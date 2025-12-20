Два роки тому комунікаційниця Вінницького облводоканалу Оксана Поліщук сиділа у своєму кабінеті та раптом побачила в місцевій групі в Facebook допис з обуренням: нібито у когось з крана вдома випав пуголовок. Замість того щоб просто посміятись, Оксана придумала цілу історію про пуголовка Едіка з секретних лабораторій спецслужб США, запостила її в соцмережі водоканалу – і вже ввечері того ж дня на сторінку підписалися кілька тисяч нових людей, а відомі бренди й національні медіа підхопили історію про Едіка.

Відтоді Оксана щодня придумує цікаві історії для сторінок водоканалу та показує будні працівників, а кількість підписників на Facebook підприємства виросла з 1500 до 140 000. LIGA.net провела день у Вінниці й разом з Оксаною поїздила місцями поривів й прочистки каналізації, щоб зрозуміти, у чому феномен комунікації Вінницького облводоканалу та як щирість допомагає будувати відносини з містянами.