LIGA.net собрала данные об активности украинцев, которые предоставляют Google и Apple. Если коротко, реакция адекватная: мы все больше остаемся дома

С начала осени эпидемия COVID-19 в Украине ставит еженедельные рекорды, за неполные два месяца заболели почти 250 000 человек. Это в два раза больше, чем с марта по август. Количество погибших от коронавируса подбирается к 7000.

Власть очень не хочет вводить локдаун, чтобы не наносить экономике Украины еще больший ущерб: за два месяца предельное число заболевших в день, после которого введут жесткий карантин, выросло в пять раз с 3000 до 15000. (В конце октября каждый день выявляют около 7000).

LIGA.net задалась вопросами: влияет ли на поведение украинцев пугающая коронавирусная статистика, меньше ли они гуляют, ходят на работу, ездят ли в транспорте и пользуются автомобилем? Короткий ответ – да. У части украинцев срабатывает инстинкт самосохранения, и они стали меньше ходить и ездить, чем летом. Как мы это узнали?

Технологические гиганты Google и Apple благодаря нашим смартфонам знают очень много о наших передвижениях. В разгар пандемии эти два IT-гиганта объединили усилия и по поиску контактирующих с зараженными COVID-19 людей. Эту услугу они предоставляли местным властям и правительствам. А публичными сделали данные о средней мобильности людей в разных странах, в том числе Украине.

Apple дает только показатель активности вождения и ходьбы. Google классифицирует еще и места: стали люди, например, больше гулять в парках или посещать офисы. За условный ноль, точку отсчета взят январь 2020.

LIGA.net наложила графики — количество выявляемых заболевших (активные больные за неделю) и мобильность граждан. Можно увидеть, как меняется поведение граждан на фоне цифр о заболеваемости. Шесть выводов:

В первый локдаун украинцы почти вполовину сократили посещение офисов и на 54% — прогулки. Если прогулки полноценно вернулись в жизнь, то офисный режим восстановился лишь на 30%. Все лето и начало осени оставался на одном уровне.

Водители увеличили свою активность до доковидного уровня уже в начале мая (отображает запросы в картах на прокладывание пути автодорогами). В июне-июле этот показатель на 75% превышал показатели января. (Скорее всего, это связано с тем, что украинцы старались пользоваться личным транспортом, а не общественным, и активно путешествовали по Украине).

Отмена карантина, лето и тепло способствовали стремительному росту пешей активности, но в начале лета количество болеющих людей даже сократилось — со средних 10 500 активных зараженных в неделю до 9 500.

Количество заболевших начало быстро увеличиваться с конца июля. В августе произошел обвальный спад пешеходной и автомобильной активности украинцев, что, скорее всего, связано с погодными условиями и сезоном отпусков (например, в августе крупная украинская авиакомпания SkyUp совершила рекордное количество рейсов). В первой половине сентября пешая активность восстановилась, подросло вождение.

Дольше всех на разгорающуюся эпидемию не реагировали офисные сотрудники. Активность начала снижаться только в конце сентября, когда число заболевших подбиралось к 5000 в день (более 150 000 активных больных).

В середине октября (последние доступные данные) активность украинцев все еще была существенно выше показателей времен локдауна, но за последние полтора месяца передвижение, по крайней, мере владельцев смартфонов (больше половины населения), сократилось: мобильность водителей упала на 45 процентных пунктов, а пешеходов — на 50 п.п.

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