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Разбор | "Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
Коллаж: Дарья Дмитренко / Liga.net
18.08.2022, 20:45

Почему так негативно отреагировали украинские деятели искусств и что действительно стоит за словом "реорганизация"?

Подыгрывание России, убийство украинской культуры и непрофессионализм – такова реакция украинского кинообщества на решение Государственного агентства Украины по кино  по поводу реорганизации Довженко-Центра.

Что происходит

Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Таким образом, у центра заберут полномочия по архивированию и хранению украинских фильмов, а также выделят госпредприятие "Украинская анимационная студия".

СПРАВКА. Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, свыше 400 музеев. Единственный украинский представитель Международной федерации киноархивов (FIAF).


Что говорят в Госкино и Довженко-Центре

Одна из главных причин "реорганизации", по объяснениям Госкино: "Украинская киностудия анимационных фильмов" после присоединения к Национальному центру Александра Довженко перестала развиваться". А новая студия, по мнению Госкино, "продолжит знаменитую историю национальной анимации".

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

Правда, в 2017 году, еще до присоединения к Национальному центру Александра Довженко, студия "Укранимафильм" уже не занималась фильмопроизводством. А из долгов не переставала вылезать с 2007 года. В марте 2019 года бывший директор студии Дмитрий Лисенбарт обратился в Довженко-Центр с предложением присоединения "Укранимафильма", в частности, для "эффективного использования и сохранения государственного имущества".

За 2 года в составе Довженко-Центр произошли изменения, которые повлияли бы на развитие независимого украинского контента, хотя новых анимационных фильмов сделано не было.

  • В судебном порядке расторгли договор, подписанный предыдущим руководством "Укранимафильму", о передаче исключительных прав на украинские анимационные фильмы российской компании.
  • Лаборатория Довженко-Центра отсканировала в качестве 2К около 30 знаковых украинских анимационных фильмов.

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

Еще одна причина реорганизации, – мол, Довженко-Центр только сохраняет кинофонд, но не развивает его. И это при том,  что за последние два года Довженко-Центр:

  • вернул в Украину копии фильмов "Легенда о Девичьей башне" (Qiz qalasi əfsanəsi, 1924) и "Возрождение Польши" (Polonia Restituta, 1928) с уникальными историческими кадрами Украинской революции;
  • получил в коллекцию документов личные архивы актера Ивана Кононенко-Козельского, драматурга Владлены Кузнецовой, сценариста Богдана Жолдака, режиссера "УкрКиноХроники" Леонида Автономова, исполнительного продюсера Анатолия Вишневского, режиссера Сергея Рахманина;
  • вернул в Украину фильм ВУФКУ "Кира Киралина" (1927), считавшийся потерянным;
  • пополнил коллекции киноархива более чем на 1500 единиц, в частности редкими афишами к украинским и иностранным фильмам 1920-1930-х годов, которые были в украинском прокате, и фотодокументы кинодеятелей, в частности Нины Ли, Марии Заньковецкой, Любови Гаккербуш, Веры Холодной и других.

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

Но этого для Госкино маловато. Ведомство уверено, что новое учреждение сможет развивать кинофонд. Но ГУ "Научный центр кинематографии Украины", основной вид деятельности которого, – "высшее образование", создали еще в 2011 году Минкультом, то есть при президентстве Виктора Януковича, и за это время эта организация никакой деятельности не вела.

В Едином телемарафоне за 17 августа на эти факты глава Госкино Марина Кудерчук ответила: "Деятельности не вела, вот теперь будет вести".

У кинофонда есть особые требования

В комментарии LIGA.Life руководитель отдела по связям с общественностью Довженко-Центра Мария Глазунова рассказала, что просто вывезти кинофонд и хранить в новом месте можно только при правильных условиях. Именно поэтому Довженко-Центр не эвакуировал пленки в феврале 2022 года, потому что боялся, что повредят их.

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

В самом Центре есть все, чтобы кинофонд хранился.

"Наш четвертый этаж полностью оборудован, чтобы создавать правильные "климатические" условия для хранения пленки. Кроме того, у нас есть специалисты, которые разбираются в специфике работы с ней. В их обязанности входит проверка состояния пленки, вручную. Если видят, что там завелся грибок, отправляют пленку на карантин, восстанавливают. Не уверена, что в новой организации найдутся такие специалисты", – говорит Глазунова.

Что говорят в Минкульте

В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что выступают против пренебрежения и ликвидации кинонаследия, но отмечают, что речь идет именно о реорганизации, а не ликвидации, как называют это событие в социальных сетях.

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

Почему реорганизацию анонсировали именно сейчас

Марина Кудерчук в эфире Единого марафона конкретных причин такого решения не назвала. Мол, надо двигаться дальше: если будем просто ждать, ничего серьезного сделать не сможем.

Правда, это не единственный вопрос, на который пока нет ответа от Госкино. Как сообщает Довженко-Центр, они до сих пор не получили ни предложения о дальнейшей деятельности, ни стратегии развития.

Как отреагировали украинские культурные деятели

Высказавшиеся публично украинские деятели массово считают, что такое решение, – это "ликвидация" и игра в пользу России.

"Я воспринимаю спецоперацию по ликвидации Довженко-Центра как сознательное разрушение устоев суверенности Украины, ее вклада в развитие мирового кино, сохранение архивов, это делает Украину государством без корней, вторичной в мировом культурном контексте, поэтому бесперспективной ", – отметила бывшая заместительница министра культуры, молодежи и спорта (2019 г.) Ирина Подоляк.

Директор Украинского института Владимир Шейко отметил: "Во время, когда культурный голос Украины является сверхважным фронтом в этой войне, культурная дипломатия и имиджевая политика Украины должны опираться на сильные институции внутри страны, которые способны создавать качественный контент и общаться с международными партнерами на равных".

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

По мнению режиссера Наримана Алиева, такое решение демонстрирует, что "Госкино занимается всем чем угодно, кроме как чем-то полезным".

Среди причин реорганизации называют и территорию, на которой расположен Довженко-Центр. Режиссер Ирина Целик отталкивается от проекта застройщика.

"В проекте почему-то не учтен Довженко-Центр, а на его месте планируется новый торговый центр", – написала режиссер.

Также среди комментаторов находятся и те, кто считает, что это месть представителей Госкино за то, что Довженко-Центр до сих пор не "подчинился". Ведь конфликт между руководителями двух структур происходит уже не в первый раз.

Два года назад, в мае 2020 года, бывший руководитель Центра Довженко Иван Козленко заявил о неплатежеспособности структуры. И одной из причин назвал решение Марины Кудерчук. Мол, она инициировала сокращение государственного финансирования центра до 3,4 млн грн. И это при том, что парламент для Центра предусмотрел 8,6 млн.

"В лучших традициях "нового" Госкино письмо и справка были направлены нам не официальными каналами, а на Viber главному бухгалтеру", – написал в 2020 году на тот момент руководитель Центра-Довженко Иван Козленко.

Марина Кудерчук заявляла, что эта информация неправдива.

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

Госкино на своей странице отключило возможность оставлять комментарии, а Марина Кудерчук свою страницу закрыла. 

Что дальше

Пока неизвестно, что будет с Довженко-Центром после такой шумихи в украинском медиапространстве. Как сообщают в Довженко-Центре, после вчерашнего заявления к ним никто не обращался – ни Минкульт, ни Госкино, ни Офис президента.

В Центре волнуются, что передача национального киноархива никому неизвестной организации без опыта и репутации "очень сильно скажется на международном имидже украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность".

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

"В свое время о Центр поломал зубы не один министр. Приказы про его ликвидацию выдавались в 2005, 2007 и 2010 годах, каждый раз они становились черной меткой для тех, кто их подписывал. Ликвидация архивов, источников исторической памяти, особенно во время войны, – ничто иное как диверсия в тылу собственной культуры", – отметил Иван Козленко. 

"Госкино подыгрывает России": объясняем, что за шум вокруг Центра Довженко в Киеве

журналістка LIGA.Life, спеціалізація - спорт і кіно
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