения и реальность - Фото
Новый фонтан в Краматорске (Фото Евгения Глибовицкого)

Очерк Мелинды Хэринг о поездке в свободную часть Донбасса

Почти каждая публикация о восточной Украине связана со страданиями. Старики выстаивают бесконечные очереди ради крошечных пенсий; внутренние перемещенные лица проживают в тесных временных жилищах, которые давно перестали быть для них временными; украинские войска действуют без всякого современного оборудования. После 2014 года большинство жителей с образованием и средствами покинули регион. Понятно, что эту часть Украины представляют как отсталую и безнадежную.

Однако в реальности Донбасс меняется, - и, возможно, даже быстрее, чем другие регионы Украины, потому что изменения здесь начинаются с такой "низкой базы".

Многие западные эксперты избегают писать о Донбассе, потому что это сложная проблема, для которой нет простого решения, а в Киеве по-прежнему много задач, требующих внимания и решения. Я тоже была в числе таких экспертов - до тех пор, пока несколько недель назад, наконец, не села в машину и не поехала в Краматорск.

Почти все, что я знала о Донбассе, оказалось неправдой. И теперь я не могу дождаться, когда туда вернусь.

Каждый день первый заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский начинает утреннюю встречу с одних и тех же вопросов: "Как дела? Как здоровье? Как там мои удочки?"

Вилинский - мужчина не из мелких. Когда он смотрит на Игоря Стокоза, своего заместителя по гуманитарным вопросам, в его взгляде проскакивает искра.

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Стокоз любит ловить рыбу, у него прекрасная коллекция удочек, ножей, катушек для спиннинга. И он обещал, что  Вилинский получит все это после его смерти. При том, что коллеги постоянно троллят друг друга, Вилинский и Стокоз совершенно серьезно настроены вернуть Донбасс к нормальной жизни. Самое поразительное в их дуэте - мотивация. Ни первый, ни второй не родились на Донбассе; оба пришли сюда после 2015 года - из чувства долга.

Евгений Вилинский (слева) и Игорь Стокоз (справа) приехали работать в Донбасс, чтобы восстановить регион (Фото из личного архива)

Евгений Вилинский (слева) и Игорь Стокоз (справа)
приехали работать в Донбасс в 2015 году, чтобы восстановить регион
(Фото из личного архива)

Они, пожалуй, самый необычный дуэт управленцев в стране. Вилинский, инженер-строитель, юрист и консультант, работавший в Bain и Booz Allen Hamilton, говорит о комплексных стратегиях развития законченными периодами, которые не требуют редактирования. Похоже, он продумал варианты решений практически всех проблем Украины. Стокоз, похоже, умеет практически все: он был "красным директором" советского завода, семь лет проработал профессором украинской литературы в университете Тараса Шевченко, и еще не так давно занимался недвижимостью в Киеве. Лысый и седой Стокоз - крутой. Весь в проукраинских патриотических татуировках, он непрерывно курит и, показывая, как меняется Донецкая область, способен  в течение шести часов кряду выдавать блестящие комментарии к украинской политике.

Когда Вилинский и Стокоз переехали в Краматорск в 2015 году, здесь мало что было. Трудно представить, что два столичных деятеля вообще взялись за работу в таком месте. Ни химчисток, ни современных кафе, ни общественных мест, где люди могут посидеть и поговорить, ни нормальных ресторанов - а те немногие, что все-таки были, не работали по выходным, а в рабочие дни часто резервировались для деловых переговоров.

С тех пор многое изменилось. «Местные теперь видят, что можно жить иначе», - говорит Вилинский.

В городе появились по крайней мере пять новых хороших ресторанов, а прежние рестораны теперь открыты и по выходным - теперь в них ходят семьями. Сервис, качество блюд и подача в краматорском ресторане вполне могут соперничать с лучшими местами в Киеве. Всюду возникли химчистки. Водители теперь останавливаются перед пешеходными переходами, пропуская людей: пример местным автомобилистам показали Вилинский и Стокоз, а потом попросили своих друзей делать так же.

Администрация вышла с инициативой отремонтировать главную площадь и установить в центре Краматорска фонтан с подсветкой - и протолкнула ее через городской совет. Июньским вечером в понедельник я насчитала десятки молодых людей, которые теперь там зависают и тусуются, как в европейском городе. Для Донбасса такая картина - настоящая революция.

В прошлом жизнь каждого из городов региона вращалась вокруг одного из крупных производств, которые были центрами трудовой и общественной жизни. Люди жили в однообразных квартирах рядом с промышленными зонами. Теперь ситуация меняется, и во многом это результат работы молодых. В Константиновке, городе с населением 75 тысяч человек, которое в основном работало на ныне закрытом стекольном заводе, семнадцатилетняя София Пилипенко застенчиво показывает мне «Друзі», общественный центр, который открылся в январе 2017 года. Бывший китайский ресторанчик на втором этаже старого кинотеатра Пилипенко и еще два волонтера перестроили в свободное пространство при поддержке Львовского образовательного фонда и американского U.S.A.I.D. Уютный центр с растениями и книгами, открытый пятьдесят часов в неделю, стал местом, где люди могут общаться, спорить, слушать выступления ораторов. В прошлом году София и ее друзья организовали в промышленной зоне города музыкальный фестиваль, в котором приняли участие 2000 человек, известные украинские группы, такие как Yuko и Oy Sound System, и планируют повторить его в нынешнем году.

«Люди хотят что-то сделать своими руками», - говорит Пилипенко и рассказывает об инициативе сделать в городе муралы на общественно-важные темы.

Она только что окончила школу и осенью поедет в Киев - в Университет имени Тараса Шевченко. Молодая и инициативная, она еще страшеклассницей год проучилась в Лас-Вегасе, а теперь говорит, что хочет вернуться в Константиновку после выпуска из университета, потому что ей нравится именно тут.

Игорь Стокоз играет на гитаре в обществнном центре Друзі в Константиновке (Фото Мелинды Хэринг)
Игорь Стокоз играет на гитаре в обществнном центре «Друзі» в Константиновке (Фото Мелинды Хэринг)

«У нашего региона огромный потенциал. Когда я жила в Соединенных Штатах, там было скучно. А здесь всегда есть чем заняться и возможность сделать что-то новое», - говорит Пилипенко.

В маленькой деревне Ильиновка семейное предприятие, муж и жена, делают двадцать различных видов сыра, включая настоящие пармезан и моцареллу, пять видов колбас и лучший йогурт, который я пробовала за всю жизнь. Получив грант в размере 500 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов США) от Донецкой государственной областной администрации, Снежана Альникова и Сергей Свириденко купили оборудование и запустили на своей маленькой ферме "Козацьке Подвір'я". Начали с того, что после смотрели обучающие видео на YouTube и экспериментировали. Теперь они продают свои продукты на месте и через интернет, ищут каналы продажи своего сыра, салями и йогурта гурманам в Киеве, и далее везде.

Снежана Альникова открыла маленькое предприятие по производству сыра на грант от Донецкой госадминистрации (Фото Мелинды Хэринг)
Снежана Альникова открыла семейное предприятие по производству сыра на грант от Донецкой ОГА (Фото Мелинды Хэринг)

Даже в Авдеевке, городе, который находится рядом с линией фронта и где в 2017 году шли одни из самых тяжелых и разрушительных боей, жизнь постепенно возвращается к норме. По данным региональных властей, с 2015 по 2018 год в Авдивке было повреждено 780 зданий. Но сегодня культовый жилой дом с муралом-портретом Марины Марченко, учительницы украинского языка, наконец-то ремонтируют, а дочь Марченко теперь преподает украинский язык в местной школе. Люди начали возвращаться и сюда: в 2013 году в городе проживало 42 тысячи человек; в период 2014–2016 годов население сократились до 7 тысяч. Но в 2019 году, по официальным оценкам, здесь живут уже 22 тысячи человек.

Мурал с портретом Марины Марченко в Авдеевке (Фото Мелинды Хэринг)
Мурал с портретом Марины Марченко в Авдеевке (Фото Мелинды Хэринг)

Значительную долю заслуг за єти достижения стоит адресовать управленческой команде области. Достаточно сравнить Донецкую и соседнюю Луганскую области по показателям - образованию, пенсиям, дорогам, здравоохранению и т. д. 

«По каждому показателю Донецкая область заметно впереди», - говорит Евгений Глибовицкий, партнер консалтинговой компании pro.mova.

Вилинский и Стокоз тут же отвечают на комплименты в своем фирменном стиле.

«И єто все из-за двух придурков, - говорит Стокоз, - которые вынуждают людей делать то, что люди сами делать не хотят».

Как бы то ни было, дуэт работает. Здесь их знают и уважают, а Украина и Донбасс при их участии становятся все лучше.

Очерк "Everything You Know about the Donbas Is Wrong"
опубликован на сайте Atlantic Council
в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя


сотрудник Atlantic Council и Института внешнеполитических исследований
Мелинда Хэринг
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Теги: Донбасс, краматорск, авдеевка, Atlantic Council, константиновка, реабилитация донбасса
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