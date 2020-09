Новый фильм Кристофера Нолана "Тенет" может спасти киноиндустрию, терпящую убытки от пандемии и популярности потоковых сервисов

Первой грандиозной кинопремьерой за время пандемии коронавируса стала картина Кристофера Нолана "Тенет".

Многие критики назвали фильм Нолана спасителем кинотеатров, терпящих бедствие в условиях карантина и наступления потоковых сервисов. "Тенет" особенно важен в контексте нескольких переносов премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде и решении Disney показывать высокобюджетный "Мулан" на онлайн-платформе.

"Тенет" – это научно-фантастический шпионский боевик, в котором агент американской спецслужбы пытается помешать российскому магнату устроить конец света. Персонажи используют изобретенный в будущем алгоритм управления временем – инверсию, возвращение в прошлое, путем "обратного проживания".

Основная сюжетная линия картины в целом проста, но она реализуется головоломными средствами, рассчитанными на любителей решения логических задач.

"Тенет"

2020

Рейтинг: PG-13 (насилие и напряженность действия)

Жанр: боевик, научная фантастика

Режиссер: Кристофер Нолан

Автор: Кристофер Нолан

Студия: Warner Bros. Pictures

Актеры: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Патинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Димпл Кападия

Бюджет: ориентировочно $205 млн

Мировые сборы (по состоянию на 04.09.2020): $53,6 млн

На IMDb "Тенет" получил 7,9 баллов из 10-ти возможных, на основе оценки почти 70 000 зрителей. На сайте Rotten Tomatoes фильм одобрили 74% критиков и 80% – зрителей.

LIGA.net подготовила обзор рецензий, опубликованных в изданиях The Guardian, BBC, The New Yorker, а также пять интересных фактов о фильме.

The Guardian: Амбициозный метафизический боевик

Критик Питер Брэдшоу охарактеризовал происходящее в "Тенет" как в высшей степени амбициозную гонку со временем, которая привела к созданию превосходного развлекательно-метафизического боевика.

"Я вышел из кинотеатра и сорвал с лица защитную маску – у меня земля уходила из-под ног из-за устроенного Ноланом головокружения", – написал рецензент (он использовал слово Vertigo, отсылающее к одноименному саспенсу Хичкока).

Он иронизирует над названием фильма, предположив, что для концептуального воплощения идеи режиссер, возможно, рассматривал не менее резонансные варианты – Radar или Noon.

Международные локации, постановки трюков и темпоральные странности напомнили автору рецензии фильм о Бонде под названием No Time To Die To Time No. С другой стороны, по силе и качеству впечатления он сравнивает "Тенет" с культовым "Забриски пойнт" Антониони.

Он отмечает глобальную нелогичность использованного в картине приема, когда измененное прошлое сталкивается с неизменным настоящим, но не считает это недостатком. По мнению автора, это игра духа и безумное неправдоподобие, заряженные стероидной энергией и воображением – они "взрывают мозг".

"В фильме также есть моменты невозмутимого остроумия, сюрреализма и стиля, а Роберт Патинсон, возможно, сделал снова приемлемыми мужские двубортные костюмы", – пишет критик Guardian.

Он хвалит игру Элизабет Дебики, а от Вашингтона и Патинсона хотел бы меньшей человечности, поскольку отношения их персонажей можно охарактеризовать как броманс, что, по мнению автора, не соответствует идее фильма.

"Дело в самом феноменальном, сказочном проявлении, видении конца света. Может быть, Нолан хочет медитировать на великом палиндроме смертности: из праха ты и в прах возвратишься… В этом не должно быть смысла. В этом нет смысла. Это потрясающее кино", – резюмирует автор.

BBC: Интеллектуальный блокбастер, учащающий сердцебиение

В рецензии для BBC критик Уилл Гомпертц написал, что Нолан относится к редкому виду – автор арт-хауса, снимающий интеллектуальные блокбастеры, от которых учащается сердцебиение и начинает кружиться голова.

Критик считает, что основная задача "Тенета" – спасение мира кино от потенциально смертельных угроз от потоковых гигантов и COVID-19. И Нолан приложил все силы, чтобы достичь цели – снял высокобюджетный фильм на камеры IMAX и 70-миллиметровую пленку, который предназначен для просмотра на большом экране.

Автор рецензии характеризует "Тенет" как "событийное" кино, дающее зрителю захватывающий опыт и стимулирующее все его чувства. На это работает все – от пульсирующей вагнеровской партитуры Людвига Йоранссона и масштабной операторской работы до серьезного рассмотрения экзистенциальных угроз, бессознательного разума и передовой физики.

Критика впечатлили разнообразные визуализации инверсии – драки, перестрелки и погони, в которых время и действие движутся вперед, назад или одновременно туда и обратно.

"Нолан бросает вызов нашим предвзятым представлениям о времени и предлагает альтернативный взгляд, выходящий за рамки ограниченного представления о линейной прогрессии. Поначалу это сбивает с толку, но примерно к середине фильма начинает обретать повествовательный смысл до такой степени, что повороты сюжета в конце довольно предсказуемы", – пишет рецензент.

Критик сравнивает фильм с историями о Джеймсе Бонде: здесь есть западный агент, работающий на морально здоровую, поддерживаемую и контролируемую государством секретную службу, и российский злодей, которого "Кеннет Брана сыграл с большой энергией, но не слишком тонко". Но при этом "Тенет" отличают более масштабные идеи.

По его мнению, новый фильм Нолана не потрясет зрителя, но сможет взволновать разум.

The New Yorker: Впечатляющий, изобретательный и бесчувственный

Критик The New Yorker Энтони Лейн назвал "Тенет" впечатляющим, изобретательным, но при этом лишенным чувств фильмом.

"Это браслет-брелок стоимостью двести миллионов долларов, на котором одна блестящая деталь нанизана на другую. Если некоторые из амулетов слегка потускнели, это может быть связано с тем, что мы уже видели их блеск раньше", – пишет рецензент.

Автор рецензии пересказывает самые зрелищные эризоды "Тенета", в том числе уничтожение Боинга, и говорит, что в итоге они не производят впечатления – в памяти остается только исчезающая лужа.

Он указывает на шаблонность персонажей: безымянность главного героя – "верный признак боевика – обмен личной истории на настоящую крутость"; ученая в белом халате; торговец оружием и его непростая красавица-жена.

Автор сетует на неразборчивость многих важных реплик, которые заглушает саундтрек.

Проблема фильма, по мнению критика, не в сложности формы повествования. Многим понравится разгадывать логические зацепки, соединяющие сюжет воедино. Автора рецензии поражает то, насколько лишенной чувств кажется история, даже в потенциально эмоционально насыщенных эпизодах.

Иллюстрируя свое утверждение, он пишет, что, например, усилия главного героя по спасению Кэт от мужа-злодея, носят скорее процедурный, чем страстный характер. В "Тенет" вообще нет агонии.

По мнению рецензента, картина Нолана, призванная спасти индустрию, отчаявшуюся вернуть людей в кинотеатры, возможно, не справится с этой задачей. Он рассказывает, что в зале лондонского кинотеатра, где он смотрел фильм, было занято не больше одной десятой мест.

"Идея собираться в темноте среди незнакомцев, смотреть на яркий экран и наблюдать за разворачивающейся историей существует всего сто с четвертью лет, а наша вера в нее слабеет на протяжении нескольких последних десятилетий. Возможно, COVID-19 завершит процесс. Некоторые привычки, однажды нарушенные, никогда не восстанавливаются", – пишет автор New Yorker.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ

Факт 1

Название фильма Tenet взято из изображения времен Римской империи – палиндрома SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS – буквосочетания, составленного из латинских слов и обычно помещенного в квадрат таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Пословный перевод: sator – сеятель; arepo – выдуманное имя, или производное от arrepo (от ad repo, "я медленно двигаюсь вперед"); tenet – держит; opera – работа; rotas – колеса или плуг.

Рабочее название фильма было – Merry Go Round, "Веселая езда".

Факт 2

Для сцены крушения самолета купили настоящий Boeing 747 и взорвали его в действующем аэропорту. Сначала планировалось снять сцену с помощью миниатюр и сочетания визуальных эффектов. Однако после подсчетов стало ясно, что было бы дешевле купить настоящий самолет и воссоздать сцену в реальности, а не строить миниатюры или использовать компьютерную графику.

Факт 3

Фильм практически полностью снят на реальных локациях, в нем всего 280 кадров с компьютерной графикой – это меньше, чем в большинстве романтических комедий. Это также рекорд для самого Нолана: в его "Темном рыцаре" было 650 кадров с визуальными эффектами, в картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" – 450, в ленте "Начало" – около 500, в "Дюнкерке" – 429.

Факт 4

В сценах с инверсией актеры выполняли трюки в обратном направлении, а также говорили "наоборот". Кеннету Брана пришлось научиться не только говорить задом наперед, но и делать это с русским акцентом (в реальной жизни он – северный ирландец). Съемки драк, где часть персонажей дерется в одном направлении, а часть – в обратном, готовили несколько месяцев.

Факт 5

Композитор Людвиг Йоранссон записал дыхание Кристофера Нолана для создания музыки, сопровождающих действия главного антигероя фильма. Нолан тяжело дышал в микрофон, затем Йоранссон трансформировал запись, превратив ее в скрипучие, царапающие звуки.

